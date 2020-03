De beste Skype alternatieven van 2020: betaalde en gratis opties

Skype is een van de beste succesverhalen wat betreft VoIP (Voice over Internet Protocol), en dat komt mede door het feit dat de dienst er al erg vroeg bij was. Aan het eind van 2010, had het meer dan 600 miljoen gebruikers van over de hele wereld.

Nadat Microsoft Skype in 2012 kocht kwamen er de nodige veranderingen. Er werden functies toegevoegd en anderen weer verwijderd. Ook integreerden ze in de Office suite van software applicaties. Niet alle gebruikers waren daar blij mee, en met de groei van concurrerende diensten besloot een aantal Skype-gebruikers over te stappen.

Sindsdien is de technologie volwassen geworden en de mogelijkheid van makkelijk toegankelijke VoIP is grootschalig geworden. Dat betekent dat gebruikers nu genoeg om uit te kiezen hebben. Beter nog voor gebruikers is dat de communicatie niet langer beperkt is tot telefoongesprekken; videobellen is nu een functie die vele beschikbare diensten aanbieden.

Hewel er genoeg gratis alternatieven zijn, zijn er voor bedrijven betaalde opties beschikbaar om de beste kwaliteit voor gesprekken en video te garanderen. Maar alsnog willen veel zakelijke gebruikers een toegewijde VoIP service voor zaken en gebruiken dan hun eigen hardware erbij, zoals VoIP phones.

Hier hebben we een lijst opgesomd van de beste alternatieven voor Skype, met name op het gebied van functies, ondersteuning, en hoe toegankelijk het is.

De beste Skype alternatieven - in één oogopslag

(Image credit: WhatsApp)

Het beste Skype alternatief

Populair

Gratis

Van Facebook

WhatsApp is onze keus als beste Skype alternatief. Deze berichtendienst is immens populair, dus er is een grote kans dat je het al geïnstalleerd hebt op je smartphone of PC.

WhatsApp biedt genoeg functies om te concurreren met Skype, inclusief tekstberichten, stem- en videogesprekken, en groepchat. Het biedt zowel een web- als een desktopversie.

Je hoeft zelfs geen account te creëren om het te gebruiken, je hebt alleen een mobiel telefoonnummer nodig.

Waarschijnlijk de meest bekende, WhatsApp biedt ook end-to-end encryptie, wat je een zekere mate van privacy garandeert.

Zakelijke gebruikers kunnen makkelijk documenten delen, en er is ook een WhatsApp zakelijke API.

(Image credit: Google )

Een geweldig Skype alternatief voor Gmail gebruikers

HD videogesprekken

Gratis

Beperkt aantal deelnemers

Google Hangouts is een ander populair alternatief voor Skype, het biedt veel van dezelfde functies inclusief videobellen in hoge resolutie, groepchats en instant berichten. Als je Gmail gebruikt, of je bedrijf gebruikt G Suite, dan zul je Google Hangouts een uitstekende keus vinden voor VoIP dankzij zijn integratie.

Google Hangouts is makkelijk in gebruik, en er is een gratis versie, alhoewel de kwaliteit ervan niet zo goed is als bij de betaalde versie. Je kunt ook makkelijk je scherm delen, wat het handzaam maakt voor samenwerkingen en het tonen van presentaties.

Google Hangouts heeft een beperkt aantal mensen die kunnen deelnemen aan een videogesprek, wat vervelend kan zijn als je een groot bedrijf hebt.

(Image credit: Viber)

Een van de beste Skype alternatieven voor beveiliging

End-to-end encryptie

Gratis

Beperkte features

Viber biedt gratis tekst, stem en videogesprekken aan, en als je bereid bent om te betalen dan kun je Viber Out gebruiken om te bellen naar elk telefoonnummer in de wereld, en dit kun je zelfs vanaf de desktop doen.

Groepen bellen is een geweldige functie voor vriendengroepen en er is de gebruikelijke selectie aan stickers om uit te kiezen. Viber zegt trots dat ze 'licht adverteren', wat betekent dat er wel een aantal advertenties zijn zoals aan het eind van een videogesprek, maar ze zijn niet opdringerig.

Viber biedt ook end-to-end encryptie om er zeker van te zijn dat gesprekken beschermd zijn, veilig zijn en privé blijven, maar je kunt ook berichten verwijderen voor extra privacy.

(Image credit: Webex)

Het beste Skype alternatief voor bedrijven

Functies specifiek gericht op bedrijven

Geïntegreerd met verschillende platformen zoals Microsoft Teams

Duur

Niet geschikt voor thuisgebruikers

Als je op zoek bent naar het beste Skype alternatief voor zakelijk gebruik, dan is WebEx de dienst waar je voor moet gaan.

Webex biedt een groot aantal functies voor videoconferentie, waarmee gebruikers van over de hele wereld samen kunnen werken aan projecten.

Het kan gebruikt worden voor training, het ondersteunen van klanten en veel meer, en voor aanvullende kosten kun je ook internationale gesprekken eraan toevoegen.

Webex integreert eveneens met je zakelijke kalender, net als platformen als Microsoft Teams, Slack en Facebook Live dit doen.

(Image credit: Jami)

Het beste open source Skype alternatief

Open source

Directe telefoongesprekken tussen gebruikers

Beschikt over niet zoveel functies als sommige Skype alternatieven

Als je op zoek bent naar een open source Skype alternatief dat prioriteit geeft aan de privacy van zijn gebruikers, dan is Jami, voorheen bekend als Ring, de dienst waar je voor moet gaan.

Jami heeft een professioneel ontwerp en is beschikbaar voor vele platforms. In tegenstelling tot andere Skype alternatieven, gesprekken die gedaan worden via Jami zijn direct tussen gebruikers dus het gebruikt geen servers om gesprekken te voeren.

Dit geeft je nog meer privacy, aangezien de decentrale natuur van Jami betekent dat je gesprekken alleen tussen jou en de persoon zijn die je belt, niemand anders kan het zien of horen.

Jami heeft een goeie selectie aan functies zoals HD videobellen, directe berichten, voiceberichten, en bestanden delen. Het is ook geheel gratis in gebruik.

(Image credit: Talky)

Gratis, browser chat tot 15 mensen en geen software vereist

Gratis

Tot 15 mensen

Actief scherm delen

samenwerking

Weinig features

Talky is een beetje anders dan de meeste berichtentools, omdat het voornamelijk een op het webgebaseerde dienst is. Er is een iOS app beschikbaar, maar als je op zoek bent naar een waar crossplatform chat tool dan moet je toch echt verder kijken.

Je kunt een groepsvideo chat organiseren met 15 deelnemers, wat Talky geweldig maakt niet alleen voor familie en vrienden. maar ook voor het samenwerken. Met dat in gedachten is het ook mogelijk om het delen van schermen te activeren, zodat iedereen die deelneemt in een gesprek kan zien wat er gebeurt op het display van een persoon.

Het creëren van een chatroom is heel simpel, ga naar de Talky website, typ de URL in die je graag wilt gebruiken en dan ben je klaar om te beginnen. Het enige wat je dan nog hoeft te doen, is de URL te delen met mensen waarmee je wilt chatten, om dingen privé te houden, kun je chatrooms beveiligen met een wachtwoord. Het moet wel gezegd worden dat Talky weinig features heeft, maar zoiets simpels is wat er nodig is.

(Image credit: WeChat)

Web, desktop en mobiele chat, plus een ongebruikelijke 'Mensen in de buurt' feature

WeChat is hoofdzakelijk een mobiele app, het is beschikbaar voor iOS, Windows Phone en Android, maar er is ook de optie om de webversie van de dienst te gebruiken voor desktop gebruikers die ook mee willen doen. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk om te vermelden dat je een mobiele telefoon nodig hebt om in de webversie van WeChat in te loggen. Een onnodig ingewikkeld proces dat voor veel mensen een afknapper zal zijn. Er is ook een Windows 10 app in de Microsoft Store, en een versie voor MacOS in de App Store.

Als je eenmaal bezig bent, dan biedt WeChat je stem, tekst, video en groepchats en het kan gebruikt worden om je bestaande SMS en smartphone apps te vervangen. Het is mogelijk om te bellen naar nationale nummers en mobieltjes in sommige landen, maar niet wereldwijd. WeChat beweegt zich ook op het sociale netwerk territorium door het mogelijk te maken om nieuwe mensen te ontmoeten, met zijn 'Mensen in de buurt' feature.