'Samsung Galaxy S21 krijgt snellere vingerafdrukscanner'

De Samsung Galaxy S21 krijgt hoogstwaarschijnlijk een aantal upgrades ten opzichte van de S20, hoewel er nog niets officieel over bekend is gemaakt. Het lijkt erop dat we een snellere vingerafdrukscanner kunnen toevoegen aan het rijtje geruchten. De scanner zou zich onder het scherm bevinden.

Volgens een nieuw gerucht zal de sensor twee keer zo snel en bijna twee keer zo groot zijn als de vorige versie. Dat gerucht komt van de doorgewinterde tipgever Ice Universe op Twitter. Meestal verstrekt deze persoon nauwkeurige informatie. De claim is dat de nieuwe vingerafdruksensor een afmeting van 8 mm x 8 mm heeft, waardoor het minder waarschijnlijk is dat je vinger de markering mist.

De leaker zegt daarnaast dat de Galaxy S21-telefoons kunnen worden ontgrendeld met een tik van de vinger, in plaats van een langere druk. Dat zou het proces om je toestel te ontgrendelen moeten versnellen (als je deze beveiligingsmethode gebruikt voor het apparaat).

Veel van de hoogwaardige Android-toestellen maken tegenwoordig gebruik van in-screen vingerafdrukscanners. De Pixel-serie is hierop een uitzondering. Samsung gebruikte de technologie al in de Galaxy S-serie en de Galaxy Note-reeks die in 2020 verschenen.

Afscheid van schermranden en inkepingen

In onze review van de Samsung Galaxy S20 vonden we de prestaties van de vingerafdrukscanner wat grillig, al was onze ervaring met de sensortechnologie op de Galaxy Note 20 relatief probleemloos.

De verbeterde in-screen scanner in de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra zou deze eerdere problemen mogelijk oplossen en ook de toegangssnelheid verhogen. Dat zou een groot verschil moeten maken, vooral als je jouw toestel vaker op een dag ontgrendelt.

Deze in het scherm gebouwde vingerafdruksensoren hebben ertoe bijgedragen dat telefoons esthetisch aantrekkelijker zijn dan ooit tevoren. Toch wachten we nog steeds op camera's die onder het scherm geplaatst worden. Zo kunnen toestellen bestaan uit een volledig scherm aan de voorkant. Samsung zou druk bezig zijn met het werken aan die technologie.

Het gerucht gaat dat de Galaxy S21-serie op 14 januari wordt gelanceerd. Naast een mogelijke upgrade op het gebied van de vingerafdruksensor, lijkt het erop dat we prestatie- en camera-upgrades krijgen, evenals S Pen-ondersteuning voor de S21 Ultra. Lees alles wat we weten over de Samsung Galaxy S21 in ons handige overzicht.