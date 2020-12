Samsung Galaxy S21 en S21 Plus in vol ornaat gelekt

In navolging van de allesomvattende Samsung Galaxy S21 Ultra leak is het nu de hoogste tijd voor hetzelfde trucje, maar dan rondom de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus. Vrijwel alle details rondom de telefoons liggen op straat.

De details hieronder zijn gedeeld via de Duitse technologiewebsite WinFuture. Naast informatie over de specificaties zien we ook haarscherpe renders terug van de toestellen.

Een deel van de informatie van WinFuture is reeds verschenen op het internet door andere 'leakers', maar kunnen we eigenlijk ook zien als een bevestigende functie. WinFuture vermoedt dat Samsung de smartphoneserie onthult op 14 januari, maar de fabrikant zelf laat daar nog niets over los.

Zoals verwacht beschikken de Samsung Galaxy S21 en Galaxy S21 Plus over de gloednieuwe Exynos 2100 als je deze koopt in Europa (en dus ook de Benelux). In de Verenigde Staten worden de telefoons verkocht met een Snapdragon 888 onder de motorkap. Goed nieuws voor Europeanen: in tegenstelling tot voorgaande jaren lijkt de nieuwe Exynos-chipset niet al te ver achter te liggen op de Snapdragon-equivalent.

Beide toestellen zijn uitgerust met 8GB RAM aan boord. Er is dus geen versie beschikbaar met extra RAM-geheugen. Wel kun je kiezen of je een variant met 128GB of 256GB interne opslag aanschaft. Opmerkelijk: voor het eerst sinds de Samsung Galaxy S6 zouden gebruikers geen mogelijkheid meer krijgen om het geheugen uit te breiden via een microSD-kaartje.

Samsung Galaxy S21 (links) en Samsung Galaxy S21 Plus (Image credit: Samsung, WinFuture)

De nieuwe vlaggenschepen van Samsung draaien uit de doos op Android 11. Zoals altijd legt de Zuid-Koreaanse fabrikant haar eigen softwareschil over Android heen. In dit geval gaat het om Samsung One UI 3.1.

De cameratechnologie van beide telefoons is identiek. De primaire camerasensor bedraagt een 12MP-camera met f/1,8 diafragma. Verder is er een 12MP-groothoeksensor inbegrepen met 120 graden gezichtsveld. Als laatste zien we een 64MP-telefotocamera met 3x hybride optische zoom.

Aan de voorzijde zit een 10MP-frontcamera. Elke telefoon uit de Galaxy S21-lijn lijkt met 5G-ondersteuning op de markt te komen. 4G-versies zijn vooralsnog namelijk niet in de geruchten voorbijgekomen.

Verdere Samsung Galaxy S21 specificaties

De Samsung Galaxy S21 beschikt over een 6,2 inch Full HD+ AMOLED display met een 120Hz verversingssnelheid. Dat is opvallend, aangezien Samsung sinds de Galaxy S4 al haar vlaggenschepen uitrustte met WQHD+ schermen. Net als bij de reguliere Galaxy S20 zit er een cameragat bovenaan in het midden van het scherm. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het scherm vrijwel volledig plat.

De afmetingen van het toestel bedragen 151,7 x 71,2 x 7,9 millimeter en de smartphone weegt 171 gram. Onder de motorkap bevindt zich een accu met 4000mAh aan capaciteit, net als bij zijn voorganger.

In Europa start de vraagprijs voor de Galaxy S21 bij 849 euro. Het 256GB-model krijgt een adviesprijs mee van 899 euro. Dat is in ieder geval 50 euro goedkoper dan de adviesprijs van de Samsung Galaxy S20 4G-versie, al is er ook niet opvallend veel nieuws op papier te melden over de Galaxy S21. De beschikbare kleuropties zijn: paars, roze, grijs en wit.

En de Galaxy S21 Plus?

Voor iedereen die een grotere smartphone wil hebben, biedt de Samsung Galaxy S21 Plus met zijn 6,7 inch Full HD+ display uitkomst. Ook hier is ervoor gekozen om afscheid te nemen van een WQHD+ paneel, evenals de gekromde schermen die we kennen van eerdere jaren. Wel is er een 120Hz verversingssnelheid aanwezig.

De accucapaciteit van de Galaxy S21 Plus bedraagt naar verluidt 4800mAh. De afmetingen van de smartphone bedragen 161,4 x 75,6 x 7,8 millimeter. Het totaalpakket weegt 202 gram.

De Galaxy S21 Plus komt beschikbaar in de kleuren zilver, zwart en paars. De kleuropties kunnen echter per land verschillen. De startprijs bedraagt 1.049 euro voor het 128GB-model en 1.099 euro voor het 256GB-model.

Op het moment van schrijven is nog niets van bovenstaande specificaties bevestigd door Samsung zelf, dus neem deze info met een korreltje zout. Gezien de track record van WinFuture verwachten we echter niet dat Samsung op 14 januari écht grote verschillen presenteert wat betreft de gelekte specificaties van de Galaxy S21-serie.

Via GSMArena