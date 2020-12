Samsung Galaxy S21 Ultra: eerste officiële beelden gelekt

De leaks over de Samsung Galaxy S21 stapelen zich steeds meer op en het blijkt dat er nog genoeg te zien is: de eerste officiële afbeeldingen van het Ultra-model zijn zojuist gelekt. Het gaat om afbeeldingen die moeten worden gebruikt voor de marketing van het toestel.

Leaker Roland Quandt deelt afbeeldingen van het toekomstige toestel op WinFuture, waar de telefoon voor het eerst in de kleur 'Phantom Silver' te zien is. Hetzelfde nieuws is ook gedeeld door Evan Blass, die het toestel in het zwart toont. Beide leakers staan bekend om een betrouwbare track record.

Behalve de kleuren hebben we het toestel al eerder gezien in een gelekte teaservideo. Het scherm is naar verluidt 6,8 inch groot. Ook heeft het toestel een vierdelig camerablok, waarvan Quandt beweert dat deze bestaat uit een 108MP hoofdcamera, twee zoom-camera's en een ultrawide camera. Bovendien is er laser autofocus aanwezig.

Samsung Galaxy S21 Ultra: First official marketing pics of the new top-end model of the flagship series in Phantom Silver: https://t.co/56aF9h0RScDecember 17, 2020

Vreemd genoeg beweert Quandt dat de Samsung Galaxy S21 Ultra een volledig plat scherm heeft, terwijl onze ogen wel degelijk een lichtelijk gebogen display zien op de afbeeldingen. Andere leaks beweren daarnaast ook dat het om een gebogen scherm zou gaan, hoewel de buigingscurve wel minder lijkt dan op sommige vorige Samsung-toestellen.

Andere details gaan over de veelgehoorde ondersteuning van de S Pen-stylus. Er wordt bovendien beweert dat de Galaxy S21 Ultra "veruit het meeste dure apparaat" is uit de S21-reeks.

Ten laatste beaamt Quandt dat de Samsung Galaxy S21 op 14 januari 2021 zal verschijnen. Nu zoveel bronnen hetzelfde zeggen, lijkt deze verschijningsdatum erg waarschijnlijk.