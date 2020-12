'Samsungs eerste goedkopere 5G-toestel verschijnt eind 2021'

Samsung heeft 5G in de afgelopen jaren al omarmd, maar mogelijk zien we de technologie pas in 2021 naar goedkopere toestellen van het bedrijf verschijnen.

Volgens een nieuw gerucht uit Zuid-Korea zal de Samsung Galaxy A22 over 5G beschikken, en dat voor een opmerkelijk lage prijs. Het artikel zegt dat het 200.000 Zuid-Koreaanse won zal kosten. Dit komt neer op ongeveer 150 euro. Dit zou het bedrijf in staat stellen om flink te concurreren met de goedkopere 5G-telefoons van fabrikanten zoals Xiaomi en Realme.

De Realme X50 5G is momenteel bijvoorbeeld te koop voor 299 euro. Er is verder weinig bekend over de Samsung Galaxy A22 5G, maar het lek suggereert dat het toestel waarschijnlijk in de tweede helft van 2021 zal verschijnen.

Verwacht geen fenomenale specificaties in de Galaxy A22 5G, het gaat immers om een budgettelefoon. Er is overigens geen garantie dat hij wordt verkocht in alle landen.

Volgens geruchten zal Samsung op 14 januari zijn nieuwe Galaxy S21-reeks introduceren. Het is mogelijk dat we dan ook horen wat de intenties van Samsung voor het nieuwe jaar zijn. We verwachten momenteel drie nieuwe handsets, waaronder de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra.