OnePlus Nord SE is mogelijk toch geen budget-smartphone

Eerder dit jaar hoorden we geruchten dat er een OnePlus Nord SE op komst is. Naar verwachting zou dit een goedkopere versie van de OnePlus Nord zijn, zoals de iPhone SE, Xiaomi Mi 9 SE enzovoort. Maar misschien hadden we het helemaal bij het verkeerde eind.

Volgens informatie die aan PhoneArena is verstrekt, is de OnePlus Nord SE een speciale uitvoering van de Nord die is gemaakt in samenwerking met ontwerper Joshua Vides. Naar het schijnt zal de telefoon hetzelfde zijn als de originele Nord, met als uitzondering aangepaste achtergronden en een opnieuw ontworpen achterkant.

Deze informatie is nog niet bevestigd door OnePlus. Zelfs het bestaan van een Nord SE is helemaal nog niet door het bedrijf genoemd. We hebben er in elk geval minder vertrouwen in dat we een budgetversie van het originele apparaat zullen zien.

Een teleurstellende verandering

Terwijl de OnePlus Nord N10 5G en Nord N100 een paar maanden na de originele Nord werden gelanceerd, hoopten sommige fans op een budgetversie van de Nord.

Volgens het nieuwe lek zal dit niet het geval zijn, althans voorlopig niet. Een Nord-toestel in 2021 zou die leegte echter kunnen opvullen.

We zien mogelijk veel OnePlus Nord-toestellen in 2021. Het is een nieuwe lijn die OnePlus halverwege 2020 lanceerde. Dus hoewel de Nord SE mogelijk niet is waar velen op hoopten, zal de OnePlus Nord 2 dat hoogstwaarschijnlijk wel zijn.