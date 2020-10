Google Pixel 5 en goedkopere Pixel 4a 5G officieel onthuld

Bij de lancering van de Google Pixel 4a werd al een tipje van de sluiter over de Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G opgelicht. Nu zijn beide toestellen officieel onthuld. We beginnen alvast met het slechte nieuws: wederom is er weer geen officiële informatie voor de Benelux beschikbaar. We verwachten beide smartphones hier wel later dit jaar te zien bij verkopers zoals Belsimpel, Bol.com en Fnac.

(Image credit: Google)

Google Pixel 5 specificaties, prijs en verkoopdatum

12,2MP-hoofdcamera + 16MP-groothoekcamera + 8MP-selfiecamera

Middenklasse Snapdragon 765G (met 5G-ondersteuning)

8GB RAM + 128GB opslag

629 euro, vermoedelijk midden november verkrijgbaar in de Benelux

De nieuwe Google Pixel 5 gaat deels terug in de tijd en zet tegelijk enkele stappen voorwaarts. Zo zien we op de achterkant een vingerafdrukscanner die vorig jaar niet aanwezig was op de Pixel 4, terwijl er vooraan een punch-hole selfiecamera zit en de geavanceerde gezichtsherkenningssensoren achterwege worden gelaten.

We zien ook voor het eerst een groothoekcamera aanwezig en heel wat nieuwe camerasnufjes. Zo is er nu een nachtmodus voor portretfoto's en nieuwe videostabilisatie voor het best mogelijke resultaat, wat je ook doet.

Daarnaast zien we de middenklasse Snapdragon 765G processor binnenin, samen met 8GB RAM en 128GB interne opslag (niet uitbreidbaar). De batterij is dit jaar aanzienlijk groter en heeft een capaciteit van 4.000mAh, hoewel hij nog steeds maar 18W-snelladen ondersteunt. Draadloos en omgekeerd draadloos laden zijn beide mogelijk, maar de 3,5mm-koptelefoonpoort zien we hier niet.

Door de dunnere randen en het scherm van 6 inch is de Pixel 5 een van de kleinste smartphones van dit jaar. Google kiest hier tot slot opnieuw voor een OLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz.

De richtprijs voor de Google Pixel 5 is 629 euro en het is, zoals gewoonlijk, niet bekend wanneer de toestellen in de Benelux verkrijgbaar zijn. Als we kijken naar de data in Frankrijk en Duitsland dan mogen we ze midden november verwachten in de winkel.

(Image credit: Google)

Google Pixel 4a 5G

Dezelfde camera's en chipset als de Google Pixel 5

499 euro, vermoedelijk midden november verkrijgbaar in de Benelux

De Google Pixel 4a 5G bevindt zich tussen de Google Pixel 5 en Google Pixel 4a. Hij is ten eerste uitgerust met dezelfde chipset én camera's als de Google Pixel 5. Je krijgt hier ook 128GB interne opslag, maar slechts 6GB RAM-geheugen. Qua prestaties is er dus weinig verschil.

Ook de batterij verschilt niet veel met zijn capaciteit van 3.800mAh, met als enige grote verschil dat draadloos opladen niet mogelijk is. Het scherm is hier ook iets groter (6,24 inch), maar ondersteunt geen 90Hz-ververssnelheid. Hier zien we tot slot wél een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

De richtprijs voor de Google Pixel 4a 5G is 499 euro en het is, zoals gewoonlijk, niet bekend wanneer de toestellen in de Benelux verkrijgbaar zijn. Als we kijken naar de data in Frankrijk en Duitsland, dan mogen we ze ook midden november verwachten in de winkel.