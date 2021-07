Windows 11 releasedatum per ongeluk gelekt door Intel

Intel heeft mogelijk per ongeluk de releasedatum van Windows 11 verklapt. De nieuwste drivers refereren naar “Windows 11-64 – Oktober 2021 Update – versie 21H2”. Het '21H2'-gedeelte suggereert dat het in de tweede helft van 2021 zal verschijnen.

Dit zou een extra hint zijn dat Windows 11 in oktober van 2021 verschijnt. Microsoft heeft de releasedatum van Windows 11 nog niet officieel onthuld. Het bedrijf zelf heeft niets anders gezegd dan "verschijnt later in 2021".

Volgens release-aantekeningen van Intel voor de nieuwste driver voor grafische kaarten wordt er duidelijk verwezen naar oktober 2021.

Verschijnt Windows 11 in oktober 2021?

In het verleden heeft Microsoft grote Windows 10-updates vernoemd naar de maand waarin de update wordt uitgebracht. De release-aantekeningen refereren bovendien ook naar bestaande Windows 10-updates, zoals de Mei 2021 Update (21H1). Er zal ook een 21H2-update komen voor Windows 10, al zal deze slechts kleine updates met zich meebrengen.

Het lijkt er in elk geval sterk op dat Windows 11 in oktober 2021 zal verschijnen. Het is bovendien niet voor eerst dat deze maand genoemd wordt. Microsoft deelde zelf screenshots die wijzen naar oktober. Als er geen vertragingen op de loer liggen, is het goed mogelijk dat we over enkele maanden op Windows 11 kunnen werken.

Het is echter nog niet geheel duidelijk wie er op dat moment precies toegang heeft tot Windows 11. Het is mogelijk dat de uitrol van Windows 11 begint bij de verkoop van nieuwe laptops en pc's waar het besturingssysteem op geïnstalleerd staat. Windows 10-gebruikers zouden misschien even moeten wachten op de upgrade.

Via Windows Latest