Beste e-maildienst 2021: de beste gratis en betaalde software

Als je op zoek bent naar de beste e-maildienst, ben je hier aan het juiste adres. E-mail is nog altijd een erg belangrijk onderdeel om op de hoogte te blijven.

Er zijn verschillende e-maildiensten, waarvan de bekendste waarschijnlijk Outlook en Gmail zijn. Er zijn echter ook genoeg alternatieve e-maildiensten beschikbaar.

E-mail blijft de voornaamste methode van communicatie tussen bedrijven, maar welke e-maildienst kun je het beste kiezen? Er zijn een hoop dingen om rekening mee te houden, zoals het gebruiksgemak. Hoe werken spamfilters? Hoe gemakkelijk kun je jouw inbox opgeruimd houden? Kun je het account vanaf andere e-maildiensten bereiken? En kun je jouw eigen domeinnaam gebruiken?

Hieronder hebben we de beste e-maildiensten voor je op een rij gezet. De meeste e-maildiensten bieden zowel gratis als betaalde opties. We leggen daarom ook uit wat de verschillen hiertussen zijn.

(Image credit: protonmail)

Waar andere e-maildiensten vaak om jouw naam en soms zelfs om jouw mobiele nummer vragen, is ProtonMail een e-maildienst waarbij je jezelf compleet anoniem kunt aanmelden.

Er worden geen IP-adressen bijgehouden en al jouw e-mails maken gebruik van end-to-end-encryptie. Dit betekent dat al jouw e-mailverkeer veilig is, zelfs van ProtonMail zelf. Het is belangrijk om te weten dat deze encryptie vasthangt aan ProtonMail. Als je e-mails stuurt naar e-mailadressen van andere diensten, werkt de encryptie niet.

Je kunt echter wel gebruik maken van de Secure Message-functie, waarbij je bericht met een wachtwoord wordt beschermd. Daarnaast is er ondersteuning beschikbaar voor adresverificatie. Dit betekent dat er wordt gecheckt of de naam en het e-mailadres van de ontvanger met elkaar overeenkomen. Zo zorg je ervoor dat je altijd met de juiste persoon communiceert.

Er is ook een betaalde versie van ProtonMail beschikbaar. Voor betaalde gebruikers is er een functie beschikbaar om verzonden e-mails ongedaan te maken. Daarnaast kun je als betaalde gebruiker gemakkelijk e-mails tussen verschillende accounts overzetten via de importeer- en exporteer-app.

De gratis versie biedt slechts 500MB aan opslag aan. Bovendien kun je maximaal 150 e-mails per dag versturen. Als het gaat om het ordenen van je e-mails, zijn er geen folders, labels of filters beschikbaar.

Als je meer functies of ruimte nodig hebt, is er een betaalde versie van ProtonMail (ProtonMail Plus) beschikbaar voor 4 euro per maand. Je ontvangt dan 5GB opslag en kunt wél gebruik maken van labels, filters en mappen.

De niet-betaalde versie van ProtonMail is overigens erg goed te gebruiken als e-maildienst naast bijvoorbeeld Gmail. De belangrijkste taken worden door ProtonMail bovendien goed uitgevoerd.

Er is ook een Professional-optie beschikbaar, die nog meer opslag, e-mailadressen en een tweede domeinnaam mogelijk maakt. Deze optie kost 6,25 euro per gebruiker per maand.

(Image credit: Shutterstock)

Gmail is de e-maildienst van Google met een gratis en betaalde versie. Deze e-maildienst wordt door miljarden mensen over de hele wereld gebruikt en werd geïntroduceerd in 2004. De dienst heeft wereldwijd meer dan een miljard gebruikers. De interface is gestroomlijnd en focust voornamelijk op jouw inbox.

E-mails worden op een handige manier geordend in de vorm van conversaties. Zo kun je e-mails die bij elkaar horen gemakkelijk terugvinden. Daarnaast is het een peulenschil om te reageren op e-mails, zelfs als je nog nooit gebruik hebt gemaakt van de dienst.

Door de dynamische manier van e-mailen is Gmail erg interactief. Direct vanuit een e-mail kun je zowat elke actie verrichten die je kunt bedenken. Er is een spamfilter aanwezig die je inbox automatisch schoonhoudt. Daarnaast is het mogelijk om andere accounts, zoals van Outlook en Yahoo in Gmail te gebruiken.

Er is 15GB aan gratis opslag beschikbaar. Deze opslag is onderverdeeld in je inbox, Google Drive en Google Foto's.

Google heeft ook een betaalde variant, die voornamelijk is bedoeld voor bedrijven. Google Workspace maakt het bijvoorbeeld mogelijk om jouw eigen domein aan te maken (jouwnaam@jouwbedrijf.com). Het is als het ware de tegenhanger van Microsoft Office. Er zijn ook apps beschikbaar voor het werken met documenten, spreadsheets en presentaties. De opslag is hier verdubbeld tot 30GB.

De kosten van Google Workspace verschillen. Er zijn verschillende betaalde opties. Business Starter bedraagt 4,68 euro per maand. Business Standard kost 9,36 euro per maand en Business Plus heeft een prijskaartje van 15,60 euro per maand. Deze prijzen gelden per gebruiker.

Hoe meer je betaald, hoe meer opslag je krijgt. Daarnaast kunnen er steeds meer deelnemers meedoen aan videovergaderingen en zijn er betere beveiligingsfuncties naarmate je een duurder abonnement neemt.

(Image credit: Microsoft)

Microsofts Outlook is beschikbaar in de vorm van een desktop- en een webversie. De e-maildienst is erg gebruiksvriendelijk. De e-maildienst bevat een taakbalk om snel toegang te krijgen tot vaak gebruikte functies en biedt bovendien een overzichtelijke inbox.

Hoewel Outlook er rechttoe rechtaan uitziet, gebeurt er veel onder de motorkap. De e-maildienst herkent belangrijke e-mails en plaatst ze in een aparte inbox, zodat je niet snel wordt afgeleid.

Uitnodigingen voor gebeurtenissen die je per e-mail ontvangt, zoals een vlucht of meeting, worden automatisch toegevoegd aan jouw agenda. Je kunt deze agenda gemakkelijk delen met andere gebruikers van Outlook of Microsoft 365 (voorheen Office 365).

Het is daarnaast mogelijk om agenda-items toe te voegen aan een gedeelde agenda, bijvoorbeeld met vrienden of familieleden. Je kunt ook een poll toevoegen aan een e-mail.

Outlook biedt gratis 15GB aan opslag en een hoop integraties met andere diensten van Microsoft. Zo zijn er integraties met onder meer Skype, Evernote, Giphy en Paypal.

Als je gebruikmaakt van Microsoft 365, krijg je een inbox zonder advertenties, 50GB aan opslag en 1TB aan OneDrive-opslag. Daarnaast kun je offline werken en kun je gebruikmaken van de nieuwste versies van Microsoft Word, Excel en PowerPoint.

Voor een abonnement op Microsoft 365 Family betaal je 99 euro per jaar (of 10 euro per maand). Hierbij ontvang je 6TB aan cloudopslag (1TB per persoon). Je kunt met maximaal zes personen gebruikmaken van deze betaalde dienst.

Je kunt ook kiezen voor Microsoft 365 Personal voor 69 euro per jaar (of 7 euro per maand) en 1TB aan opslag.

(Image credit: Yahoo)

De e-maildienst van Yahoo heeft veel weg van Gmail. De dienst legt de focus op jouw inbox en laat je gemakkelijk browsen tussen alle e-mails in een gesprek. Het is ook mogelijk om e-mails in aparte mappen te plaatsen. De lay-out kan bovendien worden aangepast in enkele klikken. Voor mobiele gebruikers zijn er extra functies, waaronder de mogelijkheid om je uit te schrijven voor een nieuwsbrief.

Yahoo Mail maakt integratie met Facebook mogelijk. Daarnaast kun je ook sms’jes en tekstberichten sturen.

Een ander handig extraatje is de mogelijkheid om een wegwerp e-mailadres te gebruiken. Hiermee kun je jouw privacy waarborgen. De e-maildienst biedt niet zoveel aanpassingsmogelijkheden als Gmail, bijvoorbeeld als het gaat om labels. Maar over het algemeen is Yahoo een prima e-maildienst voor dagelijks gebruik.

Er is een gigantische 1TB aan opslag beschikbaar, waardoor je niet snel bang hoeft te zijn dat je inbox vol raakt. Er is ook een betaalde versie beschikbaar die meer functies biedt, waaronder een eigen domein (jouwnaam@jouwdomein.com). In deze versie vind je bedrijfsvriendelijke tools, zoals meerdere agenda's, statistieken en het aanpassen van documenten.