Motorola Razr 5G (2020) review

Vouwbare smartphones kosten nog steeds meer dan de gemiddelde consument voor een smartphone wil neerleggen, maar er is zeker wel hoop dat ze betaalbaarder worden. De nieuwe Motorola Razr 5G is namelijk op elk vlak een upgrade tegenover de eerste Motorola Razr van vorig jaar, terwijl hij dezelfde adviesprijs aanhoudt. Het enige nadeel is dat die adviesprijs nog steeds 1499 euro is. Weet hij zijn hoge prijs te verantwoorden? Wij zochten het uit.

Motorola Razr 2020 prijs en lanceringsdatum

De Motorola Razr 5G is begin september aangekondigd en ligt sinds medio oktober in de winkelrekken in Nederland en België. Aangezien er dit jaar wel ruimte is voor een fysieke simkaart, hoef je hem dus niet te kopen bij een provider met eSim-abonnement.

De adviesprijs bedraagt nog steeds 1.499 euro.

Design en display(s)

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Bij de Motorola Razr 5G betaal je grotendeels voor het design. Dit is namelijk meer dan een smartphone met een scherm dat in twee vouwt waardoor hij minder plaats inneemt in je broekzak. Hij zorgt er als het ware voor dat je anders met je smartphone omgaat, op een meer minimalistisch manier.

Aan de buitenkant van de Motorola Razr 5G vinden we een klein display van 2,7 inch en aan de binnenkant zien we een langwerpig OLED-display van 6,2 inch met een resolutie van 876 x 2142 pixels. Het nadeel van het display aan de binnenkant is dat het te langwerpig is een geen enkele bestaande beeldverhouding ondersteunt. In de praktijk houdt dat in dat sommige apps zwarte randen boven- en onderaan zullen hebben. Als je vaak video’s kijkt op je smartphone of veel games speelt, dan is de Motorola Razr 5G misschien niet de beste keuze.

Aan het display aan de binnenkant is het vaak ook goed te zien waar het vouwmechanisme zit. We zagen geregeld de twee kleine vouwlijnen zitten en we voelden deze ook bij het swipen. Daarnaast is er een bepaald punt tijdens het vouwen waarom we het scherm naar beneden konden duwen. De Motorola Razr 5G kan ook alleen volledig open of dicht worden gevouwen. Hij kan dus niet blijven staan in bepaalde posities zoals de Samsung Galaxy Z Flip. Hoewel het dus niet de bedoeling is dat je vinger op het scherm duwt terwijl je de Razr open/dichtvouwt, is het niet bepaald geruststellend dat we het display fysiek naar beneden geduwd kan worden. Daarnaast maken het scharnier en display een licht piepend/klikkend geluid tijdens het vouwen, wat eveneens niet bepaald geruststellend is.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

Als we deze kwestie rond de duurzaamheid van het design achter ons laten, dan zien we een design met een uniek doel: ervoor zorgen dat je slimmer gebruik maakt van je smartphone. Je kan namelijk op het buitenste display meldingen zien en (afhankelijk van de app) een kort antwoord terugsturen (ofwel getypt ofwel ingesproken).

Als je meer tijd aan de melding wilt besteden, dan kan je de melding al op het buitenste display aantikken, waarna de app in kwestie meteen geopend wordt op het binnenste display. Afhankelijk van de app duurt dit soms wel enkele seconden, wat te maken heeft met de chipset van de Motorola Razr 5G, maar daarover volgt zo dadelijk meer.

Je kan daarnaast nog sommige apps openen op het buitenste display. Wij deden dit vooral met Google News en Google Home, al kan je ook de Keep-notities app van Google gebruiken op dit display voor een (waarschijnlijk erg korte) notitie.

Afbeelding 1 van 3 Je kan drie apps in het snelmenu zetten. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 Google Home blijft volledig functioneel. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 Een notitie typen is daarentegen minder makkelijk. (Image credit: Future)

Hoewel Motorola zelf meer en meer mogelijkheden in het buitenste display wilt stoppen, grepen wij toch bijna altijd naar het grote display binnenin. In de praktijk vouwden we de Razr altijd open van zodra we iets moesten typen. Een lamp aandoen met Google Home deden we op het kleine display, terwijl we voor eender welk bericht (ook voor een korte “oké”) toch voor het grote scherm kozen.

Achteraan vinden we nog een vingerafdrukscanner, die weliswaar iets te laag zit als de Razr is opengevouwen, waardoor onze wijsvinger hier niet van nature op terechtkwam. Minimalisme wil hier tot slot zeggen dat er geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting te vinden is. De twee Razr’s zijn dan ook de enige twee smartphones in het hele Motorola-aanbod zonder deze aansluiting.

Algemene prestaties en batterijduur

Motorola Razr 2020 specs (Image credit: Motorola) Gewicht: 193g

Grootte hoofdscherm: 6,2 inch

Resolutie: HD+ (2142 x 876)

Grootte klein scherm: 2,7 inch

Resolutie: SVGA (800 x 600)

Chipset: Snapdragon 765G

RAM: 8GB

Opslag: 256GB

OS: Android 10

Camera buitenkant: 48MP + ToF + laser auto-focus

Selfiecamera: 20MP

Batterij: 2.800mAh

De specificaties van de Motorola Razr 5G maken duidelijk dat dit geen smartphone is voor power-users. Binnenin vinden we een Snapdragon 765G met 8GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag (niet uitbreidbaar). Dit zijn dezelfde specificaties als de OnePlus Nord of LG Velvet, die beide aanzienlijk goedkoper zijn. Dit is geen chipset om de zwaarste games op te draaien, maar in het dagelijks gebruik zal hij voldoen aan de noden van de gemiddelde gebruiker. Apps starten vlot op en wisselen tussen apps gaat gemakkelijk. Gamers zullen ook merken dat het design van de Razr zich niet op hen toespits. Na een korte race in Asphalt 9 werd het duidelijk dat de Razr niet gemaakt is om horizontaal vast te houden. Hij ligt dan simpelweg niet goed in de hand.

Zoals we hierboven aanhaalden, verloopt het openen van een app op het binnenste scherm na het aantikken van een melding op het buitenste scherm ook niet altijd even vlot. Vaak bleef het binnenste display iets langer zwart dan we gehoopt hadden. We vinden het geen probleem dat zware games niet perfect lopen, maar de overgang van buitenste naar binnenste display is essentieel, dus dit mag zeker vlotter verlopen. Qua software krijgen we een schone versie van Android 10 met de bekende Moto-app voor extra handigheidjes. Wanneer de update naar Android 11 zal gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.

(Image credit: TechRadar)

De batterij is mogelijk het meest problematische deel van de Motorola Razr 5G. We krijgen hier een batterij van 2.800mAh die 15W-snelladen ondersteunt, maar geen draadloos laden. Motorola staat meestal bekend om zijn topklasse batterijduur zoals bij smartphones als de Moto G8 Power met een batterij van 5.000mAh.

Door het design van de Razr is het niet mogelijk om de batterij veel groter dan dit te maken, maar hij past wel in het plaatje. Als we een gewone dag doorbrachten zonder te gamen en zonder veel fotografie, dan haalden we het einde van de dag. Ga je een dag op pad om foto’s te nemen of speel je tussendoor een game, dan kom je sneller in de problemen te zitten. Ook het 15W-snelladen is redelijk laag, maar omdat de batterij zodanig klein is, zit je toch al aan zo’n 50% batterij na een halfuurtje aan de oplader.

Kortom, wie het minimalisme van de Razr volledig weet te omarmen, zal geen problemen ondervinden met de prestaties en batterij. Wil je deze smartphone als power-user gebruiken zoals een Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dan ga je iets minder tevreden zijn.

Camera

Het minimalisme van de Motorola Razr 5G zet zich verder in de camera’s. Binnenin vinden we een 20MP-selfiecamera en aan de buitenkant een 48MP-camera met optische beeldstabilisatie, een laser-autofocus en een dieptesensor. Een pluspunt van het display aan de buitenkant is dat je de hoofdcamera ook als selfiecamera kan gebruiken. Wij raden ook aan dat je dit doet want de resultaten zijn helderder, scherper en krijgen een betere nabewerking dan wanneer je dezelfde foto met de selfiecamera zou nemen.

Afbeelding 1 van 11 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 11 3x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 11 10x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 11 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 11 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 11 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 11 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 11 Nachtmodus uit (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 11 Nachtmodus aan (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 11 (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 11 (Image credit: Future)

De hoofdcamera mag dan eenzaam zijn, maar hij krijgt het werk wel gedaan. De camera neemt uitsluitend foto’s in 12MP waarbij quad-pixel technologie wordt gebruikt voor helderdere foto’s. De camera-app heeft ook een kleine upgrade gekregen en is nu nog overzichtelijker dan hiervoor. Over het algemeen zijn kleuren erg natuurgetrouw bij eender welk licht. Ook met tegenlicht wordt goed omgesprongen en er waren maar zelden delen van een foto te fel over/onderbelicht.

Night Vision straalt hier beter dan ooit tevoren en weet nachtfoto’s helderder te maken zonder dat ze er onnatuurlijk uitzien. Door de laser-autofocus gebeurt het ook minder vaak dat nachtfocus onscherp zijn. De nabewerking van de foto’s duurt soms wel iets langer dan we zouden willen, maar dit heeft natuurlijk te maken met de minder snelle chipset.

(Image credit: TechRadar)

Eindoordeel

Op papier heeft de Motorola Razr 5G meer minpunten dan pluspunten. Toch kunnen we hem niet volledig afschrijven hierdoor, want het volledige plaatje klopt. Deze smartphone ademt minimalisme en wanneer jij dat als gebruiker volledig kan omarmen, wil je mogelijk niet meer anders.

Het grootste nadeel blijft de enorm hoge adviesprijs, want na onze testperiode had de Razr ons volledig meegetrokken in zijn minimalisme. Als hij de helft zou kosten, dan zouden we hem volmondig aanraden. Maar aangezien hij momenteel drie keer meer kost dan concurrenten met een gelijkaardig aanbod zonder vouwbaar scherm, kunnen we dat eigenlijk niet doen voor gewone consumenten.