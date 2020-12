Samsung Galaxy S21 releasedatum en details bevestigd door officiële winkel

Er gaan nu al een tijdje geruchten rond dat de Samsung Galaxy S21 zal worden aangekondigd op 14 januari 2021. Nu is deze releasedatum enigszins bevestigd door een officiële Samsung-winkel in India.

De winkelmanagers spraken met Android Authority en zeiden dat de Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S1 Plus en Samsung Galaxy S21 Ultra allen zullen worden aangekondigd op die datum. Ongeveer een week later zouden de toestellen in India te koop zijn.

Er wordt geen exacte verkoopdatum genoemd, maar dat zal waarschijnlijk per land verschillen. Het is wel aannemelijk dat je de toestellen later in januari kunt bemachtigen.

Kleuren en camera's

De winkel beweert daarnaast dat de Samsung Galaxy S21 beschikbaar zal zijn in de kleuren grijs, roze, paars en wit. De Galaxy S21 Plus komt in het roze, paars, zilver en zwart. Bij de Samsung Galaxy S21 Ultra heb je de keuze uit zwart of zilver. Dit is best wel in lijn met wat we eerder hebben gehoord.

Daarbovenop stelt de winkel dat de Samsung Galaxy S21 Ultra een 108MP hoofdcamera heeft, met twee 10MP camera's (waarvan een met 10x optische zoom) en laser autofocus. Dit zijn ook weer specificaties die we eerder hoorden, al zou er ook een 12MP sensor in moeten zitten volgens die geruchten.

Het gaat dus om weinig nieuwe informatie, maar het komt wel van een Samsung-winkel, waardoor het toch wel naar een bevestiging neigt. Toch is het nog altijd geen officiële bevestiging door Samsung zelf, dus voor de volle honderd procent zeker zijn we nog steeds niet.