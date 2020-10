Google Pixel 5 vs Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 4a: welke is voor jou?

Google heeft eindelijke haar volledige 2020 line-up onthuld, en het zijn allemaal hoogwaardige handsets met uitstekende camerasoftware en competitieve prijzen. Zo competitief dat de Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, en Google Pixel 5 het ook opnemen tegen elkaar. Hier is een gids om je duidelijk te maken wat exact de verschillen zijn tussen de smartphones, en welke mogelijk de beste is voor jou.

Gelukkig zijn de telefoons divers genoeg om een heel artikel te wijden aan een Google Pixel 5 vs Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 4a-vergelijking.

De Pixel 4a verscheen in augustus 2020, maanden nadat de release had moeten plaats vinden. Dit is verschoven vanwege het coronavirus. Hoewel het toestel wat laat op de markt is gekomen, blijft het een interessante upgrade van de Google Pixel 3a.

De Pixel 4a 5G werd uitgebracht in oktober, en het is meer dan een 5G-versie van de Pixel 4a: hij heeft een snellere Snapdragon 765G chipset, een grotere batterij, en een extra camera aan de achterzijde. Dit alles komt wel met een hogere prijs.

De Pixel 5 werd naast de Pixel 4a 5G uitgebracht als 'vlaggenschip', met premium behuizing zoals een aluminium behuizing in plaats van plastic, extra RAM, en draadloos opladen. De Pixel 5 kent wel dezelfde chipset, camera-opzet en 5G-ondersteuning als de Pixel 4a 5G.

Hieronder komen we uitgebreid terug op de verschillen tussen de drie smartphones.

Google Pixel 5 (Image credit: Future)

Prijs en releasedatum

De Google Pixel 4a zag het levenslicht op 20 augustus en heeft een adviesprijs van 349 euro. Er zijn geen configuratiemogelijkheden, er is geen grotere Pixel 4a XL, en er is maar één kleur: Just Black. Als je de Pixel 4a wilt, zul je keuzemogelijkheden moeten opofferen voor dat lage prijskaartje. In de Benelux is het product enkel via grijze import verkrijgbaar, net als alle andere Google-smartphones uit dit lijstje.

De Google Pixel 4a 5G prijs is op 30 september gepresenteerd, kost 499 euro en kwam op 15 oktober op de markt. Net als de goedkopere Google Pixel 4a komt het toestel slechts in één kleur op de markt: Just Black. Ook dit toestel is via grijze import verkrijgbaar in de Benelux.

De Google Pixel 5 is eveneens uit de doeken gedaan op 30 september. De Europese adviesprijs van het topmodel bedraagt 629 euro. De smartphone is verkrijgbaar in twee kleuren: Just Black en het groenachtige Sorta Sage.

De beste Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G en Google Pixel 4a deals van vandaag Google Pixel 4 refurbished... Bol.com Netherlands € 509 Bekijken Google Pixel 5 - 128GB - Zwart Bol.com Netherlands € 899 Bekijken Buy direct from Google Google Pixel 5 Google Store EMEA £ 599 Bekijken Pixel 5 (128GB, Just Black,... Google Store EMEA £ 599 Bekijken Meer deals tonen

Google Pixel 4a 5G (Image credit: Future)

Design en display

Alle drie de Google-toestellen kennen een vergelijkbaar design en display: het is een zwarte (of potentieel groene bij de Pixel 5) rechthoek met een cameragat in de linkerbovenhoek van het display. De aan/uit-knop en volumeregelaar zitten aan de rechterrand, en de USB-C poort zit aan de bodem, naast de speaker. Alle drie de toestellen hebben een secundaire speaker boven het scherm, en bij een enkeling zit de speaker zelfs onder het display (Pixel 5).

De Pixel 4a en 4a 5G hebben virtueel gezien hetzelfde design als elkaar, alhoewel laatstgenoemde merkbaar groter is (6,2 inch ten opzichte van 5,81 inch voor de 4a). Het andere merkbare verschil zit in de camera-opzet: de Pixel 4a kent slechts één camera aan de achterzijde, terwijl de Pixel 4a 5G één primaire sensor en één groothoekcamera in de behuizing heeft verwerkt. Beide telefoons hebben een plastic behuizing. Door de matte afwerking voelt het niet zo 'plastic' (lees: goedkoop) aan als bij andere toestellen.

De bovengenoemde displays zijn zowel OLED als Full HD+. Vandaar is het 6,2 inch display van de Pixel 4a 5G iets minder scherp door het grotere formaat; 413 pixels per inch bij de 4a 5G vergeleken met 433 pixels per inch bij de 4a. Het verschil zal je met het blote oog zo goed als niet merken.

Google Pixel 5 (Image credit: Future)

De Pixel 5 lijkt veel op de twee hierboven genoemde toestellen. De duurste van de drie maakt echter gebruik van een aluminium unibody. Daardoor voelt het apparaat meer premium aan dan de 4a en 4a 5G. De kans bestaat dat de Pixel 5 ook beter bestand is tegen krasjes en deukjes, maar we hebben nog geen valtest gedaan om dit vermoeden te bevestigen.

Wat duidelijk is: het is de eerste smartphone in tijden met een metalen behuizing. De industrie maakt inmiddels veelvuldig gebruik van glazen achterzijdes, welke makkelijker signalen en data doorsturen. Niet alleen gelden deze problemen niet voor de Pixel 5, ook heeft Google er ondersteuning voor draadloos opladen in weten te stoppen (er zitten gaatjes in het metaal waar overheen geverfd is).

De Pixel 5 kent een IP68 water- en stofbestendigheid, wat niet aanwezig is bij de Pixel 4a en 4a 5G. In tegenstelling tot de Pixel 5 kennen de goedkopere toestellen een 3,5mm ingang. Bij de Pixel 5 zal je zelf een dongel moeten kopen om via de USB-C bekabelde oortjes te kunnen gebruiken.

Het 6-inch Full HD+ display van de Pixel 5 kent dezelfde resolutie als de andere twee, maar er is wel één belangrijk voordeel van de high-end smartphone: het display beschikt over een 90Hz ververssnelheid. Dit maakt scrollen online en het gamen een stuk soepeler dan standaard 60Hz schermen.

(Image credit: Future)

Alle drie de telefoons maken gebruik van een vingerafdrukscanner aan de achterzijde. Bij de meer betaalbare modellen is dat te verwachten, maar bij de Pixel 5 komt dit als een verrassing. De Soli-radar van de Pixel 4 is verdwenen, waarschijnlijk om kosten te besparen.

Erg vinden we de wijziging bij de Pixel 5 niet. De scanner werkt accuraat en is makkelijk en snel te vinden zonder te kijken.

Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Camera's

De Pixel 4a heeft de meest beknopte cameraserie van de drie: een enkele 12,2MP-camera met f/1,7 diafrgama die 4K video's schiet met 30fps, en een 8MP-frontcamera. Hoewel dat een beperkt camerabereik is, ligt de fotografische kracht van Google in de software, en de goedkope Pixel 4a kan dan ook nog steeds geweldige foto's maken.

De Pixel 5 en Pixel 4a 5G pakken dezelfde dubbele achterste camera en voegen een 16MP-groothoekcamera met f/2,2 diafragma toe. Ze hebben tevens dezelfde 8MP-frontcamera. De fotomogelijkheden zijn iets verbeterd - ze kunnen bijvoorbeeld 4K-video opnemen met 60 fps - maar afgezien van het extra bereik van de groothoekcamera zijn ze niet veel anders dan de camera-opzet van de Pixel 4a.

Google Pixel 4a 5G (Image credit: Future)

Het is de software die het verschil maakt op de duurdere telefoons - niet alleen in het maken van foto's, maar ook in de interface van de cameramodus, die een bruikbaarheidsboost krijgt met een meer intuïtieve lay-out en bonusfuncties, zoals Portrait Lighting. Gezien de software-intensiviteit van deze extra's verwachten we dat ze op termijn naar de Pixel 4a komen, maar voorlopig zijn het belangrijke voordelen van de Pixel 4a 5G en Pixel 5.

(Image credit: Future)

Prestaties en batterij

De Pixel 4a wordt aangedreven door de Snapdragon 730G-chipset met 6GB RAM, een combinatie die op Google's smartphone snel en indrukwekkend werkt voor de prijs.

De Pixel 4a 5G en de Pixel 5 maken gebruik van de Snapdragon 765G, een noodzakelijke update om 5G-ondersteuning te kunnen bewerkstelligen. Interessant genoeg lijkt het RAM-geheugen het grootste verschil te maken; bij de 8GB RAM van de Pixel 5 konden we vrij gemakkelijk zonder problemen razend soepel browsen en gamen. Bij de Pixel 4a 5G met 6GB RAM hadden we af en toe een stottering hier en daar.

Alle drie de telefoons hebben 128 GB aan opslagruimte en geen mogelijkheid tot uitbreiding: geen enkele smartphone heeft een sleuf voor een microSD-kaart. Gebruikers moeten in plaats daarvan vertrouwen op cloud-opslag.

De Pixel 4a 5G en Pixel 5 worden geleverd met Android 11 out of the box - terwijl de Pixel 4a verzonden wordt met Android 10. Je kan de smartphone inmiddels wel upgraden naar Android 11, aangezien de nieuwste Google-telefoons altijd als eerste in de rij staan om updates te krijgen op de dag dat ze live gaan.

De Pixel 4 was een grote teleurstelling qua batterijduur, en dat had voornamelijk te maken met de 2.800mAh aan accucapaciteit. De 4.080mAh aan accucapaciteit van de Pixel 5 is een opluchting (het duurde meer dan een dag om de telefoon leeg te krijgen). De Pixel 5 kan ook draadloos worden opgeladen en kan zelfs andere apparaten opladen.

De 3.140mAh accu van de Pixel 4a is prima, maar niet indrukwekkend. De Pixel 4a 5G heeft een accucapaciteit van 3.885mAh. Draadloos opladen is bij beide toestellen niet mogelijk.

Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Conclusie

Het is lastig om één te kiezen als de beste van de drie. Zo is de Pixel 4a 5G de beste koop qua prijs-kwaliteitsverhouding, aangezien deze smartphone de meeste specs deelt met de Pixel 5, maar dan voor een mindere prijs. Draadloos opladen en extra kracht mist echter bij de Pixel 4a 5G.

Met die logica in het achterhoofd heeft de Pixel 4a de meeste voordelen van de Pixel 4a 5G, maar tegen een lagere prijs. Weliswaar heeft hij niet dezelfde geavanceerde specificaties en verliest hij de groothoekcamera aan de achterzijde, maar hij heeft wel dezelfde plastic behuizing en software als de Pixel 4a.

De Pixel 4a en Pixel 5 zijn beide kleinere telefoons die gemakkelijk in kleinere handen passen, of spreken diegenen aan die geen grote telefoons willen. Omgekeerd is het 6,2 inch scherm van de Pixel 4a 5G voor consumenten die juist houden van een wat groter schermoppervlak.

De beste conclusie misschien nog wel: aan het eind van de dag bieden ze alle drie een goede prijs-kwaliteitverhouding met solide cameramogelijkheden en geweldige software. Een miskoop zal je niet maken.