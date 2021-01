Samsung Galaxy Unpacked verwachtingen: van Galaxy S21 tot SmartTags

We verwachten diverse toestellen met hier en daar een paar verrassingen tijdens het Samsung Unpacked-evenement dat plaatsvindt op 14 januari op CES 2021. We hebben al de nodige geruchten meegekregen over de toestellen, waardoor we een goed beeld hebben van wat we kunnen verwachten. De kans is echter aannemelijk dat de fabrikant veel meer dan enkel haar nieuwe telefoons presenteert.

Samsung kondigt haar smartphones meer dan een maand eerder aan vergeleken met voorgaande jaren. Normaal gesproken vindt de lancering plaats in februari. Het evenement valt vaak samen met het Mobile World Congress in Barcelona.

De fabrikant heeft nergens expliciet vermeld waarom deze verschuiving is doorgevoerd, maar we durven er wel geld op in te zetten dat de verschuiving van MWC 2021 naar de zomer zeker een steentje heeft bijgedragen.

Wat mogen we verwachten van het evenement op 14 januari? De meest recente geruchten wijzen op drie smartphones uit de Samsung Galaxy S21-serie. Hoewel Unpacked vaak draait om het presenteren van nieuwe smartphones, is de meeste informatie aan specificaties en features al bekend.

Door te kijken naar voorgaande events krijgen we ook een beter beeld van wat Samsung mogelijk naast de S21-serie gaat presenteren. Zo zouden we bijvoorbeeld nieuwe draadloze oortjes kunnen zien, alsook nieuwe smartwatches, vouwbare telefoons of iets compleet anders.

Hieronder hebben we genoteerd wat wij verwachten van het Samsung Galaxy Unpacked-evenement van 14 januari 2021. De volgorde gaat van hoogst aannemelijk tot ongebruikelijk.

(Image credit: Future)

Drie smartphones (met een lager prijskaartje?)

Alle recente geruchten wijzen op een drietal smartphones uit de S21-serie: de standaard Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. Het ziet ernaar uit dat aan dezelfde namen wordt vastgehouden als bij de Samsung Galaxy S20-serie.

Hoewel er in het begin diverse leaks elkaar tegenspraken over de specificaties, is intussen duidelijk dat de Galaxy S21-telefoons aangedreven worden door de nieuwe Exynos 2100-chipset. Dit geldt voor de Europese versies; de Amerikaanse S21-versies gebruiken de eveneens nieuwe Snapdragon 888. Uit de doos draaien de smartphones naar verluidt op Android 11.

De eerste geruchten rondom de S21 wezen op een potentieel nieuw design: in plaats van een camerablok, zou er nu sprake zijn van een verticale streep waar alle sensoren in zijn verwerkt. Waar de S21 en S21 Plus naar verluidt drie camera's op de achterzijde hebben zitten, blijkt uit renders en andere leaks dat de S21 Ultra over vier en misschien wel vijf camera's beschikt. Samsungs eigen teasers bevestigen deze designs.

Buiten het camerablok lijkt het ontwerp van de nieuwe S-serie vrij veel op die van vorig jaar. Qua specificaties verwachten we voor de Galaxy S21 een 6,2 inch display, voor de Galaxy S21 Plus een 6,7 inch display en voor de S21 Ultra een 6,8 inch display. De eerste twee maken gebruik van een Full HD+-scherm, wat mogelijk zorgt voor lagere adviesprijzen dan hun voorgangers uit 2020. De beste specificaties, inclusief WQHD+-resolutie, lijken gereserveerd te zijn voor de Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 Ultra is meer ultra dan ooit tevoren

De Samsung Galaxy S20 Ultra was de eerste Samsung-smartphone ooit die gebruik maakte van de Ultra-term, een naam die duidelijk moet maken dat het toestel nog nét wat beter is dan de Plus-versie. Geruchten rondom de S21-serie wijzen erop dat de S21 Ultra nog meer verschilt in specificaties met zijn nieuwe broertjes vergeleken met de S20-serie.

De S21 Ultra krijgt naar verluidt als enige Galaxy S21-telefoon een WQHD+-resolutie (rond de 3200x1440 pixels), maar zou in tegenstelling tot zijn voorganger ook deze resolutie kunnen aanhouden in de 120Hz-modus. Bij de S20 Ultra (en S20 en S20 Plus) moest je kiezen tussen 120Hz en Full HD+ of 60Hz en WQHD+.

De Samsung Galaxy S21 Ultra wordt sinds de start van de geruchtenstroom al getipt met meer camera's dan ooit tevoren op een Samsung-telefoon. De 108MP-camera blijft behouden, evenals de 12MP-groothoeksensor en 10MP-telefotocamera. Die laatste sensor wordt echter bijgestaan door een tweede 10MP-telefotocamera. Geruchten wijzen op een optische zoom van 3x, 5x of zelfs 10x.

Diverse geruchten wijzen erop dat de S21 Ultra over S Pen-ondersteuning beschikt. Het is nog niet duidelijk of er ook een ruimte is waar je de S Pen in kunt stoppen, iets wat wel het geval is bij de Galaxy Note-telefoons. In plaats daarvan kan het ook zijn dat Samsung een aparte opbergcase aanbiedt waar je de S Pen in kunt bewaren. Hoe dan ook: S Pen-ondersteuning zou de S21 Ultra net dat beetje meer ultra maken. De uniekheid van de Galaxy Note-lijn zou hier wel een knauw door krijgen. We vragen ons dan ook af of de Note-serie blijft voortbestaan. Zeker nu Samsung meer focus legt op andere premium telefoons, zoals de vouwbare Z-serie.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Buds Pro verschijnen naast de S21

De Samsung Galaxy Buds Pro, waarvan verwacht wordt dat ze de concurrentiestrijd aan gaan met de AirPods Pro, worden getipt om samen met de Galaxy S21 uit de doeken gedaan te worden.

Net als de boonvormige Galaxy Buds Live komen de Galaxy Buds Pro naar verluidt met actieve noise cancelling. Daarnaast moet er een sterkere batterijduur en betere IPX7-rating (water- en stofbestendigheid) present zijn. Ideaal dus voor zweterige work-outs en fietstochten door de regen. Geruchten wijzen op audio getuned door AKG, 6,5 mm tweeters en 11 mm drivers voor de bas met twee coaxiale speakers (via XDA Developers), Bluetooth 5.1-ondersteuning en mogelijk een 3D-audiofunctie voor meer intense luisterervaringen (bijvoorbeeld tijdens het bekijken van een Dolby Atmos-film).

Er wordt gesproken van een adviesprijs van 199 dollar. Het is nog niet duidelijk of die prijs letterlijk vertaald wordt in euro's voor de Europese markt, maar ze zijn hoogstwaarschijnlijk duurder dan de Samsung Galaxy Buds Plus. Vorig jaar verschenen deze oortjes namelijk voor een adviesprijs van 149 dollar en in Europa voor 169 dollar.

(Image credit: Tile)

Samsung Smart Tag-trackers

Een ander apparaat wat Samsung mogelijk presenteert op 14 januari is de Samsung Smart Tag. Het zijn Tile-achtige trackers die je overal aan vast kunt klippen en vervolgens kunt monitoren via je smartphone of een ander slim apparaat.

Volgens de meest recente geruchten zijn de Samsung Smart Tags klein genoeg om aan je sleutels te bevestigen of om in je portemonnee of tas te houden. Vervolgens zijn deze items te traceren via een bluetooth-signaal. We hebben foto's gezien van de mogelijke Smart Tags, en het lijkt een klein bol sleutelhangertje met een gaatje erin om hem te kunnen bevestigen. Er lijkt ruimte te zijn gemaakt voor een fysieke knop die mogelijk je smartphone-alarm laat klinken. Handig voor als je deze niet kunt vinden.

De potentiële prijs van de Smart Tags zit rondom de 15 euro, zo wordt duidelijk via leaker Ishan Agarwal en 91Mobiles. De presentatiedatum is naar verluidt 14 januari, wat betekent dat we de Tags ook mogen verwachten tijdens het Unpacked-evenement (mits de informatie klopt natuurlijk).

(Image credit: Future)

Een nieuwe (en mogelijk goedkopere) foldable

We hebben eerlijk gezegd nog geen geruchten gehoord over de release van een foldable tijdens Unpacked, maar een teaser sluiten we zeker niet uit. Waarom? Samsung heeft de laatste presentaties namelijk wel vaker een teaser uitgestuurd aan het eind van een grote presentatie.

Welke foldable dat kan zijn? Wellicht zien we de eerste glimp van de opvolger van de Galaxy Z Fold 2 of een verbeterde versie van de klaptelefoon Galaxy Z Flip, alhoewel we daar nog geen geruchten van hebben vernomen. Er gaan wel geruchten dat de fabrikant werkt aan het maken van een goedkopere foldable.

Vooralsnog is het enkel gissen geblazen over de nieuwe foldables van Samsung. We zijn in ieder geval zeer benieuwd of de fabrikant nog iets bijzonders voor ons in petto heeft op 14 januari.