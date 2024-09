Onze eerste blik op de Samsung Galaxy S24 FE is mogelijk afkomstig van een FCC-bestand

De lancering van de Samsung Galaxy S24 FE lijkt nu echt dichtbij te zijn. Dankzij een registratie bij de Amerikaanse regelgevende instantie FCC (Federal Communications Commission) krijgen we mogelijk voor het eerst een goed beeld van deze aankomende mid-range telefoon.

Volgens MySmartPrice heeft de Galaxy S24 FE de FCC-inspectie inmiddels doorstaan, een standaard stap voor gadgets die in de VS verkocht gaan worden. Eerder werd de telefoon ook al gespot bij regelgevende instanties in India.

De 'Fan Edition'-versies van de flagships zijn nog steeds een goede keuze als smartphone-upgrade met prima specificaties voor een schappelijke prijs.

Samsung is duidelijk van mening dat het de moeite waard is om de Galaxy S24 FE uit te brengen. Je herinnert je misschien dat er geen FE-versie van de Samsung Galaxy S22 was, maar de serie is nu duidelijk terug.

Wat kan je verwachten

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Philip Berne / Future)

De foto's die bij de registratie zijn inbegrepen, geven ons niet veel informatie over de telefoon. De bijbehorende documenten vermelden wel de afmetingen als 162 mm x 77,3 mm. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S24 meet 147 mm x 70,6 mm.

Het lijkt erop dat de Exynos 2400-processor de telefoon zal aandrijven, en er zal ondersteuning zijn voor Wi-Fi, Bluetooth, NFC en 5G, zoals je zou verwachten. Ook wordt in de documentatie vermeld dat de telefoon omgekeerde draadloze oplaadtechnologie tot 9W ondersteunt.

Op basis van gelekte renders die we al hebben gezien, lijkt het erop dat deze telefoon het ontwerp van de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus zal volgen, hoewel de bouwkwaliteit niet zo premium zal zijn (en hij daardoor minder zal kosten).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Aangezien ondersteunende documenten voor de Samsung Galaxy S24 FE al op de websites van Samsung zijn verschenen, hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de officiële onthulling.