OnePlus concept-smartphone verandert van kleur

In januari 2020 onthulde OnePlus de OnePlus Concept One, een futuristisch uitziende smartphone die de gloednieuwe technologie van het merk moest showcasen. Het toestel had een camerablok dat in het toestel verdween dankzij EC-glas dat van kleur verandert.

OnePlus heeft nu opnieuw een concept-smartphone getoond. Dit maal gaat het om de OnePlus 8T Concept. Zoals de naam al impliceert, is het concepttoestel gebaseerd op de OnePlus 8T. Het maakt gebruik van dezelfde EC-technologie als de Concept One, maar op veel grotere schaal.

Als we kijken naar de OnePlus 8T Concept, maakt de meerderheid van de achterkant van het toestel gebruik van OnePlus' 'Electronic Color, Material and Finish' (ECMF). Deze technologie zorgt ervoor dat de achterkant in staat is om van kleur te veranderen. Het kan wisselen tussen grijs en blauw door middel van de mmWave elektromagnetische golven die uit het apparaat komen.

Het is een leuke truc, die ervoor zorgt dat de telefoon zich onderscheidt van de rest.

Het is een concept... voor nu

De OnePlus 8T Concept is niet te koop en dat zal waarschijnlijk ook op geen enkel gebeuren. Net als de OnePlus Concept One is het een testmodel dat is ontworpen om te pronken met de functies van de ECMF-technologie die het bedrijf aan het ontwikkelen is.

Het laat in ieder geval zien dat OnePlus in de nabije toekomst dichter bij het gebruik van dergelijk materiaal op een consumententoestel komt. Misschien zal het niet op de OnePlus 9 verschijnen, maar het kan wel in de toekomst gebeuren.

OnePlus benadrukt een aantal functies die deze kleurveranderende gimmick zou kunnen vervullen. De achterkant kan flikkeren of van kleur veranderen, afhankelijk van een melding. Zo krijg je een oproep zonder dat er een hard klinkend alarm afgaat. Als alternatief kan de tech blijkbaar jouw ademhaling registreren en op basis daarvan van kleur veranderen.

We zullen moeten afwachten om te zien wat OnePlus nog meer van plan is met de technologie. Mogelijk kunnen we de komende jaren een telefoon kopen met ECMF.