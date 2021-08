Samsung Galaxy Z Flip 3 review

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is de beste moderne klaptelefoon die je kunt kopen, met specificaties en een prijs die vergelijkbaar zijn met reguliere vlaggenschepen. De relatief kleine batterij is wel een pijnpunt, alsook het gebrek van een telefotocamera. Afwachtende consumenten willen waarschijnlijk liever wachten op wat de volgende iteratie te bieden heeft. Wil je echter een smartphone die je in kunt klappen en in broekzakken en tasjes past, zonder in te boeten op high-end specificaties? Dan is de Galaxy Z Flip 3 een goede optie om te overwegen.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is zonder meer de beste moderne klaptelefoon op de markt op het moment van schrijven, al is deze markt bijzonder gelimiteerd. Je hebt alleen de originele Z Flip en Motorola Razr als concurrenten. De hierboven genoemde titel is dan ook niet veel waard.

De Galaxy Z Flip 3 verfijnt alles wat een clamshell foldable moet zijn, en doet verder veel dingen goed die je ook verwacht van een modern high-end toestel.

De Galaxy Z Flip 3 is uitgerust met een Snapdragon 888-chipset, 8GB RAM en 128GB of 256GB opslagcapaciteit. Dat is meer dan voldoende voor soepele prestaties. Opengeklapt geniet je van een 6,7 inch OLED-display wat qua kwaliteit tussen LCD en OLED in zit als we kijken naar de levendigheid van kleuren en scherpte. Dit alles gaat gepaard met een verversingssnelheid van 120Hz.

De relatief kleine batterij van de Z Flip 3 kan je in het gebruik limiteren, aangezien er vaak momenten zijn dat je waarschijnlijk niet het einde van de dag zal halen. De grootste tekortkoming is echter de camera-opzet. Deze is niet anders dan bij zijn voorganger.

We hebben het dan over de primaire 12MP f/1,8 camera en 12MP f/2,2 groothoekcamera aan de achterzijde, en een 10MP f/2,4 frontcamera. Dat is acceptabel, maar verre van wat je vindt op de soortgelijk geprijsde Samsung Galaxy S21 Plus met 3x optische zoom.

Vrijwel alle andere vlaggenschepen kun je echter niet in tweeën vouwen, en die feature is nog niet eerder zo goedkoop geweest bij een moderne smartphone. Met een startprijs van 1.049 euro is de Z Flip 3 misschien zelfs scherp geprijsd te noemen, mits je in je achterhoofd houdt hoe bijzonder een buigbaar scherm eigenlijk is.

Deze smartphone is een genot om te gebruiken voor iedereen die op zoek is naar een innovatief doch draagbaar stuk technologie. Buiten de vouwbare technologie moet je er echter rekening mee houden dat de concurrentie op diverse vlakken voor zowat hetzelfde prijskaartje iets beter presteert.

Samsung Galaxy Z Flip 3: prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy Z Flip 3 was meteen na de presentatie op het Unpacked-evenement te bestellen. Vanaf 27 augustus moet de Flip 3 samen met de Fold 3 in de winkels liggen.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is verkrijgbaar in een hoop verschillende kleuren: Cream, Green, Lavender, Phantom Black, Gray, White en Pink. De laatste drie kleuropties zijn exclusief verkrijgbaar via Samsungs eigen webshop. De Z Flip 3 is te koop vanaf 1.049 euro met 128GB aan opslaggeheugen. De variant met 256GB opslag kost 1.099 euro.

Belangrijk: de originele Galaxy Flip kostte bij de release 1.500 euro, maar is binnen korte tijd honderden euro's goedkoper geworden. Wellicht dat de Z Flip 3 eenzelfde lot bezegeld is.

Design

De Samsung Galaxy Z Flip 3 lijkt niet veel anders vergeleken met z'n voorgangers. De belangrijkste verschillen zijn: de vergroting van het buitenste display en de nieuwe plaatsing van de camera's eromheen. Het is nog altijd een echte klaptelefoon, met twee 'helften' die vastzitten aan een groot scharniermechanisme met de merknaam Samsung erop. Uitgevouwen beschik je over een lang en smal 6,7 inch display.

Er zijn wat esthetische verbeteringen op te merken. Hoewel de smartphone niet volledig op elkaar klapt, is het gat in gesloten houding een stuk minder extreem. De plastic bumper rondom het flexibele display is nog altijd aanwezig, maar oogt wel dunner.

De achterkant van het toestel is ook voorzien van een nieuwe stijl: dit maal is voor tweederde alles in een enkele kleur, en de het overige is volledig voorzien van zwart glas, met daarin het buitenste display. De twee camera's aan de achterkant zitten er ook in verwerkt. Alles ziet er net iets strakker uit dit keer. Niet alle kleurversies zijn echter even geslaagd: onze crèmekleurige versie vinden we niet bepaald aantrekkelijk.

Het openvouwen van de Z Flip 3 is wat lastig met één hand (zoals het geval was bij de eerdere Z Flip). Deze weerstand betekent wel dat je het toestel kunt openvouwen in de mate die je wil, terwijl je er zeker van kunt zijn dat het op zijn plaats blijft, wat even functioneel als een gimmick is. Ingeklapt is de Flip 3 makkelijk weg te stoppen, maar hij is nog wel wat aan de dikke kant. Wellicht een aandachtspuntje voor de volgende iteratie.

Er zijn waarschijnlijk maar een paar gebruikssituaties waarin de Z Flip 3 gedeeltelijk moet worden uitgeklapt, althans totdat meer apps functionaliteit inbouwen waarmee het scherm wordt gesplitst (de zogenaamde Flex Mode). Wel vinden we videochatten heel prettig met een half opengeklapte foldable. Hetzelfde geldt voor het nemen van selfies.

Het externe scherm blijft de minst indrukwekkende functie van het opvouwbare toestel: het is nog steeds te klein om te gebruiken voor veel meer dan het zien van meldingen, het bekijken van selfies en het regelen van audio. Het scherm ziet er vrijwel hetzelfde uit in de 'alleen lezen'-modus (één keer tikken) en interactieve modus (twee keer tikken). Dat gezegd hebbende: het is zeker bruikbaarder dan zijn voorganger.

De achterzijde is gehuld in Gorilla Glass Victus, wat robuuster moet zijn dan Gorilla Glass 6. Het scherm aan de binnenkant heeft een 'glasstic' flexibel plastic display. Voor het eerst heeft Samsung deze foldable-serie voorzien van een IPX8-certificering voor waterbestendigheid. Je kunt deze telefoon tot 1,5 meter diepte 30 minuten lang in het water houden. Stofbestendig is hij niet, dus berg hem goed op als je naar het strand gaat.

Aan de rechterkant zit een vergrendelknop met vingerafdrukscanner erin verwerkt, met daarboven een volumeregelaar. In de uitgeklapte modus vinden we deze knoppen wel erg hoog zitten. Met name de volumeknop is niet of nauwelijks te bereiken met onze duim.

Aan de linkerkant bevindt zich een simkaartslot, maar helaas is er geen microSD-kaartslot aanwezig. Je moet het dus doen met de opslag die Samsung in het toestel verwerkt. Aan de onderzijde zit een USB-C-poort met een enkele speaker. Aan zowel de boven- als onderzijde zit een microfoon.

Display

Het display van de Samsung Galaxy Z Flip 3 is verbeterd, maar niet al te veel. Dat is prima, maar we wachten nog altijd op het moment dat het plastic display in de buurt komt van een glazen display. Een groot onderdeel hiervan is dat we dan ook geen vouwnaad zien.

De vouw in het midden van het display is minder opzichtig dan bij eerder klaptelefoons. Hoewel je het nog altijd voelt als je met je vinger over het midden van het 6,7 inch Full HD+ display gaat (2.640 x 1.080 pixels), is het niet heel vervelend. Het scherm zelf is helder genoeg om af te kunnen lezen overdag. De visuals zijn vergelijkbaar met andere FHD-vlaggenschepen, zij het niet zo levendig als telefoons met en standaard OLED-display.

Wel prettig is het 120Hz display aan de binnenzijde, wat zorgt voor een soepelere ervaring tijdens het browsen en gamen.

De Galaxy Z Flip 3 maakt gebruik van een 1,9 inch display aan de buitenzijde. Het is bijna vier keer zo groot als het 1,1 inch display van het origineel. In plaats van nauwelijks een enkele regel tekst weer te geven, en misschien 's werelds kleinste fotoweergave, maakt het grotere scherm van de Z Flip 3 het een stuk gemakkelijker om selfies te bekijken. Daarnaast zijn er mini-app widgets aanwezig voor eenvoudige audiobediening evenals het instellen van timers.

Camera's

Er bevinden zich twee camera's aan de achterzijde: een primaire 12MP f/1,8 camera met optische beeldstabilisatie (OIS) en een 12MP f/2,2 groothoekcamera. De opzet lijkt dan ook identiek aan de Z Flip. Dat gezegd hebbende: deze camera's schieten redelijke plaatjes vergeleken met andere vlaggenschepen, met een goede kleurbalans in daglicht.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 heeft genoeg camera's om de casual fotograaf te bedienen. Hij heeft geen telefotocamera, maar doet al het andere goed. De telefoon profiteert van de indrukwekkende fotosoftware van Samsung, met foto's die er gedetailleerd en kleurrijk uitzien.

Er zit een 10MP f/2,4 frontcamera in het display verwerkt die prima selfies neemt, al zijn ze iets minder gedetailleerd dan bij een iPhone 12 Pro. Het is wel de meest selfievriendelijke telefoon in tijden. Je kunt makkelijk zelfportretten schieten wanneer je de Flip half open hebt geklapt, door een zijde op een oppervlak te leggen. Het is in ieder geval makkelijker dan je eigen arm gebruiken als statief.

Selfies zijn ook te schieten wanneer het toestel volledig is dichtgeklapt. Je ziet dan een preview in het kleine buitenste display. Dubbelklik op het vergrendelscherm om de cameramodus hier te openen. De interface met touch is zeer makkelijk: veeg omhoog om te wisselen tussen de primaire en groothoekcamera, en veeg naar links en naar rechts om te wisselen tussen foto en video. Houd er wel rekening mee dat je in deze modus volledig vierkanten foto's schiet.

Cameravoorbeelden

Hieronder vind je enkele voorbeelden die werden genomen met de achterste camera's van de Z Flip 3, alsook een selfie met de frontcamera (wel frontaal als het binnenste scherm geopend is):

Wat foto's van voedsel:

Een zoomtest. Je ziet hier foto's met de groothoekcamera, dan de primaire camera, en dan met 2x, 4x en het maximum van 10x zoom.

Hardware, software en prestaties

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is uitgerust met degelijke high-end specificaties. Hij presteert dan ook net zo goed als de meeste andere toestellen in deze prijsklasse. Onder de motorkap zit de Snapdragon 888-chipset. Het toestel komt met 8GB RAM en 128GB of 256GB opslaggeheugen.

Hoewel het misschien op het eerste gezicht vreemd is dat de instapversie 128GB bedraagt - gezien de originele Flip minstens 256GB aan boord had - zorgt dit er wel voor dat Samsung de smartphone voor een lagere prijs op de markt kan brengen. Houd er wel rekening mee dat het geheugen niet uitbreidbaar is.

De algehele prestaties zijn indrukwekkend. Of we nu browsen op het web, media afspelen of urenlang gamen; de smartphone hapert absoluut niet. In Geekbench 5 behaalt de smartphone een score van 2.801. Dat is prima, al moet het wel zijn meerdere erkennen in onder meer de iPhone 12 Pro (4.007).

De Z Flip 3 draait uit de doos op Android 11, en brengt het beste van de meest recente versie van Android (op het moment van schrijven). Daaroverheen legt Samsung zijn eigen One UI-schil, wat Samsung-toestellen een eigen en herkenbaar uiterlijk geeft.

Een van de nieuwe features van Android 12 is Material You, wat de interface een design geeft op basis van je kleurenpalet. De Z Flip 3 heeft zijn eigen versie hiervan. Het is een kleinigheidje, maar wel geinig om te zien.

Batterij

Het grootste minpunt van de Samsung Galaxy Z Flip 3 is zeer waarschijnlijk de 3.300mAh aan accucapaciteit. Dat is vandaag de dag verre van groot te noemen. Na een dag is de accu bij normaal gebruik waarschijnlijk zo goed als leeg. Een adapter levert Samsung overigens niet mee, om zo e-waste tegen te gaan (alsook kosten te besparen uiteraard).

Het accupercentage daalt iets sneller dan bij andere toestellen wanneer je enkel het scherm openhoudt. Gewone taken moeten echter niet veel verschil opleveren.

De maximale oplaadsnelheid bedraagt 25W. Na een halfuur zat ons testmodel voor 46 procent vol met accusap. Dat is niet slecht, maar er zijn veel alternatieven die betere prestaties op de mat leggen. Na anderhalf uur zit de smartphone volledig vol. Draadloos opladen wordt ondersteund tot maximaal 10W.

Moet ik de Samsung Galaxy Z Flip 3 kopen?

Koop het als...

Je een betaalbare foldable zoekt

Nee, 1.049 euro is niet goedkoop, maar voor een foldable vinden we de prijs van de Z Flip 3 best prima. Wil je zo min mogelijk uitgeven aan een vouwbare smartphone? Dan moet je de Z Flip 3 in huis halen.

Je een draagbare smartphone zoekt

De Z Flip 3 is in dichtgeklapte vorm behoorlijk klein te noemen, al is hij wel wat aan de dikke kant. Dit formaat maakt hem wel geschikter om met je mee te dragen dan de Z Fold 3.

Je graag selfies schiet

Laten we eerlijk zijn: geen enkele smartphone maakt het nemen van selfies zo gemakkelijk als de Z Flip 3. Dit is bij uitstek dé telefoon om selfies mee te maken en videogesprekken te houden.

Koop het niet als...

Je een vlaggenschip met telefotocamera wil

De Z Flip 3 heeft geen telefotocamera, en de zoomprestaties zijn dan ook niet heel denderend. Daarvoor kun je beter terecht bij de S21 Ultra.

Je meer scherm wil in een foldable

Wil je twee keer zoveel scherm als je normaal gewend bent, dan is het verstandiger om te kiezen voor de Galaxy Z Fold 3. Deze smartphone komt ook met S Pen-ondersteuning.