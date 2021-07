Microsoft 365 stopt ondersteuning voor Internet Explorer 11

Microsoft waarschuwt gebruikers dat de apps en diensten van Microsoft 365 vanaf volgende maand Internet Explorer 11 niet meer zullen ondersteunen.

Microsoft 365 zal op 17 augustus de ondersteuning voor de oude browser stopzetten. Daarna kunnen gebruikers van de browser verbindingsproblemen ervaren of te maken krijgen met een slechte gebruikservaring.

In een nieuw bericht op de Microsoft 365-blog geeft de softwarereus wat details vrij:

"Vanaf 17 augustus 2021 zullen de apps en diensten van Microsoft 365 Internet Explorer 11 (IE11) niet langer ondersteunen en gebruikers kunnen een gedegradeerde gebruikservaring hebben, of niet in staat zijn om verbinding te maken met deze apps en diensten. Deze apps en diensten zullen over de komende weken en maanden uitfaseren om een vlot einde van de ondersteuning te verzekeren, waarbij elke app en dienst uitfaseert op een eigen, onafhankelijk schema."

Gebruikers die na 17 augustus toch met Internet Explorer 11 toegang proberen te krijgen tot Microsoft 365-apps en bijhorende diensten zullen geen ondersteuning meer van Microsoft krijgen voor mogelijke problemen.

Einde ondersteuning voor IE11

Zodra Microsoft 365 de ondersteuning laat vallen, zullen er geen nieuwe functies worden vrijgegeven voor IE11. Dat houdt in dat het gebruik van de apps over de tijd slechter wordt. Gebruikers zullen daardoor gedwongen worden om de overstap te maken naar Microsoft Edge of een andere browser.

Ook de nieuwe Internet Explorer-modus van Microsoft Edge zal geen IE11-toegang meer geven tot de apps van Microsoft 365.

Vanaf 17 augustus zullen gebruikers die inloggen met een Azure Active Directory (AAD)-account nog steeds in staat zijn om met de volledige Outlook Web App aan de slag te gaan, maar deze zal niet langer nieuwe functies krijgen. Gebruikers met Microsoft-accounts zullen naar Outlook Web App Light worden omgeleid.

Gebruikers die met de Openen met Explorer- en Bekijken in bestandsverkenner-functies werken in SharePoint om bestandsmappen te bekijken, zullen nog steeds in staat zijn deze te gebruiken als ze naar een bestandsmap gaan in IE11. Deze functies zullen echter ook geen verdere ondersteuning krijgen. Microsoft raadt iedereen daarom aan om over te schakelen naar een modernere browser en OneDrive voor een betere toegang tot hun bestanden.

Via BleepingComputer