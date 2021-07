HP OfficeJet Pro 8022e review

HP brengt een nieuwe reeks OfficeJet Pro-printers op de markt die ondersteuning bieden voor HP+, waaronder de OfficeJet Pro 8022e. HP+ is een nieuw cloudgebaseerd ecosysteem dat volgens HP moet zorgen voor een veilige, productieve en duurzame manier van printen. We komen later in dit artikel terug op wat HP+ nog meer te bieden heeft.

Bij aankoop van de HP OfficeJet Pro 8022e (en andere geschikte HP+ printers) ontvang je zes maanden gratis Instant Ink. Hierdoor kun je automatisch vervangende inktcartridges opgestuurd krijgen voordat je inkt op is, zodat je nooit zonder inkt hoeft te zitten.

De HP OfficeJet Pro 8022e beschikt over een automatische documentinvoer voor 35 pagina's en biedt ruimte voor 225 A4-vellen in de invoerlade. Deze OfficeJet kan dubbelzijdig printen, maar biedt ook mogelijkheden om te kopiëren, scannen en faxen. De interface beschikt over touchbediening. Daarnaast moet de zelfherstellende wificapaciteit ervoor zorgen dat de 8022e altijd ready-to-print is.

Voor 149 euro haal je de HP OfficeJet Pro 8022e in huis of naar kantoor.

Je koopt de HP OfficeJet Pro 8022e onder andere bij Bol.com en Coolblue

Design en bouwkwaliteit

De HP OfficeJet Pro 8022e beschikt over een strak modern design. Dankzij de wit-grijze afwerking past de inkjet-printer gemakkelijk in het interieur van ieder kantoor en elke thuiswerkplek. Bovendien is de printer relatief compact, waardoor hij makkelijk overal te plaatsen is. De 8022e is relatief stil en kan daardoor prima dichtbij je werkplek worden gezet.

Het touchscreen is links op de voorkant van de printer te vinden. Het is een redelijk klein scherm, maar nog altijd handiger dan lompe fysieke knoppen. Het scherm reageert snel op aanrakingen en is kantelbaar, zodat je hem in een prettige kijkhoek kunt plaatsen.

De hoofdpapierlade biedt ruimte voor 225 vellen. Aan de voorzijde bevindt zich een opvanghouder voor geprinte vellen. We vinden echter dat deze wat aan de gammele kant is.

Installatie en bediening

Het installeren van de HP OfficeJet Pro 8022e verloopt zeer gemakkelijk. Hoewel er handige instructies worden meegeleverd, zal je deze waarschijnlijk niet eens nodig hebben. Je schakelt het apparaat in, waarna het touchscreen je vraagt om een aantal gegevens, zoals de tijd en datum. Daarna kun je de inktcartridges installeren. Via de HP Smart-app op je telefoon kun je het installatieproces voltooien.

In de praktijk werkt de 8022e naar behoren. De printer reageert snel op nieuwe printopdrachten die je via je pc of de HP Smart-app naar het apparaat stuurt. Bovendien biedt de app een aantal handige snelkoppelingen die je naar wens van plek kunt laten veranderen. Via de app kun je onder meer foto's afdrukken, documenten printen, scans maken met de camera van je smartphone en meer. Het is mogelijk om foto's binnen de app aan te passen qua grootte en uitlijning.

Prestaties

Specificaties HP OfficeJet Pro 8022e Soort: all-in-one kleurenprinter Functies: printen, kopiëren, scannen, faxen Connectiviteit: ethernet, wifi, Wi-Fi Direct, USB, bluetooth Printsnelheid: 20 pagina's per minuut Papiercapaciteit: 225 vellen Printkwaliteit: 4.800 x 1.200 dpi Scankwaliteit: 1.200 x 1.200 dpi Apple AirPrint: ja Cartridges bijgeleverd: vier cartridges (genoeg voor 1.000 zwart-wit en 700 kleurpagina's) Afmetingen: 460 x 233 x 337,5 mm Gewicht: 8,2 kg

In onze tijd met de HP OfficeJet Pro 8022e functioneert de printer erg goed tijdens al onze tests. Het apparaat levert consistent scherp afgedrukte pagina's. De beweerde printsnelheid van 20 vellen per minuut klinkt aannemelijk. Het printen gaat natuurlijk wel langzamer als je gebruikmaakt van dubbelzijdige bedrukking van het papier.

Zwartgedrukte teksten zijn goed leesbaar, zelfs bij kleinere lettergroottes. Daarnaast komen afbeeldingen qua kleur goed overeen met het originele bestand, toch ontbreekt het foto's wat aan diepte en detail. Als je van plan bent om veel foto's af te drukken, raden we je aan voor een andere printer te kiezen. Als je voornamelijk documenten afdrukt, is de 8022e uitermate geschikt. Ook het maken van kopieën is erg gemakkelijk, bovendien zijn de resultaten zeker naar behoren.

HP+

De HP OfficeJet Pro 8022e ondersteunt HP+ en dat betekent dat je printer altijd gebruiksklaar is. Eventuele verbindingsproblemen worden automatisch hersteld en bovendien print je vanaf welke locatie je maar wil. Je bent niet netwerkgebonden.

Dankzij Smart Security worden kwaadwillende aanvallen gedetecteerd en voorkomen. Naast deze ingebouwde beveiliging beschikt de printer over een Private Pickup-functie waarmee je kunt voorkomen dat collega's vertrouwelijke informatie onder ogen krijgen. Documenten worden bij gebruik van de functie pas vrijgegeven als je de documenten zelf bij de printer komt ophalen.

Het HP+ Smart-dashboard houdt een handig overzicht bij van je printactiviteiten. Hierdoor kun je onder meer in de gaten houden hoeveel inkt er nog over is. Ook kun je de abonnementen, beveiliging en connectiviteit beheren. Bij HP+ krijg je zes maanden gratis Instant Inkt, waardoor je nooit zonder inkt hoeft te zitten. De inktcartridges worden bovendien gerecycled tot nieuwe cartridges. Na dit halfjaar kun je dit inktabonnement indien gewenst voortzetten.

Eindoordeel

Met de HP OfficeJet Pro 8022e kies je voor een slimme printer die van alle gebruiksgemakken is voorzien. Het bevat alle belangrijke functies die je kunt wensen binnen een klein bedrijf of je thuiswerkplek. Wellicht kun je er beter geen foto's mee afdrukken, maar op andere gebieden is de afdrukkwaliteit zeker in orde. De afdruksnelheid van 20 pagina's per minuut zorgt ervoor dat je in no-time al je gewenste pagina's hebt afgedrukt. Bovendien hoeven collega's nooit lang te wachten alvorens zij met de printer aan de slag kunnen.