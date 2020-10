OnePlus 8T vs OnePlus 8: wat is er veranderd?

De OnePlus 8T zou zomaar gezien kunnen worden als de OnePlus 9. Er zijn namelijk veel upgrades ten opzichte van de OnePlus 8.

Onder de upgrades vallen een hogere verversingssnelheid, meer camera's, een grotere batterij en sneller opladen. Een aantal details zijn echter hetzelfde gebleven, dus de 8T is niet in elk opzicht een upgrade.

Hieronder vind je alle belangrijke aspecten van de nieuwe smartphone, die we vergelijken met zijn voorganger. Je kunt zo precies zien waar de verschillen en gelijkenissen in ontwerp en specificaties zitten.

Ontwerp

De voorkant van de OnePlus 8 en OnePlus 8T lijken op elkaar. Beiden hebben een schermvullend uiterlijk met een punch-hole camera in de linkerbovenhoek. De OnePlus 8T is echter iets meer schermvullend dan de 8. De 8T heeft een 91,9 procent screen-to-body ratio, terwijl die van de 8 op 88,7 procent ligt.

Aan de achterkant zijn de verschillen veel duidelijker. De OnePlus 8 heeft een camerablok in het midden aan de bovenkant, maar die van de 8T bevindt zich meer aan de linker bovenzijde. Daarnaast is deze camera vierkanter van vorm.

Beiden toestellen hebben een glazen achterkant met het OnePlus-logo in het midden. De kleuren verschillen echter.

De 8T in Aquamarine Green (Image credit: TechRadar)

Bij de OnePlus 8T heb je de keuze tussen Aquamarine Green of Lunar Silver. De OnePlus 8 komt in de kleuren Onyx Black, Glacial Green, Interstellar Glow of Polar Silver.

De afmetingen en het gewicht verschillen ook lichtelijk. De OnePlus 8T is 160.7 x 74.1 x 8.4 mm en weegt 188 gram. De OnePlus 8 heeft een afmeting van 160.2 x 72.9 x 8 mm en is met 180 gram iets lichter. De 8T is slechts een beetje groter, dikker en zwaarder, maar de verschillen zijn verwaarloosbaar.

Scherm

Op het eerste zicht bevatten deze twee telefoons soortgelijke schermen. Ze hebben beiden een 6,55 inch 1080 x 2400 AMOLED-scherm, goed voor 402 pixels per inch (ppi). De OnePlus 8 heeft echter een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl de 8T dit overtreft met 120Hz. Hierdoor moeten beelden soepeler weergegeven worden, vooral als het om bewegende beelden gaat.

Deze functionaliteit is niet geheel nieuw voor het bedrijf, aangezien de OnePlus 8 Pro ook een scherm heeft met een 120Hz verversingssnelheid. De standaard OnePlus 8 heeft dit echter niet.

De OnePlus 8 (Image credit: Aakash Jhaveri)

Camera

Het is je waarschijnlijk opgevallen dat de OnePlus 8T een groter camerablok heeft dan de OnePlus 8. Dit komt omdat de 8T een extra lens heeft.

De 8T heeft een 48MP f/1.7 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS), een 16MP f/2.2 groothoekcamera, een 5MP macrocamera en een 2MP monochrome camera.

In de tussentijd heeft de OnePlus 8 een 48MP f/1.75 hoofdcamera met OIS, een 16MP f/2.2 groothoekcamera en een 2MP macrocamera.

De grote veranderingen in de OnePlus 8T zitten hem dus in de toevoeging van een monochrome camera, het verhogen van het aantal megapixels van de macrocamera en een aanpassing aan de diafragma van de hoofdcamera. De groothoekcamera van de OnePlus 8T heeft ook een groter gezichtsveld van 123 graden, tegenover 116 graden van de OnePlus 8. Er past dus meer in je beeld.

De 8T heeft een extra camera (Image credit: TechRadar)

OnePlus belooft verbeterde foto's bij weinig licht en beeldstabilisatie, maar pas in een volledige review kunnen we stellen of het toestel deze beweringen waarmaakt.

Er zijn nieuwe camerafuncties toegevoegd, zoals een portretmodus voor video's. Hierdoor kun je video's maken met een natuurlijk bokeh-effect, zoals dat ook werkt bij de portretmodus voor foto's.

Beide toestellen schieten video's in 4K bij 60 fps en hebben een enkele 16MP selfiecamera aan de voorkant.

Batterijduur

De OnePlus 8T heeft een batterijcapaciteit van 4.500mAh. Deze is iets groter dan die van de OnePlus 8 (4.300mAh). Het is echter nog de vraag of de batterij van de 8T het ook langer volhoudt. We hebben ervaren dat de OnePlus 8 het langer dan een dag volhoudt. Dat is best wel goed.

Het grote verschil in de batterij is de oplaadsnelheid. De OnePlus 8T maakt gebruik van supersnel 65W-snelladen, terwijl de OnePlus 8 niet verder komt dan een respectabele 30W. Het bedrijf beweert dat de 8T volledig kan worden opgeladen in 39 minuten. Uit onze tests blijkt dat de OnePlus 8 volledig opgeladen was in een uur tijd.

Deze toestellen ondersteunen allebei géén draadloos opladen. Daarvoor heb je toch de OnePlus 8 Pro nodig.

De OnePlus 8T laadt erg snel op (Image credit: TechRadar)

Specificaties en functies

Zowel de OnePlus 8 en OnePlus 8T worden aangedreven door een Snapdragon 865 chipset. Je hebt de keuze uit 8GB of 12GB aan RAM-geheugen. De prestaties moeten daarom redelijk identiek zijn. Beide telefoons ondersteunen 5G en hebben 128GB of 256GB opslaggeheugen. De 8T maakt echter gebruik van UFS 3.1, wat betekent dat de opslag iets sneller is dan de UFS 3.0 van de OnePlus 8.

De OnePlus 8T draait op Android 11 direct uit de doos, terwijl de OnePlus 8 momenteel op Android 10 loopt. We verwachten daarvoor echter snel een update.

In beide gevallen komen de toestellen met de eigen OxygenOS van het bedrijf. Deze voegt extra functionaliteiten toe aan Android. Bij de 8T gaat het om OxygenOS 11. OnePlus beweert dat deze sneller en soepeler is dan de OxygenOS 10 op de OnePlus 8. Net zoals bij Android, verwachten we ook een update naar de nieuwste OxygenOS-versie voor dat toestel.

De OnePlus 8 (Image credit: Future)

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 8 is al beschikbaar en lanceerde met een prijs van €699 voor de goedkoopste versie met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Inmiddels is dit toestel bij verschillende verkooppunten voor zo'n honderd euro minder te verkrijgen.

De OnePlus 8T heeft een prijs van €599, wat aanzienlijk goedkoper is dan de originele 8 bij lancering. Voor deze versie heb je ook 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen.

Vanaf 20 oktober is de OnePlus 8T te verkrijgen. Nu al is het toestel beschikbaar voor pre-orders.

OnePlus heeft een lagere lanceringsprijs voor de 8T (Image credit: TechRadar)

OnePlus 8 of 8T?

Er zijn een hoop upgrades beschikbaar, vooral gezien de korte tijd tussen de lanceringen van de OnePlus 8 en 8T.

Het nieuwste toestel heeft een hogere verversingssnelheid, een extra cameralens, een grotere batterij, sneller opladen, nieuwere software en wat andere kleine aanpassingen en verbeteringen. De kracht van de telefoon is echter gelijk gebleven, dus een prestatiesverhoging zal je niet vinden in de OnePlus 8T.

Zoals gewoonlijk, is het T-model geen upgrade waard als je al over de standaard OnePlus 8 beschikt. Als je tussen deze twee toestellen moet kiezen, is de nieuwere en iets betere OnePlus 8T waarschijnlijk een betere keuze.

Als je hulp nodig hebt bij het maken van je keuze: bekijk onze volledige reviews van de OnePlus 8 en OnePlus 8T.