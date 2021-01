Samsung Galaxy A32 5G maakt 5G betaalbaar

Samsung heeft de Galaxy A32 5G uit de doeken gedaan. Het toestel kost 299 euro, wat het de goedkoopste Samsung met 5G-ondersteuning maakt tot nu toe. Het toestel zal vanaf begin februari 2021 in Nederland en België in de winkelrekken verschijnen.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy A32 5G specificaties

De Samsung Galaxy A32 5G komt met een 6,5 inch LCD-scherm, voorzien van een HD+ resolutie van 1600 x 720 pixels. Samsung heeft bij dit model gekozen voor de Infinity V-layout, wat inhoudt dat we de selfiecamera bovenaan in het midden van het scherm kunnen terugvinden, in een druppelvormige notch. De behuizing van de smartphone meet 164,2 x 76,1 x 9,1millimeter, met een gewicht van 205 gram.

Op het vlak van camera's beschikt het toestel over vijf verschillende lenzen. In het achterste camerablok vinden we een hoofdcamera van 48MP, een groothoeksensor van 8MP, een macrocamera van 5MP en een dieptecamera van 2MP. Vooraan vinden we een selfiecamera van 13MP.

De Galaxy A32 5G beschikt over een batterij van 5.000mAh, wat aan de vrij forse kant is. Een batterijduur van twee dagen is dan ook niet uitgesloten. . De Het toestel draait op Android 11 en wordt door de MediaTek Dimensity 720 5G-chipset aangestuurd.

Deze smartphone wordt uitgebracht in drie verschillende geheugenuitvoeringen van 4GB, 6GB of 8GB RAM. Deze zijn regio-gebonden, dus niet elke versie wordt overal vrijgegeven. Het interne opslaggeheugen bedraagt steeds 128GB, wat met een microSD-kaart kan worden uitgebreid naar 1TB. Er is tevens een vingerafdrukscanner voorzien die op de zijkant is gemonteerd.

De Samsung Galaxy A32 5G zal verkrijgbaar zijn in vier verschillende kleuren: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue en Awesome Violet.