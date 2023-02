Beste Usenet providers 2023

De beste Usenet providers maken het eenvoudig en gemakkelijk om het maximale uit Usenet te halen, zowel wat betreft serviceniveaus, functies en prijzen.

Usenet zelf is een van de oudste en meest onbegrepen delen van het internet. Het kan daarom moeilijk zijn voor moderne internetgebruikers om uit te vinden welke ze moeten gebruiken voor Usenet zoekopdrachten. Er zijn talloze Usenet providers, dus hoe weet je welke de beste is voor jou. Je kan simpelweg de goedkoopste Usenet provider nemen, maar dat is niet altijd de juiste keuze. Dit zijn de criteria die TechRadar gebruikt bij het evalueren van de beste opties.

Makkelijk verbinding maken met Usenet en toegang geven tot de posts die je nodig hebt.

Lange retentie met toegang tot zowel recente als oudere posts.

Opslagcapaciteit uitbreiden om een groter Usenet archief aan te bieden.

Bevatten Usenet zoekmogelijkheid met hun service

Bieden snelle netwerksnelheden

Retentie is een van de belangrijkste factoren om naar te kijken bij een Usenet provider. Hoe langer de retentie, hoe groter het archief van berichten dat beschikbaar is en hoe beter de ervaring.

Om het meeste uit je Usenet abonnement te halen, kies je een provider met:

Lange retentieperiodes (5.035+ dagen)

Dezelfde retentie voor alle nieuwsgroepen

Een duidelijk retentiebeleid

Dagelijkse retentiegroei

Voldoende opslag zodat berichten niet vervallen

Veel Usenet providers beperken hun retentie en bieden slechts een fractie van het archief van de geschiedenis van Usenet aan. Sommige verwijderen Usenet berichten zelfs op onvoorspelbare tijden zodat je nooit weet wanneer berichten die je misschien wilt hebben van hun servers zullen verdwijnen.

Daarom zullen de beste Usenet providers sterke retentiepercentages bieden, waardoor dit een belangrijke manier is om hen te onderscheiden van de rest. Maar hoe kies je uit "de rest"? We hopen dat ons overzicht hieronder je verder kan helpen, zodat je niet zomaar de goedkoopste Usenet provider kiest.



De beste Usenet providers vergelijken

1. Newshosting (opens in new tab)

Beste Usenet provider Our expert review: Specificaties Aantal nieuwsgroepen: 120.000+ Retentie: 5.200 dagen VPN: Ja De beste deals van vandaag VISIT SITE (opens in new tab) Redenen om te kopen + EXCLUSIEF AANBOD: 3 maanden gratis! (opens in new tab) + Toonaangevend in de industrie + Snelste en meest betrouwbare toegang + Gratis nieuwslezer + Gratis VPN Redenen om te vermijden - Geen betalingen met Bitcoin

Newshosting is de beste Usenet provider volgens onze experts. Het is een sterke allround Usenet provider, heeft de snelste snelheden en dretentie met het meest complete archief van Usenet berichten (meer dan 120.000 nieuwsgroepen en bijna 14 jaar retentie). Newshosting heeft het grootste Usenet-archief van alle providers. Hun retentie groeit met de dag naarmate er meer berichten op Usenet komen.

Andere Usenet providers slaan tijdelijk bestanden op die op Usenet zijn gepost en gooien ze na korte tijd weg als die bestanden niet meteen door genoeg gebruikers worden opgevraagd. Newshosting daarentegen bewaart elk op Usenet geplaatst bestand, ongeacht hoe oud het is of hoeveel gebruikers het opvragen. Dus ongeacht hoe oud of impopulair het bericht is dat je op Usenet zoekt, Newshosting heeft het waarschijnlijk klaarstaan.

Newshosting heeft meerdere Europese serverfarms voor snelle snelheden wereldwijd, ook in Nederland en België. Alle abonnement omvatten onbeperkte downloads en een hoogwaardige newsreader-app met ingebouwde Usenet-zoekfunctie en previews, zodat je gemakkelijk artikelen kunt vinden die in nieuwsgroepen zijn gepost. Een gratis (maar eenvoudige) VPN is de kers op de taart.

Newshosting testte het snelst tijdens onze downloadsnelheidstests. We ontdekten dat ze premium verbindingen kopen in alle grote ISP-netwerken in plaats van goedkopere bandbreedte die overvol raakt tijdens piekuren.

Het kwam ook als winnaar uit de bus bij het ophalen van oude Usenet berichten die we niet konden vinden bij andere Usenet providers. Er is heel weinig om over te klagen, behalve hun basis VPN-client en uitsluitend Engelse technische ondersteuning, maar de kern van de Usenet-dienst is de beste die we in onze test hebben gevonden.

Newshosting is goed geprijsd, zeker als je bedenkt dat je toegang krijgt tot de meeste retentie en de hoogste snelheden, een gratis nieuwslezer met Usenet search en een gratis VPN.

Lees de volledige Newshosting review

Eweka is een onafhankelijke, Nederlandse Usenet-provider die zelf het datacenter met zijn Usenet-farm bezit en beheert. Tijdens onze tests leverde Eweka vergelijkbaar hoge voltooiingspercentages, wat betekent dat we over het algemeen posts konden vinden op hun servers die elders niet te vinden waren. Eweka is een goede optie voor primaire of secundaire toegang tot Usenet-servers.

De retentie bij Eweka is bijna de beste die je kunt krijgen. Hoge retentie is belangrijk en bepaalt tot hoeveel Usenet-posts je toegang krijgt. Providers met een lage, beperkte retentie verwijderen oudere berichten om plaats te maken voor nieuwere artikelen die op Usenet worden geplaatst. Dus als je op zoek bent naar een artikel dat niet binnen de retentietijd van sommige providers op Usenet is geplaatst, zal je op de servers van die providers niet vinden wat je zoekt. Eweka bewaart (bijna) alles, zowel oud als nieuws

Lees onze volledige Eweka review.

Easynews is een sterke Usenet provider met snelle, accurate zoektechnologie en onbeperkte Usenet toegang vanuit elke browser op elk apparaat, inclusief mobile.

De webgebaseerde Usenet zoekinterface is goed ontworpen en eenvoudig te gebruiken. Zoekresultaten bevatten previews om je te helpen de exacte berichten te vinden die je zoekt. Filteren op bestandstype, bestandsextensie, nieuwsgroep en zelfs bestandsgrootte maakt Easynews Web Usenet zoeken flexibel en rijk aan functies.

De retentiegraad bedraagt meer dan 13,75 jaar en groeit voor alle nieuwsgroepen. Het Big Gig Plan komt ook met een gebundelde onbeperkte VPN-dienst, plus gratis onbeperkte NNTP Usenet-toegang als je liever een eigen lezer gebruikt.

De prijzen beginnen bij 9,99 dollar per maand tot 29,94 dollar per maand, afhankelijk van de maandelijkse bandbreedte die je nodig hebt. Easynews heeft geen officiële europrijzen, dus de wisselkoers bepaalt hoeveel je precies zal betalen.

Lees onze volledige Easynews review.

Als je een betrouwbaar Usenet-aanbod wilt met een goede core serive, zoek dan niet verder dan deze betaalbare provider. Alle abonnementen bieden onbeperkte downloads van meerdere Europese servers, hoge snelheden en hoge binaire en tekstretentie. Er is ook een NZB-zoekmachine inbegrepen.

UsenetServer heeft een van de beste retentiepercentages voor alle binaire en tekstgroepen, 99% succespercentage van artikelen en geen beperkingen op datalimieten of downloadsnelheden.

Je krijgt een maximum van 20 verbindingen, wat minder is dan bij veel diensten. Tijdens het testen zagen we wel dat UsenetServer sowieso 240+ Mbps downloadsnelheden biedt, dus dat maakt op zich niet veel uit.

Wat voor beginners belangrijk kan zijn, is dat UsenetServer geen nieuwslezer bevat, maar wel goede technische ondersteuning en stapsgewijze installatiegidsen voor enkele van de populairste clients.

Hoewel het een gebundelde VPN biedt voor extra veiligheid, is de Windows client daarvoor niet zo goed ontworpen als andere clients. Dit is waarschijnlijk betwistbaar omdat de simplistische interface het gemakkelijk maakt om verbinding te maken met een VPN-server naar keuze.

De andere kracht hier is dat UsenetServer goedkoop is en dan vooral als je het jaarplan met Usenet-zoekmachine en onbeperkte VPN-dienst neemt.

Lees onze volledige UsenetServer review.

TweakNews is een onafhankelijke, Europese Usenet-provider met uitstekende voltooiingspercentages, solide functies en goede prijzen, vooral met onbeperkte toegang. Alle TweakNews-abonnement bevatten met een gratis nieuwslezer met ingebouwde zoek- en previewfuncties, én een gratis VPN.

We vonden de prestaties indrukwekkend, kregen snelle downloadsnelheden en de inbegrepen VPN gaf ons goede resultaten. In feite is de Tweaknews VPN goed te vergelijken met een goede zelfstandige VPN-provider met servers in 47+ landen.

Het nadeel is dat andere Europese providers (Eweka bijvoorbeeld) meer retentie bieden. De technische ondersteuning was tot slot wat traag naar onze mening.

Lees onze volledige Tweaknews review.

6. Pure Usenet (opens in new tab)

Eenvoudige en goedkope Usenet provider Our expert review: De beste deals van vandaag VISIT SITE (opens in new tab) Redenen om te kopen + Beschikbaar vanaf 3,09 euro per maand + Proefperiode van 7 dagen + Verbeterde retentie Redenen om te vermijden - Maximaal 20 verbindingen

Pure Usenet is een goedkope, maar nog steeds kwalitatieve Europese Usenet provider met zijn eigen Europese server farms. Je krijgt bovendien onbeperkte downloads zonder snelheidsbeperking voor slechts 5,97 euro per maand.

De huidige retentie van Pure Usenet is 4.100 dagen op alle nieuwsgroepen. Dat is niet slecht, maar andere providers zoals Eweka hebben meer retentie en serverlocaties, plus een gratis nieuwslezer.

Als je genoegen neemt met het maximum van 20 verbindingen en geen gigantisch budget hebt, dan is Pure Usenet zeker een interessante optie.

Lees onze volledige Pure Usenet review.

Usenet Provider vs Usenet Indexer: wat is het verschil? Een Usenet provider is een dienst die naar Usenet geüploade nieuwsberichten accepteert, opslaat en vervolgens levert aan iedereen die erom vraagt. Afhankelijk van de provider kunnen de berichten worden opgeslagen en beschikbaar worden gesteld (de zogenaamde 'retentie') voor slechts één dag of zelfs 13+ jaar. Al onze aanbevolen providers hebben een zeer hoge retentie, laten hun retentie dagelijks groeien en laten geüploade posts nooit verlopen.

Om je Usenet ervaring te optimaliseren met toegang tot het grootste archief van Usenet posts, kies je een provider met de hoogste retentie voor de beste zoekresultaten. Een Usenet indexer organiseert daarentegen de miljarden posts die naar Usenet zijn geüpload om het zoeken naar specifieke posts snel en efficiënt te maken. Indexers kunnen nuttig zijn, maar kosten vaak extra en/of zijn niet beschikbaar voor nieuwe gebruikers. Gelukkig bevatten de beste Usenet providers (Newshosting en Eweka bijvoorbeeld) gratis software (een newsreader of nieuwslezer) met reeds ingebouwde gelijkaardige Usenet zoekfuncties, zodat een afzonderlijke indexer geen must is.