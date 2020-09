LG Wing 5G: releasedatum, prijs, nieuws en functies

De LG Wing 5G is de nieuwste smartphone van LG en brengt een drastisch nieuwe kijk op het toevoegen van extra schermgrootte. In plaats van verder te bouwen op vouwbare toestellen of voorgaande modellen van LG met perifere Dual Screen-technologie draait de LG Wing 5G het bovenste scherm horizontaal opzij om een kleiner scherm, dat half zo groot is als het hoofdscherm, beschikbaar te maken.

Het is een vreemde setup om uit te leggen, maar het werkt zoals een moderne versie van de Sidekick. In plaats van een fysiek toetsenbord kan je met het onderste scherm aan de slag om een tweede app of een controlescherm voor de hoofdapp te tonen, of haal je een digitaal toetsenbord boven, zodat je kan typen terwijl je naar media kijkt.

Dat maakt de LG Wing 5G heel verschillend van de Dual Screen-toestellen zoals de LG V60 ThinQ, de Microsoft Surface Duo en elke vouwbare smartphone op de markt. Het wordt een grote gok, gezien de weinige compromissen die LG maakte om de LG Wing 5G betaalbaar te houden, maar het blijft een uniek ontwerp dat gebruikers in staat stelt om een groter schermoppervlak te gebruiken met slechts één hand.

Net zoals andere experimentele toestellen zal de Wing 5G zich enkel verkocht krijgen aan een nichepubliek. Er bestaat natuurlijk ook altijd een kans dat het toch een indruk weet te maken op consumenten die geen dure vouwbare smartphones willen kopen. Het is zonder twijfel een van de meest interessante ontwerpen die we hebben gezien in een industrie die elk jaar dezelfde zwarte rechthoeken maakt. Lees verder om te zien hoe de LG Wing 5G zich onderscheidt van de rest.

De essentie

Wat is het? Een LG-smartphone met twee schermen

Een LG-smartphone met twee schermen Wanneer komt hij uit? Nog niet duidelijk

Nog niet duidelijk Hoeveel zal hij kosten? Er wordt geschat rond de 1.000 euro

LG Wing: releasedatum en prijs

De LG Wing werd op 14 september aangekondigd, en is bevestigd voor de markt in de VS. Een exacte releasedatum voor Nederland en België is er voorlopig nog niet. LG geeft aan dat het toestel eerst naar de belangrijkste markten in Europa zal komen, dus de kans bestaat dat we hem hier niet heel snel zullen terugzien.

Voorlopig weten ook nog geen prijzen, noch in dollar, noch in euro.

Ontwerp en display

De LG Wing 5G ziet er op het eerste zicht uit zoals elke andere smartphone die er reeds is: edge-to-edge-scherm, rechthoeking ontwerp, knoppen op de zijkant, een vingerafdrukscanner in het scherm, een USB-C-poort onderaan, enzovoort. Het ziet er wel uit als een toestel dat iets dikker is dan normaal - hij is iets lijviger dan de LG Velvet in een directe vergelijking - maar verder valt er niets op.

Van zodra je het bovenste scherm draait, en het 6,8 inch OLED-hoofdscherm draait opzij tot een horizontale oriëntatie bovenaan de telefoon (en ziet er dus uit als een 'T'), haal je een kleiner 3.9 inch scherm tevoorschijn.

Dit mini-scherm werkt net zoals een grote versie ervan: je kan er apps op gebruiken (al zal het in een beperkte interface zijn), het nuttigen als keyboard of er secundaire controls op toveren, zoals voor de camera app. Het ziet ernaar uit dat je het toetsenbord ook op het grote scherm kan gebruiken, dus als je meer ruimte om te typen wil, dan kan je op het hoofdscherm typen terwijl je je bericht afleest op het kleinere scherm.

Dat lijkt moeilijk om in te beelden, maar het hele punt is dat je in staat bent om een secundair scherm te gebruiken zonder dat je alles moet uitvouwen naar een minder praktische setup met twee schermen. Het ziet er zelfs naar uit dat je het hoofdscherm zal kunnen draaien en typen op het mini-scherm met slechts één hand.

Voor selfies heeft LG hier gekozen voor een pop-up camera die tevoorschijn komt als je hem nodig hebt en verdwijnt van zodra je hem niet meer gebruikt. Dat zorgt ervoor dat je meer ruimte hebt op het hoofdscherm, maar het voegt natuurlijk ook weer meer bewegende deeltjes toe die mogelijk kapot kunnen.

Zoals bij andere toestellen met interne mechanismen, zoals het scharnier van de Motorola Razr 2020, heeft LG al laten weten dat het draaistuk van de Wing 5G getest is geweest om tot 200.000 rotaties mee te gaan, wat neerkomt op 100 rotaties per dag voor de komende 5 jaren. De pop-up camera zou mee moeten gaan voor 60.000 in- en uittrekkingen.

Camera en batterij

De camera-setup laat ook andere interessante aanpassingen zien voor het draaisysteem, met drie achterste camera's: één standaard en twee groothoekcamera's.

De hoofdcamera met 64MP f/1.8 beslaat een field of view (FoV) van 78 graden en de 13MP f/1.9 groothoek gaat voor een 117-graden FoV; beide worden standaard gebruikt voor fotografie en video.

De tweede 12MP 120-graden FoV f/2.2 groothoekcamera wordt specifiek aangehaald voor een videomodus die gebruik maakt van de draaifunctie. Van zodra je het hoofdscherm naar boven hebt gedraaid, kan je de 'Gimbal Mode' gebruiken om het filmen met een gimbal te simuleren door gebruik te maken van de controls op het mini-scherm waarmee je dan de camera draait. Dat lijkt dan op een digitale zoom binnen een groter kader dat wordt vastgelegd door de groothoekcamera. Een nieuwe 'hexa motion sensor' stabiliseert beelden en laat een digitale schatting van het volgen van een onderwerp en het pannen van een scherm toe.

De selfiecamera van 32MP komt naar boven aan de bovenkant van de telefoon, en kan voor het eerst in een LG-toestel een Dual Recording maken waarbij je kan wisselen tussen de achterste camera's en selfiecamera terwijl je opneemt - of je kan beide laten lopen en kiezen waar jouw beeld-in-beeld-video geplaatst moet worden. Met deze nieuwe feature en 4K video, net zoals 'voice bokeh' en 'ASMR recording' (beide afkomstig van de LG V60) wil LG deze smartphone richten op beginnende en gemiddelde streamers.

Specs en functies

De LG Wing 5G heeft een Snapdragon 765G-chipset, wat 5G-connectiviteit toelaat. Het bevat ook een respectabele, maar niet overweldigende 8 GB RAM en 256GB opslagcapaciteit (dat je met een microSD kan vergroten tot 2TB). We zijn wel benieuwd om te zien hoe die chipset alle complexe multi-scherm-functies zal aanpakken in de Wing 5G.

De Wing 5G zal lopen op Android 10, en dan waarschijnlijk de overlay van LG. We zijn ook aan het uitkijken hoe de interface om zal gaan met het wisselen van apps en het gebruik van de verschillende schermen: de software van de LG V60 kwam met wat gedoe om applicaties te wisselen van scherm, wat op zich wel werkte, maar met de twee schermen met een verschillende grootte is het waarschijnlijk dat sommige apps zullen moeten krimpen en uitzetten tussen deze displays.

De LG Wing 5G komt met een 4,000mAh-batterij, wat vrij gemiddeld is voor een vlaggenschip-toestel. Of de smartphone meer batterij zal vragen van zodra hij is uitgeklapt weten we voorlopig nog niet, dus dat zullen we eerst zelf moeten uittesten.