Samsung Galaxy S21 S Pen-ondersteuning lijkt bevestigd

Er doen geruchten de ronde dat de Samsung Galaxy S21-reeks ook S Pen-ondersteuning zal krijgen. Deze stylus wordt door Samsung gebruikt in de Galaxy Note-reeks.

Afhankelijk van hoe je het citaat van het hoofd van Samsung Mobile interpreteert, heeft het bedrijf de ondersteuning van de S Pen mogelijk zojuist bevestigd.

In een vaag geformuleerd persbericht van Samsung speculeert T.M. Roh over het toekomstige jaar: "We hebben ook aandacht besteed aan de favoriete aspecten van de Galaxy Note-ervaring en zijn verheugd om enkele van de meest geliefde functies toe te voegen aan andere apparaten in ons assortiment". Dat lijkt misschien niet specifiek, maar als je erover nadenkt lijkt het wel erg op een teaser voor de Galaxy S21.

Want wat is nu het "favoriete aspect van de Galaxy Note-ervaring"? Het is moeilijk voor te stellen dat dit iets anders is dan het gebruik van de S Pen. Dat is namelijk de enige functie die de Note-telefoons echt onderscheidt van de andere series van het bedrijf.

De uitdrukking "andere apparaten in ons assortiment" is de reden waarom we niet zonder meer kunnen zeggen dat Samsung 'heeft bevestigd' dat de S Pen naar de Galaxy S21-serie komt. Het bedrijf heeft namelijk helemaal niet gespecificeerd om welke toestellen het gaat.

Er is genoeg onduidelijkheid, waardoor we ook kunnen suggereren dat Roh zou verwijzen naar de Galaxy Z Flip of Z Fold. Het meervoudige woord 'apparaten' impliceert in elk geval dat het meerdere telefoonreeksen kunnen zijn.

Een ander interessant stukje informatie in het persbericht, is dat Roh stelt dat "we ons portfolio van opvouwbare artikelen gaan uitbreiden", wat impliceert dat het bedrijf een derde vouwbare telefoon zou kunnen lanceren, naast de Flip en de Fold.

Ziet de Samsung Galaxy S21 er zo uit?

Rond dezelfde tijd als dit persbericht verscheen, lekt de bekende leaker @evleaks een weergave uit van de voorkant van het toestel. Deze weergave zou waarschijnlijk kunnen worden gebruikt door online winkels die de telefoon gaan verkopen.

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het om de Samsung Galaxy S20 gaat. Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe S21 wel erg op zijn voorganger zal lijken.

De camera aan de voorkant bevindt zich op dezelfde plek. De volumeregelaar en aan/uit-knop zijn niet verplaatst en de schermranden zijn moeilijk van de S20 te onderscheiden.

Dit is een van de vele leaks over de Samsung Galaxy S21 die we de afgelopen tijd gezien hebben. Volg ons op TechRadar om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over dit nieuwe vlaggenschip dat in januari 2021 moet verschijnen.