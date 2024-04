Samsung Galaxy S21 ontvangt volgende maand twee Galaxy AI-functies

Samsung heeft onlangs weer een grote hint laten vallen dat Galaxy AI binnenkort naar de Galaxy S22-serie komt. Nu heeft het bedrijf schijnbaar bevestigd dat de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 ook zullen genieten van enkele Galaxy AI-functies.

In een nieuw bericht op het Koreaanse communityforum van Samsung (via Android Central) heeft een Samsung-medewerker onthuld dat de One UI 6.1-update, inclusief AI-functies, naar oudere Samsung-apparaten zal komen, waaronder de Galaxy S21-serie. Er werd zelfs een timing genoemd, met name eind mei. Dit komt overeen met eerdere uitspraken van Samsung Mobile baas TM Roh, die hintte dat bepaalde Galaxy AI-functies op "eerdere modellen" zouden kunnen verschijnen na hun initiële uitrol bij de Galaxy S24 en Galaxy S23.

Concreet schrijft de Samsung-medewerker dat Samsungs premium smartphones uit 2022 (Galaxy S22-serie, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Tab S8) alle Galaxy AI-functies zullen ontvangen behalve Instant Slow-Mo. De telefoons uit 2021 zullen daarentegen slechts twee Galaxy AI-functies krijgen, met name Circle to Search en Magic Rewrite.

Ook dit komt overeen met eerdere informatie over Galaxy AI-compatibiliteit. We wisten bijvoorbeeld al dat Instant Slow-Mo beperkt zou blijven tot Galaxy S24- en Galaxy S23-serie vanwege de hardwarevereisten van die specifieke functie. Volgens een ouder bericht op het Samsung-communityforum heeft Instant Slow-Mo 16,6 milliseconden verwerkingstijd nodig om video's vloeiend en in realtime af te spelen, waardoor het niet meer geschikt is voor oudere Samsung-toestellen zoals de Galaxy S22 (en dus ook de Galaxy S21).

We zijn echter opgelucht dat Instant Slow-Mo het enige slachtoffer zal zijn van de overgang van Galaxy AI naar Samsung-smartphones uit 2022. Aanvankelijk was het bedrijf zelfs onzeker of er überhaupt Galaxy AI-functies konden worden toegevoegd aan de Galaxy S22-serie.

Oud is goud

De Galaxy S21-serie is meer dan drie jaar geleden gelanceerd. (Image credit: Future)

Het nieuws over de toevoeging van Galaxy AI aan de Galaxy S21-serie is interessanter dan je denkt. Er werd eerst gedacht dat de Exynos 2100 in de Galaxy S21 niet in staat zou zijn om Galaxy AI-functies te laten werken. Je zou het dus in zekere zin een klein wonder kunnen noemen dat de belangrijkste functies, waaronder Circle to Search, aanwezig zullen zijn na de update.

We verwachten ten slotte niet dat Samsung nog verder terug zal gaan. Zo te horen zal de Galaxy S21 al tot het uiterste worden gedreven voor deze twee Galaxy AI-functies, dus het lijkt onmogelijk om de basisfuncties naar behoren te laten werken op de Galaxy S20-serie. Die smartphones zitten inmiddels ook aan het einde van hun updatecyclus en gebruikers zullen wellicht niet heel lang wachten om te upgraden naar een nieuwer model.