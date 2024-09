Windows 11 is eindelijk populairder dan Windows 10... bij gamers

Windows 11 heeft eindelijk Windows 10 verslagen met een groter marktaandeel bij pc-gamers.

Zoals je misschien al gegokt hebt, heeft dit te maken met de Steam Hardware Survey. Steam vraagt elke maand aan zijn gebruikers of het informatie mag verzamelen over de configuraties van hun gaming-pc's en vervolgens wordt deze data gecombineerd om een overzicht te geven van wat de meestgebruikte onderdelen zijn.

De data voor augustus 2024 toont dat Windows 11 3,36% meer Steam-gebruikers erbij heeft gekregen en dat zorgt voor een totaal aandeel van 49,17%.

Windows 10 is met een vergelijkbaar percentage van 3,07% gezakt naar een totaal aandeel van 47,09% in deze maand. Dat betekent dat er nu meer dan 2% meer gamers Windows 11 gebruiken dan zijn voorganger.

De data van nog oudere versies van Windows waarop Steam wordt gebruikt is vrijwel verwaarloosbaar. Alleen Windows 7 is nog noemenswaardig, maar ook dat besturingssysteem wordt nog maar door 0,37% van Steam-gebruikers gebruikt. Buiten Windows gaat het grootste aandeel naar Linux met 1,92% en macOS heeft een aandeel van 1,3%.

Windows 11 werd in juni door 46,63% van de gamers op Steam gebruikt en in juli door 47,45%. Voorheen groeide het percentage niet zo hard, maar in augustus is het aandeel van Windows 11-gebruikers dus ineens relatief hard gestegen.

(Image credit: Microsoft / Valve)

Ineens een flinke boost

We hadden niet verwacht dat Windows 11 ineens zo snel, in een korte periode, Windows 10 zou verslaan op dit gebied. Is er dan een specifieke reden voor deze boost in gebruikers? Niet dat we weten, maar het kan natuurlijk zo zijn dat mensen zich inmiddels een beetje gedwongen voelen om over te stappen van Windows 10 naar Windows 11. Het duurt immers nog maar iets meer dan een jaar voordat het oudere besturingssysteem zijn 'End of Life' bereikt (in oktober 2025).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je puur naar Windows-versies kijkt in de Steam Hardware Survey, dan heeft Windows 11 nu een aandeel van net iets meer dan 50% van die markt.

Helaas voor Microsoft lijkt deze trend nog steeds niet echt plaats te vinden buiten de wereld van gaming. Volgens Statcounter gebruikten nog maar 31,6% van algemene gebruikers in augustus Windows 11, vergeleken met 64,1% van gebruikers die nog steeds Windows 10 gebruikten. Over het algemeen gebruiken dus nog dubbel zoveel mensen Windows 10 en op deze grotere schaal komt Windows 11 dus nog niet eens in de buurt.

Microsoft hoopt natuurlijk dat daar het komende jaar verandering in komt. AI en Copilot+ PC's zullen een groot onderdeel zijn van de promotie van Windows 11 en die Copilot+ PC's zullen volgens voorspellingen veel verkocht worden.