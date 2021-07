Windows 11 geeft Microsoft Store en Windows Edge een broodnodige boost

De webshop in Windows 11 krijgt een nieuwe handige feature die gebruikers van Microsoft Edge zeker zal aanspreken, namelijk de optie om web-extensies toe te voegen.

Hoewel de voorgaande versies van de Microsoft Store nu niet bepaald uitnodigend waren voor Windows-gebruikers, ziet het ernaar uit dat de Microsoft Store in Windows 11 eindelijk van echte meerwaarde is. Zo is er een vernieuwd design, zijn de restricties voor apps verminderd en verschijnen er Android-apps van de Amazon Store op het platform.

Met extensies die direct beschikbaar zijn via Google's Chrome-browser en de Mac App Store voor Apple's Safari-browser, zou deze stap van Microsoft een soortgelijke kunnen zijn als de concurrentie. Namelijk om de Microsoft Store uit te laten groeien tot dé centrale plek voor alles.

Meer aandacht voor de Store

De Microsoft Store was slechts een paar keer genoemd op het grote Windows 11-evenement, maar het is zeker een belangrijk focuspunt voor Microsoft. Dat mag ook wel, aangezien de webshop sinds Windows 8 op opmerkelijk weinig aandacht heeft mogen rekenen.

Door het intypen van 'Microsoft Edge' in de zoekbalk van de Microsoft Store in Windows 11, krijg je nu in je resultaten een veelvoud aan beschikbare extensies te zien. Deze kun je direct van de Store downloaden en installeren in de browser. Het ziet ernaar uit alsof de centrale extensie-webshop binnen Microsoft Edge zelf niet weggaat, maar ook dit is een handige manier om extensies te zoeken.

De nieuwe Microsoft Store komt enkel beschikbaar in het aanstaande Windows 11, wat vermoedelijk eind 2021 op de markt komt.

Edge-extensies in de nieuwe Microsoft Store. (Image credit: TechRadar)

Analyse: veelbelovende start voor de nieuwe Store

Als er een aspect is waartoe Windows 11-gebruikers zich aangetrokken moeten voelen, dan is het wel de vernieuwde Microsoft Store. Het brengt alle Android-apps, apps van derden (zoals OBS Studio en TikTok), alsook Microsoft Edge-extensies samen in één webwinkel.

De eerste versie van de winkel debuteerde in 2012 met Windows 8, en toen werd het gezien als een manier om je apps van zowel je PC als Windows Phone-toestel te beheren. Nadat Windows Phone al vrij snel flopte, heeft het tot Windows 11 geduurd voordat de Store weer echt levensvatbaar is gemaakt.

Het vernieuwde Windows 11 kan nieuwe gebruikers beter op weg helpen, die bijvoorbeeld nog niet zeker weten welke apps en extensies ze kunnen vinden.

Wij hebben voor alle geïnteresseerden een stappenplan gemaakt met hoe je al aan de slag kunt met een testversie van Windows 11. Let erop dat het gaat om een instabiele versie die voor problemen kan zorgen. Installeer de testversie dus nog niet op je hoofdapparaat.