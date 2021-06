Samsung S80A review

De Samsung S80A biedt levendige, natuurgetrouwe kleuren en heeft een scherpe 4K-resolutie. Het design is strak en de bouwkwaliteit stevig. Bovendien kan de monitor door de smalle bezels naadloos in een duo-opstelling worden gebruikt. Het is een fantastische productiviteitsmonitor, maar komt met een redelijk hoge instapprijs.

Met de S80A brengt Samsung een nieuwe professionele monitor met 4K-resolutie op de markt. De monitor is verkrijgbaar met een schermgrootte van 27 of 32 inch. De S80A zorgt voor een prettige kijk- en werkervaring. Dankzij de hoge pixeldichtheid biedt de grootte van het beeld meer ruimte voor details. Bovendien is het scherm volledig ergonomisch verstelbaar. De S80A heeft een kleurdiepte van 10-bit en ondersteunt daarnaast HDR10. Het gaat om een IPS-paneel met UHD-resolutie (3840 x 2160), voorzien van een beeldverversing van 60Hz.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung S80A is beschikbaar in twee formaten. Voor het 27 inch model geldt een prijskaartje van 449 euro. Het 32 inch model kost 499 euro.

De S80A is redelijk stevig geprijsd, en dat verschil in bedrag zit hem voornamelijk in de ergonomie van de S80A. Er zijn monitoren op de markt met vergelijkbare specificaties voor een wat lager bedrag, waaronder de LG 27UL550 (299 euro) en Philips 276E8VJSB (329 euro). Deze beschikken echter niet over dezelfde uitgebreide ergonomische standen als de Samsung S80A.

Design

(Image credit: Samsung)

Het strakke design van de S80A past gemakkelijk in ieder interieur, zowel thuis als op kantoor. De schermranden van de monitor zijn aan drie kanten zo goed als niet aanwezig, waardoor de monitor naadloos kan worden gebruikt in een duo-opstelling (twee schermen naast elkaar). Als je aan één monitor van 27 inch niet genoeg hebt en meer schermruimte zoekt - zonder daarvoor twee monitors aan te hoeven schaffen - is de grotere 32 inch variant van de S80A een handige oplossing.

De monitorstandaard is stevig gebouwd en is erg gemakkelijk aan het scherm te bevestigen door het scherm aan de standaard vast te klikken. De kijkhoek van de monitor is op verschillende manieren aan te passen, waardoor deze monitor een ergonomische werkervaring biedt. Je kunt niet alleen de schermhoogte verstellen, maar ook de horizontale en verticale hoek aanpassen. Daarnaast is het scherm in een hoek van 90 graden te draaien. Dat is handig als je veel verticale content op je beeldscherm wil tonen, al helemaal als je het als tweede of zelfs derde scherm gebruikt.

Als het aankomt op poorten, beschikt de Samsung S80A over een HDMI-poort (2.0), een DisplayPort (1.2), drie USB-A-poorten en een USB-C-poort. Er is bovendien een koptelefoonaansluiting aanwezig. Er is wel kabelmanagement aanwezig. Echter vinden we de goedkoop ogende lus geen bijzonder praktische manier om kabels weg te werken. Dat is iets wat we in een productiegeoriënteerde monitor wel graag terugzien.

Prestaties

(Image credit: Samsung)

De Samsung S80A beschikt over een prachtig 4K IPS-paneel. De monitor heeft een lekker groot schermformaat, waardoor je genoeg ruimte hebt om op te werken. Het display heeft een resolutie van 3840 x 2160 pixels. Deze UHD-resolutie zorgt ervoor dat het scherm op een 27 of 32 inch scherm nog altijd scherp en prettig af te lezen is.

De S80A heeft een kleurdiepte van 10-bit. Dit houdt in dat er meer dan één miljard kleuren worden getoond op deze monitor. Dat zorgt voor natuurgetrouwe kleuren en details. Daarnaast beschikt de monitor over HDR10, wat zorgt voor nog donkere zwartwaarden en nog lichtere highlights. De contrastratio bedraagt 1000:1. Verder heeft het display een reactietijd van 5ms, wat meer dan in orde is voor een productiviteitsmonitor.

Doordat de kleurwaardes van de Samsung S80A zo natuurgetrouw zijn, is deze monitor uitstekend voor het bekijken of bewerken van (bewegend) beeld. Ideaal voor foto- en videobewerkers, maar ook voor eenieder die graag naar 4K-films of -series kijkt op een monitor. Er zijn daarnaast verschillende kleurmodi beschikbaar, waardoor je de kleuren naar wens kunt instellen.

Door de maximale helderheid van 300 candela per vierkante meter (cd/m²) kan de monitor goed helder worden ingesteld, waardoor je het ook goed kunt gebruiken in ruimtes met lichtinval. Er is daarnaast een blauwlichtfilter (Eye Saver Mode) en een Flicker Free-functie aanwezig. Indien je deze functies inschakelt, is het scherm minder belastend voor je ogen, wat altijd een pluspunt is als je langdurig achter een beeldscherm zit.

Moet ik de Samsung S80A kopen?

Koop het als...

Je een prachtig display zoekt met natuurgetrouwe kleuren

Het 4K IPS-scherm van deze Samsung S80A is een waar genot voor het oog. Zowel werk als ontspanning zijn nóg aangenamer op een scherm als dit, dankzij de 10-bit kleurdiepte en aanwezigheid van HDR10.

Je ergonomisch en productief wil werken

Het beeldscherm van de Samsung S80A is in verschillende hoeken te plaatsen, waardoor je gemakkelijk de juiste kijkhoek kunt realiseren. Je krijgt hierdoor geen last van je nek en het komt de kijk- en werkervaring ten goede.

Je een scherp groot beeldscherm zoekt

27 inch begint steeds meer de standaard schermgrootte te worden. Nu monitoren een grotere vorm aannemen, is het belangrijk dat het beeld scherp blijft. Met de 4K-resolutie van deze monitor zit dat wel snor.

Koop het niet als...

Je een strikt budget hebt

Als je op zoek bent naar een goede 4K-monitor, zijn er een aantal goedkopere opties op de markt. Je hebt dan uiteraard geen ergonomisch scherm, maar als dat geen must is, zijn er genoeg alternatieven.