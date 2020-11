Samsung Galaxy S21 Ultra lek wijst op verbeterde camerasensor

Nu de Samsung Galaxy S21 naar verwachting al in januari verschijnt, zijn de lekken en geruchten talrijker aan het worden. De laatste tip wijst op een kleine upgrade van de achterste camera's voor het Galaxy S21 Ultra-model.

Volgens de meestal nauwkeurige leaker @UniverseIce op Twitter, zal de Samsung Galaxy S21 Ultra een 108MP-hoofdsensor aan de achterkant hebben. Het zou hier bovendien gaan om de Isocell HM3-sensor met een pixelgrootte van 0,8μm (micrometer).

Terwijl de megapixelresolutie en de pixelgrootte gelijk blijven aan die van de Galaxy S20 Ultra, is het belangrijkste verschil die "HM3"-versie. We hebben nog geen telefoon zien verschijnen met deze sensor en naar verluidt gaat hij de lichtopname en low-light fotografie verbeteren.

Op basis van informatie van dezelfde bron lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S21 Ultra de time-of-flight-sensor (ToF) van zijn voorganger zou laten vallen. Dat kan betekenen dat dieptegevoeligheid en augmented reality-prestaties een klap krijgen.

Camerakwaliteit

Galaxy S21 Ultra is a small improved version of S20 Ultra. Using HM3 sensor, single pixel is still 0.8um, 108MP, laser focus, no ToF.November 6, 2020

Hoewel we altijd staan te popelen bij elk lek dat op onze weg komt, is deze specifieke update niet echt verrassend. Verschillende eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat een 108MP-sensor opnieuw gebruikt zal worden, hoewel we nog niet zeker weten hoeveel camera's er in totaal zullen zijn.

Wat de ToF-sensor betreft, hoorden we in augustus al dat hij zou verdwijnen vanwege teleurstellende prestaties. De Galaxy Note 20-reeks heeft die sensor immers ook laten vallen. Het lijkt erop dat Samsung in plaats daarvan vertrouwt op een laser autofocus, die gelijkaardige functionaliteiten heeft.

Het eindresultaat zou een Galaxy S21 Ultra-camera moeten zijn die betere foto's maakt dan zijn voorganger. Samsung zal waarschijnlijk ook nog een aantal andere configuraties van de Galaxy S21 lanceren, mogelijk met andere camera-opstellingen.

Een concrete lanceringsdatum hebben we nog niet op dit moment. Er zijn wel enkele geruchten die verwijzen naar 14 januari 2021 als dag van de grote onthulling.