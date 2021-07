Windows 11 geeft indicatie hoe lang update zal duren

Windows 11-updates geven voortaan een indicatie van hoelang een installatie in beslag zal nemen. Hierdoor weten gebruikers op voorhand hoelang ze de pc niet kunnen gebruiken. Dit meldt gHacks.

De functie die moet tonen hoelang het systeem ervoor nodig heeft om een update te installeren, wordt zowel in de Windows Update-tool als bij het handmatig afsluiten of herstarten van Windows 11 getoond.

Deze functie is echter niet altijd even consistent. Bij Windows Central zagen ze bijvoorbeeld niet telkens een geschatte installatietijd wanneer ze een Windows 11-update konden installeren.

Verbeteren van veiligheid

Microsoft zorgt er regelmatig voor dat het Windows-besturingssysteem wordt voorzien van patches en updates. Deze zorgen ervoor dat het systeem beter beveiligd is en goed blijft werken. Het is echter lang niet altijd een even prettig proces.

Soms duren de updates een stuk langer dan de gebruiker had verwacht. Grote updates nemen mogelijk zelfs een uur in beslag. Als je niet over een snelle internetverbinding beschikt, kan het bovendien erg lang duren voordat deze updates worden gedownload.

Hierdoor zullen veel gebruikers ervoor kiezen om belangrijke updates niet te installeren, terwijl die mogelijk slechts enkele minuten in beslag zouden nemen. De belangrijkste beveiligingsupdates zijn over het algemeen kleiner van formaat, waardoor het zonde is om deze niet op je pc te installeren.

Door de toevoeging van een indicatie van de tijdsduur van een update probeert Microsoft te voorkomen dat gebruikers niet regelmatig updaten. Je kunt vooraf inzien of de benodigde minuten voor de update op dit moment uitkomen. Je kunt er ook voor kiezen de update op een later moment te installeren.