OnePlus Nord N10 5G review

De OnePlus Nord N10 5G is een solide midranger met enkele interessante voordelen ten opzichte van de meeste concurrenten. Denk hierbij aan het 90Hz display, 30W snelladen, en enkele camera's met veel megapixels. Het is een prima budgetervaring van OnePlus. Hoewel het niet de snelste telefoon is of de beste batterijduur heeft in zijn prijsklasse, laat staan de beste camera's, doet de smartphone het qua allround-prestaties best goed. Vergeet ook niet dat het een van de goedkoopste 5G-toestellen op de markt is.

Review in een notendop

De OnePlus Nord N10 5G is een nieuwe midranger die op het moment van schrijven een van de goedkoopste 5G-smartphones is.

Dit jaar zagen we al de OnePlus Nord ten tonele verschijnen en de N10 5G is een opvolger die 5G aanbiedt voor een nog lagere prijs. Om dit doel te bereiken, heeft OnePlus enkele compromissen gesloten qua specificaties, waardoor het toestel op papier wat minder krachtig is dan zijn grote Nord-broer.

Casual gebruikers zullen niet snel deze compromissen opmerken. Op cameravlak zijn er zelfs meer megapixels aanwezig, al zegt dit lang niet alles over de fotokwaliteit. Daarnaast is de groothoekfrontcamera weggehaald. Je kunt de Nord N10 5G het beste zien als een telefoon die de prioriteiten heeft verschoven.

Terwijl de Nord de plaats van OnePlus in het middensegment van de markt bezet die het ooit bezat, is de N10 5G de nieuwe essentiële telefoon voor het 5G-tijdperk. Ondanks dat het een nieuwere subcategorie is, is er als het ware al concurrentie van telefoons zoals de Google Pixel 4a 5G. 5G staat echter nog in zijn kinderschoenen in de Benelux, waardoor de echte potentie pas in 2021 of 2022 benut kan worden.

Het 6,5 inch LCD-display leent zich uitstekend voor het bekijken van media of spelen van games. Dat heeft onder meer te maken met het 90Hz display, waardoor alles lekker vloeiend wordt weergegeven. De stereospeakers van de Nord N10 5G klinken vrij aardig, en er is 'gewoon' een koptelefooningang aanwezig. De Snapdragon 690 chipset met 6GB RAM is niet de snelste combi op de markt, maar in de praktijk is het verschil met de concurrentie niet heel erg merkbaar. De 128GB aan opslaggeheugen kan via een microSD-kaartje uitgebreid worden.

De accucapaciteit van 4.300mAh is vrij behoorlijk, maar bij regulier tot intensief gebruik moet je niet meer dan één tot anderhalve dag verwachten. Wel mooi is dat deze OnePlus-smartphone 30W snelladen ondersteunt.

De algehele bouwkwaliteit van de Nord N10 5G is zeer redelijk. Hij voelt en ziet er premium genoeg uit, en kent een glazen voorzijde, maar plastic achterzijde, en een aluminium frame aan de randen. Daar kan de Google Pixel 4a 5G met zijn plastic behuizing bijvoorbeeld niet aan tippen.

De N10 5G heeft dus enkele kleine voordelen ten opzichte van de meeste concurrenten. De beste camera's op dit prijspunt heeft hij echter niet. Daarvoor kun je nog altijd het beste naar de Pixel-serie gaan. Ook zijn er concurrenten met betere batterijduur te vinden, al zullen die lang niet altijd 5G ondersteunen.

De OnePlus Nord N10 5G is onderaan de streep een zeer goede Android-smartphone voor zijn prijs, met een prettig scherm en prima camera's bij daglicht.

(Image credit: Future)

OnePlus Nord N10 5G prijs en releasedatum

OnePlus Nord N10 5G prijs: 349 euro

Releasedatum: 20 november 2020

Beschikbaar in de kleur Midnight Ice

Op 9 november maakte OnePlus bekend dat de OnePlus Nord N10 5G op 20 november officieel in de verkoop gaat. Het toestel is dan ook verkrijgbaar in de winkels en webshops in de Benelux.

De Nord N10 5G krijgt een adviesprijs mee van 349 euro. De smartphone is vooralsnog enkel beschikbaar in de kleur Midnight Ice.

De Nord N10 5G kent nog een goedkoper broertje, genaamd de OnePlus Nord N100. Met een adviesprijs van 199 euro is het de goedkoopste telefoon die OnePlus ooit heeft gemaakt.

(Image credit: Future)

Design

Geen notificatieslider, wel een koptelefooningang

Premium bouw van glas met aluminium frame

Meet 163 x 74,7 x 8,95mm en weegt 190 gram

De OnePlus Nord N10 5G heeft een solide look en feel die veel op de Nord lijkt. De Nord N10 5G is vooral ietsjes groter, maar verder lijken de twee best veel op elkaar.

De N10 5G heeft een volumeknop aan de linkerkant en een aan/uit-toets aan de rechterkant, maar geen notificatieslider, wat elke andere OnePlus-telefoon laat schakelen tussen de stille, trillende en luide modus. Dat is uiteraard jammer, maar niet onoverkomelijk.

In ruil daarvoor heeft de 5G-telefoon misschien een wel nog betere functie: een 3,5mm koptelefoonaansluiting aan de onderkant, links van de centrale USB-C-poort. Naar onze mening is dat meer een must-have, vooral in deze prijsklasse, die vol zit met telefoons met een koptelefooningang.

(Image credit: Future)

De N10 5G heeft een glazen voorkant en een kunststof achterkant met daartussen een aluminium frame. Het voelt steviger aan dan andere telefoons uit het middensegment. Met 163 x 74,7 x 8.95 en een gewicht van 190 gram is de N10 5G groter en iets zwaarder dan de concurrentie, maar niet veel. Hij is voor de meeste consumenten iets te breed om gemakkelijk met één hand te gebruiken.

De achterkant van de N10 5G heeft een centrale vingerafdruksensor, die gemakkelijk te vinden is zonder te kijken. De scanner is nauwkeuriger en responsiever dan de ingebouwde vingerafdruksensoren op de duurdere OnePlus-toestellen.

Het camerablok linksboven ziet er duidelijk anders uit dan op de Nord; in plaats van een enkele kolom zijn de camera's van de N10 5G opgesteld in een rechthoek die bijna identiek is aan het camerablok op de OnePlus 8T.

(Image credit: Future)

Display

6,5 inch, 20:9, Full HD+ scherm

90Hz LCD-display

De OnePlus Nord N10 5G maakt gebruik van een 6,5 inch LCD Full HD+ display wat zich uitstekend leent voor het bekijken van media of het spelen van games. Hoewel we de voorkeur geven aan OLED, komt OnePlus wel met goedmaker: in plaats van 60Hz ondersteunt dit display een ververssnelheid van 90Hz. Swipen en scrollen voelt soepel aan en ziet er vloeiend uit.

Vind je 90Hz niet echt een meerwaarde? Dan kun je nog altijd kiezen voor 60Hz. Dit heeft ook een positief effect op de batterijduur van het toestel. Het Full HD+ display kent een 20:9 verhouding. De Nord N10 5G is daarmee wat langer dan menig concurrent, en of je daarvan houdt is een kwestie van smaak.

Hoewel het LCD-display zwarttinten niet zo donker eruit kan laten zien als een doorgaans veel kleurrijker OLED-display, vinden we het scherm zeker niet onprettig om naar te kijken. Daarnaast ondersteunt het display HDR10 Plus, wat voor extra rijke contrasten zorgt bij content die deze standaard ondersteunt. Denk hierbij aan Netflix-shows en zelfgemaakte video's.

(Image credit: Future)

Camera's

Vier camera's: primair, groothoek, macro, en monochroom

16MP-frontcamera

De OnePlus Nord N10 5G maakt gebruik van een 64MP-hoofdcamera met diafragma van f/1,79. Vergeleken met de Nord zijn er meer megapixels aanwezig, maar is de pixelgrootte wel verminderd (0,7 µm ten opzichte van 0,8µm).

De gebruikte technologie is vrijwel gelijk. Ook hier is er een optie om vier pixels tot één te combineren om zo meer licht op te vangen per pixel. Plaatjes schiet je dus standaard in 16MP. In daglicht zie je nauwelijks verschil tussen de 64MP- en 16MP-modus. Eerstgenoemde is vooral handig wanneer je extra veel data nodig hebt als je een afbeelding bijvoorbeeld wil laten afdrukken.

De algehele kwaliteit van de plaatjes is best oké. Zeker in daglicht met HDR ingeschakeld zal je weinig te klagen hebben. In situaties met weinig licht presteert de Nord N10 5G echter vrij matig. Een concurrent zoals de Pixel 4a 5G doet het op dat vlak een stuk beter. Ook missen we de telefotocamera. In plaats daarvan kun je maximaal 10x digitaal zoomen, maar voor echt bruikbare plaatjes raden we aan om niet verder dan 6x in te zoomen. Daarna lijkt HDR niet meer te werken.

Verder is er een 8MP-groothoekcamera aanwezig met een gezichtsveld van 119 graden. De plaatjes zijn merkbaar minder scherp ten opzichte van de primaire camera, maar voor een mooie landschapsfoto heeft deze sensor zeker nog een meerwaarde.

De 2MP-macrocamera is bedoeld voor het dichtbij fotograferen van objecten. De telefoon raadt aan om op 5 centimeter van het object te staan, maar we kregen moeilijk de focus gelegd op het object.

De 2MP f/2,4 monochroomsensor maakt zwartwit-foto's voor de creatievelingen onder ons. Daarnaast moet de sensor helpen om extra detail in plaatjes te krijgen gemaakt met de primaire camera in de nachtmodus. Verwacht echter niet ontzettend veel detail in je foto's, zeker niet in slecht belichte delen.

De N10 5G maakt fatsoenlijke maar zelden indrukwekkende portretfoto's. De smartphone vindt het soms moeilijk om diepte-effecten rond het onderwerp toe te passen, zelfs na herhaaldelijk tikken in de zoeker van de camera-app. Er zijn ook andere modi, zoals slow-motion, time-lapse, panorama en een vrij robuuste pro-modus om individueel aan instellingen te sleutelen.

De camera is in staat om 4K video's te schieten met maximaal 30 frames per seconde. Ook hier zijn de resultaten redelijk in situaties met voldoende licht, maar verwacht geen cinematografische kunstwerken. Super slow-motionvideo's maken is mogelijk in 720p met 240 frames per seconde.

Waar de standaard Nord twee frontcamera's heeft (primair en groothoek), heeft de N10 5G een enkele 16MP-camera. Mensen die het leuk vinden om een hele groep in een selfie te krijgen, kunnen het lastig krijgen bij de Nord N10 5G, maar daarbuiten zal je deze extra sensor niet zo heel erg missen waarschijnlijk. Voor individuele selfies zijn de resultaten, zeker bij voldoende licht, vrij aardig te noemen met genoeg details om social mediawaardig te zijn.

Cameravoorbeelden

Hieronder een vergelijking tussen de primaire camera en groothoeksensor, plus digitale zoom op 5x en 10x.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Main lens Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Ultrawide lens Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

Vervolgens een vergelijking van de 16MP- en 64MP-cameramodi. Het maken van foto's op klaarlichte dag zal niet veel verschil tonen, maar zelfs kleine lichtverschillen, zoals de schaduw tussen de bomen in de foto's hieronder, geven aan wat de HDR-functie bij de 16MP-modus kan bewerkstelligen.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) 16MP Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Future) 64MP

Macro- en dieptemodi, met een food pic...

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Macro Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Scherptediepte-effect Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future) Eten!

Tot slot een vergelijking van de nachtmodus (met en zonder), enkele zonsondergangsplaatjes, en nachtfoto's.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) Zonder nachtmodus Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) Met nachtmodus Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future)

Prestaties

Snapdragon 690 chipset

6GB RAM en 128GB opslaggeheugen

Redelijke prestaties

De OnePlus Nord N10 5G beschikt over een respectabele maar verder niet heel indrukwekkende Snapdragon 690-chipset, bijgestaan door 6GB RAM en 128GB intern opslaggeheugen (uitbreidbaar tot 512GB via via microSD). Dat is op papier een stuk minder dan de Nord, die beschikt over de Snapdragon 765G en 8GB RAM.

In de praktijk zijn de verschillen echter kleiner dan gedacht. Of het nu gaat om het eindeloos bekijken van media of het spelen van verhitte gamesessies, de Nord N10 5G kan het aan. Het is een van de eerste 5G-ready telefoons die we hebben getest met de Snapdragon 690-chipset. In de praktijk vinden we het een zeer capabele chip met slechts af en toe een hapering bij het wisselen van apps. Daardoor voelt het niet altijd als een naadloze ervaring, maar voor de prijs vinden we het een zeer redelijk toestel.

In onze benchmarktest scoort de OnePlus Nord N10 5G vreemd genoeg beter dan de Pixel 4a 5G met Snapdragon 765G: 1847 ten opzichte van 1614. De OnePlus Nord (met 12GB bij onze versie) behaalde een score van 1877. Iets hoger dus, maar niets noemenswaardigs.

De Nord N10 5G is zoals gezegd een 5G-smartphone. Met het toestel kun je verbinden met sub-6 5G-netwerken. Ondersteuning voor het snellere (maar minder breed strekkende) mmWave-netwerk is er niet.

De N10 5G draait op Android 10 uit de doos. Dat is natuurlijk een prima besturingssysteem is, maar Android 11 is inmiddels al enkele maanden op de markt. Het is dan ook jammer dat niet de meest up-to-date software aanwezig.

Over Android 10 ligt zoals gebruikelijk OxygenOS, de softwareschil van OnePlus. OxygenOS 10.5 biedt een schone Android-ervaring met enkele handige extra applicaties (waaronder een handige bestandsmanager), een gamemodus, en de nodige visuele aanpassingen ten opzichte van stock Android.

(Image credit: Future)

Batterijduur

4.300mAh aan accucapaciteit

Houdt het een dag vol (en soms iets langer)

Ondersteuning voor 30W snelladen

De OnePlus Nord N10 5G heeft een respectabele accucapaciteit van 4.300mAh. Dat is groter dan de 4.115mAh van de OnePlus Nord en de 3.885mAh van de Pixel 4a 5G. Is 5G voor jou geen noodzaak, dan zijn er tal van serieuze concurrenten met een nog iets grotere accucapaciteit.

Bij regulier gebruik - een paar uur gamen of media kijken en tussendoor op het internet surfen - mag je verwachten dat de N10 5G een hele dag (en misschien wel iets langer) meegaat voordat hij moet worden opgeladen. De smartphone heeft echter niet zo'n lange adem als de OnePlus 8T.

Een mooie bijkomstigheid vinden we dat de OnePlus Nord N10 5G gebruikmaakt van WarpCharge 30T snelladen. Dankzij deze technologie is de smartphone na 30 minuten voor 55 procent opgeladen. Toegegeven: het is niet zo indrukwekkend als 65W snelladen van de OnePlus 8T, maar daar betaal je ook naar.

De OnePlus Nord N10 5G is niet draadloos oplaadbaar, maar deze feature vind je doorgaans ook niet in dit prijssegment.

Moet ik de OnePlus Nord N10 5G kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als..m

Je een betaalbare 5G-smartphone zoekt

De OnePlus Nord N10 5G is een van de meest betaalbare 5G-smartphones, zonder op een specifiek vlak echt ondermaats te presteren.

Je voornamelijk in daglicht fotografeert

De OnePlus Nord N10 5G camera's zijn vooral goed wanneer het zonnetje schijnt en de lucht blauw is.

Je een betaalbaar 90Hz display wil hebben

Misschien nog wel de sterkste feature van deze OnePlus is het 90Hz display, waardoor alles er soepel en vloeiend uitziet op het scherm.

Koop hem niet als...

Je de beste foto's wil schieten voor de prijs

De Nord N10 5G moet over het algemeen zijn meerdere erkennen in de Google Pixel 4a en Pixel 4a 5G.

Je houdt van high-end specs

De Nord N10 5G is zeker geen slome slak, maar in dit segment vind je ook alternatieven met een snellere chipset en meer RAM.