Windows Recall is opnieuw beschikbaar vanaf oktober in het Insider Program

Microsofts controversiële Recall-functie komt terug naar Windows 11. Het bedrijf kondigde onlangs op zijn officiële blog aan dat de functie in oktober 2024 beschikbaar wordt voor testers in het Windows Insider Program. Zodra de functie klaar is, zal ze worden uitgerold naar alle Copilot+ PC's, maar er werd geen exacte timing gegeven.

Korte samenvatting: Windows Recall kreeg aanvankelijk veel kritiek toen het in mei werd aangekondigd. Het maakt gebruik van artificiële intelligentie om screenshots te maken van alles wat je doet op een Windows 11-computer, met als doel een gedetailleerd overzicht bij te houden. Een gebruiker kan bijvoorbeeld teruggaan en verloren bestanden terugvinden.

Microsoft benadrukte dat het volkomen veilig was, maar niet iedereen geloofde dat zomaar. Vanwege hun slordige reputatie op vlak van de beveiliging van gebruikersdata is dat ook enigszins logisch. Cybersecurity-expert Alexander Hagenah toonde zelfs aan dat het voor malware heel eenvoudig is om alle gegevens in een Recall-bibliotheek te stelen. Kort daarna heeft Microsoft de functie uitgeschakeld om deze privacyproblematiek aan te pakken.

In juni publiceerde het bedrijf een update op zijn website waarin het uitlegde wat het ging doen met Recall. Microsoft zei dat het eerst overduidelijk zou maken dat gebruikers zich kunnen afmelden voor Recall én dat het standaard uitgeschakeld is.

Aanmelden met Windows Hello wordt een vereiste om Recall te kunnen gebruiken en er worden extra beschermingslagen toegevoegd. In het bericht staat dat screenshots alleen kunnen worden ontgrendeld en toegankelijk zijn wanneer de gebruiker zich succesvol verifieert.

Microsoft bespreekt ook kort de nieuwe gebruikerservaring. Een Recall-menu zal aan de taakbalk worden vastgepind wanneer screenshots worden opgeslagen en je kunt op elk moment afbeeldingen verwijderen.

Nog niet overtuigd

Los van deze beschrijvingen is het onbekend of er nog meer wordt toegevoegd of veranderd met de herlancering. Het was de bedoeling dat dit in de weken na het initiële uitstel zou gebeuren, maar die weken werden al snel maanden. Microsoft zegt niet waarom ze Recall nog verder hebben uitgesteld, hoewel ze wel beloven in oktober meer details te geven.

Onze grootste zorg is hoe veel of weinig van de nieuwe toolkit beschikbaar zal zijn voor testers. Er is geen garantie dat testers toegang krijgen tot elke update. Het kunnen ze allemaal zijn of slechts een handvol. De tests van het Windows Insider-programma duren meestal een paar weken tot maanden voordat er een officiële release komt. Als Microsoft veel aanpassingen moet doen, wordt Recall mogelijk pas voor het grote publiek gelanceerd in 2025.