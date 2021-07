iOS 15 publieke bèta nu live: ook andere Apple bèta's beschikbaar

Wil je zien wat de nieuwe softwareversies van Apple in petto hebben? De publieke bèta's van iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en tvOS 15 zijn nu live.

Ontwikkelaars hebben al een preview gezien van de grote software-updates sinds het WWDC-event in juni. Iedereen die er toen van wilde genieten, moest deel uitmaken (en betalen voor) het Developer Beta Program. De publieke bèta van elke versie is gratis en het installeren is zo geregeld. Alleen de macOS Monterey publieke bèta laat helaas nog even op zich wachten.

Houd wel rekening met een paar aandachtspunten: de bèta's rollen geleidelijk uit, dus het kan even duren voordat jij daadwerkelijk aan de slag kan met een bèta. Nog belangrijker: hoewel publieke bèta's vaak stabieler zijn dan de versies waarover ontwikkelaars beschikken, blijft het ietwat riskant om deze te installeren op je toestel.

Vandaar dat we je aanraden om een back-up te maken van je huidige toestel, voordat je aan de slag gaat met de bèta. We sluiten immers niet uit dat deze af en toe voor wat problemen kan zorgen. Verder: de Apple Watch vergt een gekoppelde iPhone om updates te coördineren. Wil je dus de watchOS 8 publieke bèta, dan moet je eerst je iPhone 15 op de iOS 15 publieke bèta zetten.

Verder moet je niet verwachten dat alle toffe features die we op het WWDC zagen al zijn toegevoegd. Bij elke nieuwe versie komen er doorgaans meer features beschikbaar, zodat bèta-gebruikers deze ook per stuk goed kunnen testen. Dat gezegd hebbende: als bèta-tester ben je nog altijd eerder aan de beurt dan mensen die wachten op de officiële iOS-versie.

Download de iOS 15 publieke bèta

Het installeren van deze publieke bèta's is simpel, zolang je maar in het bezit bent van een Apple ID. Voordat je iets op je iDevice installeert, raden we je met klem aan om een back-up te maken van applicaties en data. Het kan immers voorkomen dat een publieke bèta voor fouten of een crash zorgt. Hoewel dit risico vrij gering is, geldt in dit geval better safe than sorry.

Eenmaal een back-up gemaakt, ga je naar beta.apple.com en klik op de 'Sign Up' knop. Je wordt doorverwezen naar een pagina waar je met jouw Apple ID moet inloggen om te registreren voor het Apple Beta Program. Je moet ook een document ondertekenen waarin je bevestigt dat je je bewust bent van de risico's.

Eenmaal de klus geklaard, keer dan terug naar de website en klik op 'Get Started', wat je naar de gidspagina moet brengen. Je dient deze website te bezoeken met elk iDevice waarop jij de nieuwe publieke bèta wil testen: klik op de relevante softwareversie en toets onder de 'Get Started' sectie op 'enroll your device'.

Hierna kom je terecht op de betreffende bèta-pagina die wederom vraagt of je een back-up maakt van je gegevens. Elk OS kent vervolgens zijn eigen vervolgstappen.

Voor de iOS-pagina gaat het als volgt: volg het Install kopje om vervolgens het configuratieprofiel te downloaden. Dit verschijnt dan als nieuwe optie in het kopje Instellingen om te installeren. Heb je eenmaal een nieuw bèta-profiel gemaakt? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update en je bent in het bezit van de nieuwe iOS 14 bèta.

