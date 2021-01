Samsung Galaxy S21 presentatie op 14 januari

De Samsung Galaxy S21 releasedatum is dichterbij dan je wellicht denkt: op 14 januari houdt het bedrijf zijn Galaxy Unpacked 2021-evenement, wat betekent dat we over anderhalve week al de nieuwe 5G-telefoons zien in de virtuele show.

Donderdag 14 januari om 15:00 verwachten we een drietal nieuwe Samsung Galaxy S21-toestellen: de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. Het worden de opvolgers van de Galaxy S20, Galaxy 20 Plus en Galaxy S20 Ultra.

Samsung schuift de aankondiging van de nieuwe toestellen een maand naar voren ten opzichte van voorgaande jaren. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat MWC is verschoven of dat de Snapdragon 888- en Exynos 2100-chipsets al gereed zijn.

Zoals gebruikelijk meldt Samsung zelf niets over de Galaxy-telefoons in haar Unpacked-uitnodiging. De tagline van het evenement is 'Welcome to Everyday Epic' en in de teasers ervan zien we toch duidelijk beelden die ons doen denken aan de nieuwe smartphoneserie.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S21 specs zo goed als bevestigd

Samsungs verplaatsing van het evenement naar januari matcht met de mate waarin er gelekt is over de Galaxy S21. Er lijkt nog maar heel weinig niet bekend te zijn als Samsung op 14 januari de toestellen uit de doeken doet.

We verwachten drie verschillende formaten van de telefoons: 6,2, 6,7 en 6,9 inch. Allemaal zijn ze uitgerust met een adaptief 120Hz display en smalle(re) randen. Onder de motorkap zit naar verluidt een Exynos 2100 (Snapdragon 888 in de VS) en minstens 8GB RAM. Het is nog gissen of het geheugen uitbreidbaar zal zijn via een microSD-kaartje.

De Galaxy S21 en S21 Plus camerabulten zijn een stuk minder grof dan die van hun voorganger, zo valt te zien in renders. Het gaat zeer waarschijnlijk om een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoeksensor en 64MP-telefotocamera.

De Galaxy S21 Ultra is net als de Ultra van vorig jaar het meest luxe paardje van de line-up. De primaire 108MP-camera maakt een terugkeer en wordt bijgestaan door een 5x of 10x optische zoomcamera, afhankelijk van welk gerucht je gelooft.

(Image credit: 91mobiles)

Andere belangrijke info rondom Unpacked

Een nieuwe toevoeging aan de S21 Ultra is mogelijk ondersteuning voor de S Pen, een geavanceerde stylus die vooralsnog exclusief is voor de Galaxy Note-serie. Indien dit gerucht lijkt te kloppen, zou het een belangrijke reden kunnen zijn voor consumenten om te kiezen voor de Galaxy S21 Ultra. Eveneens zou de Galaxy Note 21 een stuk minder interessant kunnen worden.

Dit weekend hebben we ook inzicht gekregen in een nieuwe accessoire die de fabrikant mogelijk presenteert op 14 januari: een Tile-achtige bluetooth-tracker genaamd Samsung Galaxy SmartTag. Dit kan een handig item zijn voor het zoeken naar sleutels, rugzakken en baggage. Mocht het product live gaan, dan is Samsung in ieder geval eerder dan Apple. Ook daar gaan geruchten namelijk rond over een Apple AirTag tracker.

Een ander gerucht rondom het Unpacked 2021 evenement gaat over de Galaxy Buds Pro. De oortjes zouden qua kwaliteit en noise-cancelling mogelijk gelijkwaardig zijn aan de AirPods Pro. Daarnaast moet er Dolby Atmos-ondersteuning gereed zijn. De bron van de leak? Samsungs eigen website.

Op 14 januari zullen wij jou op TechRadar op de hoogte houden van alles rondom de Samsung Galaxy S21. Tegen die tijd plaatsen we ook een link waar je de livestream zelf kunt volgen.