'Xiaomi Mi 11 verschijnt sneller dan gewoonlijk'

De Xiaomi Mi 10 verscheen in februari 2020, maar een leaker suggereert dat de Xiaomi Mi 11 zelfs iets eerder zal verschijnen, namelijk in januari 2021 of misschien zelfs in december van dit jaar.

Dit stelt Digital Chat Station (een leaker met een redelijk track record). Er wordt “geschat” dat de Xiaomi Mi 11 volgende maand wordt aangekondigd. Het bericht is geplaatst op 30 november. 'Volgende maand' zou dus december kunnen betekenen, maar het zou ook januari kunnen zijn.

Dit hebben we eerder gehoord

Het is niet de eerste keer dat deze bron stelt dat de Xiaomi Mi 11 in december komt. Het gaat waarschijnlijk om een herhaling van een eerdere claim. Omdat weinig telefoons traditioneel gezien in december verschijnen, denken wij dat januari waarschijnlijker is.

Als de Xiaomi Mi 11 in januari komt, kan het toestel de Samsung Galaxy S21 als concurrentie hebben. Dat toestel verschijnt namelijk ook in die maand. Volgens de geruchten kun je bij de Xiaomi Mi 11 een topklasse Snapdragon 875-chipset verwachten met een middelmatige 6 GB RAM.

Het toestel zal waarschijnlijk naast een Xiaomi Mi 11 Pro verschijnen. Hiervan wordt gezegd dat het een 50 MP hoofdcamera heeft, naast een 12 MP of 48 MP telelens (en waarschijnlijk ook enkele andere lenzen). We hebben nog niet veel anders gehoord over de Mi 11 of de Mi 11 Pro, wat nog meer suggereert dat een lancering in december onwaarschijnlijk is.

We zouden verwachten dat er nu wel meer details zouden zijn uitgelekt als het toestel zo dichtbij was. Maar of het nu december, januari of zelfs de gebruikelijke timing van februari verschijnt, je hoeft waarschijnlijk niet heel lang meer te wachten op de Xiaomi Mi 11-reeks.

Via Android Authority