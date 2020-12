Samsung Galaxy Smart Tag ontwerp opgedoken in SmartThings app

We weten al dat Samsung haar eigen lichtgewicht trackingtags op de markt wil brengen. Een nieuw lek - afkomstig van Samsung zelf - geeft ons een beter idee van hoe deze eruit zullen zien.

Zoals opgemerkt door 91mobiles, bevat de Samsung SmartThings-app voor Android verwijzingen naar een Samsung Galaxy Smart Tag. Deze verwijzingen zitten diep in de code begraven.

De tag 'helpt jou bij het volgen van objecten zoals portemonnees, sleutels, oordopjes en meer' leest de beschrijving bij een van de afbeeldingen. Er zijn dus niet echt verrassingen in termen van de functionaliteit die het apparaat gaat bieden.

Er zijn ook geen echte verrassingen als het gaat om hoe de Samsung Galaxy Smart Tag eruit gaat zien. Het is een klein vierkant apparaatje met een knop of een lampje (of beide) in het midden van de behuizing. Er is ook een klein gaatje aanwezig om hem aan een sleutelhanger of koord te bevestigen.

(Image credit: 91mobiles / Samsung)

De grote speler op het gebied van smart tracking is natuurlijk Tile. Dit bedrijf produceert een verscheidenheid aan kleine vierkante trackers, die je aan je bezittingen kunt bevestigen en via bluetooth kunt lokaliseren. Je kunt de laatst gelogde locaties controleren en de tags een waarschuwing laten geven.

Als je Tile-tracker en het object waaraan het vastzit buiten het bluetooth-bereik zijn, is het Tile-netwerk slim genoeg om ernaar te zoeken via de telefoons en apparaten van andere Tile-gebruikers, terwijl het hele proces anoniem en veilig blijft.

Het lijkt erop dat de Galaxy-tags min of meer op dezelfde manier zullen werken met de smarthome-app en 'vind mijn gadget'-app die Samsung al ontwikkelt. Mogelijk zien we het product in januari naast de Samsung Galaxy S21-toestellen verschijnen.

Het gerucht gaat dat Apple op dit moment al meer dan een jaar aan een eigen versie van deze technologie werkt, hoewel de zogenaamde AirTags nog altijd moeten verschijnen. Een code die onlangs in iOS is opgemerkt, suggereert dat een lancering nu misschien niet ver weg is.