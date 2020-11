Onze top 10 Cyber Monday deals van 2020

Cyber Monday is aangebroken en de deals vliegen als een gek in het rond. We hebben alle deals al in verschillende overzichten geordend zodat jij makkelijk je favoriete producten tegen de beste prijzen kan vinden.

Als je niet zeker bent wat je wil kopen, maar gewoon op zoek bent naar een goede deal, dan zit je met het fenomeen van door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn zodanig veel deals in elke categorie dat het een reuzenwerk is om alles te bekijken. Daarom hebben wij als redactie van TechRadar Benelux een top 10 Cyber Monday deals gemaakt.

Hiervoor hebben we rekening gehouden met verschillende eigenschappen niet alleen onze persoonlijke voorkeuren. We hebben gekeken naar de kwaliteit van het product zelf, de korting die wordt gegeven en we hebben de retailer gekozen die het product tegen de laagste prijs aanbiedt.

Top 10 Cyber Monday deals van 2020

1. Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 64GB voor €199,- i.p.v. €259,- Maak je klaar voor deze handig Android-tablet die is geüpgraded met de smart home hub-ervaring. De 10,1 inch tablet van Lenovo biedt goede prestaties en heeft een ingebouwde standaard met 4 verschillende kijkstanden.Deal bekijken

2. Google Nest Mini voor €29 i.p.v. €59 [NL] We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil raken met de mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.Deal bekijken

2. Google Nest Mini voor €28 i.p.v. €59 [BE] We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil raken met de mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.Deal bekijken

4. Sonos One SL voor €149 i.p.v. €199 [NL] De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen.Deal bekijken

4. Sonos One SL voor €149 i.p.v. €199 [BE] De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen. Deal bekijken

6. PureVPN | 5 jaar | 88% korting | $1,19 per maand met code Tech10 De nieuwste korting op PureVPN is niets minder dan uitzonderlijk. Voor deze opmerkelijke prijs kan je tien apparaten tegelijk verbinden met één account, krijg je meer dan 2.000 servers, supersnelle snelheden en Netflix-deblokkering. Dat alles voor één betaling van $71,10 om de komende vijf jaar te dekken wanneer u onze speciale code Tech10 gebruikt.Deal bekijken

7. Asus TUF FX505DT voor €649 i.p.v. €799 [AZERTY] De Asus TUF FX505DT is geschikt voor de minder veeleisende gamers. Hij is uitgerust met basisklasse specificaties: AMD Ryzen 5-3550H, Nvidia GeForce 1650 GTX, 8GB RAM-geheugen en 512GB interne opslag. Je krijgt wel een voldoende ruim display van 15,6 inch.Deal bekijken

8. Fitbit Versa 2 voor €139 i.p.v. €179,- De Fitbit Versa 2 is niet meer de nieuwste smartwatch maar nog steeds een van de beste. Hij combineert de uitgebreide fitnessfuncties van Fitbit met enkele slimme snufjes zoals een ingebouwde muziekspeler zodat je ook zonder smartphone kan gaan sporten met je favoriete deuntjes. Koop hem nu extra voordelig bij Bol.com.Deal bekijken