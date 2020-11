Microsoft Teams vanaf morgen niet meer beschikbaar op Internet Explorer 11

Microsoft Teams stopt binnenkort met de ondersteuning van Internet Explorer (IE) 11. Dit betekent dat gebruikers van deze webbrowser niet langer gebruik kunnen maken van de videoconferentiesoftware via de browser.

Na 25 jaar Internet Explorer wordt er in stapjes een einde gemaakt aan de webbrowser. Steeds meer Microsoft-applicaties stoppen met de ondersteuning van IE. Dit moet ervoor zorgen dat gebruikers op een natuurlijke wijze overstappen naar de Edge-browser.

Volgens een blogpost van Microsoft zal Teams vanaf 1 december niet meer ondersteund worden. Tegen de tijd dat het 17 augustus 2021 is, moeten alle andere Microsoft 365-apps en -diensten gestopt zijn met de ondersteuning voor IE.

Nadat het einde van de ondersteuningsdatum is verstreken, zullen gebruikers van Microsoft 365-apps een "verminderde ervaring" ondervinden of zullen ze simpelweg geen verbinding meer kunnen maken met de dienst via Internet Explorer, bevestigt Microsoft.

Microsoft Teams op Internet Explorer

Je zou misschien denken dat deze wijziging slechts van invloed is op een klein aantal personen, omdat maar heel weinig mensen nog Internet Explorer gebruiken om te browsen op het internet. Gedeeltelijk klopt dit.

Volgens gegevens van Statcounter wordt Internet Explorer door slechts 1,05 procent van de internetgebruikers gebruikt. Op het hoogtepunt was dit maar liefst 95 procent. Schattingen suggereren echter dat er wereldwijd meer dan 7 miljard apparaten in omloop zijn die verbinding kunnen maken met internet. Het kleine percentage vertegenwoordigt nog altijd miljoenen gebruikers.

Behalve de onverklaarbare loyale aanhang van Internet Explorer, hebben de meeste mensen de overstap gemaakt naar nieuwere browsers, zoals het nieuwe Microsoft Edge. "Deze hebben betere, innovatieve online ervaringen mogelijk gemaakt ”, aldus Microsoft.

"Wij geloven dat Microsoft 365-abonnees, zowel in consumenten- als commerciële context, zullen profiteren van deze verandering door snellere en meer responsieve webtoegang, en functies in alledaagse toolsets zoals Outlook, Teams, Sharepoint en meer."

De eenvoudigste oplossing voor gebruikers die hinder ondervinden van het intrekken van ondersteuning, is het downloaden van de Teams-desktopversie, beschikbaar voor Windows, macOS, Linux etc. Als alternatief is de webversie wel nog operationeel via de meeste populaire browsers.