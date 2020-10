OnePlus 8T officieel gepresenteerd: ultra vloeiend topmodel

Hoewel de geruchtenstroom rondom de OnePlus 8T wat minder extreem was dan eerder dit jaar met de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, is het zeker weer een toestel wat de nodige aandacht verdient.

Via een eigen livestream, die onder meer werd uitgezonden op YouTube, heeft OnePlus de sluiers van de OnePlus 8T afgehaald. De T-serie staat al jaren bekend als de verfijnde variant van de andere reeksen, en dat is ook dit keer het geval.

Opvallend is dat er voor het eerst in jaren sprake is van 'slechts' één model; een OnePlus 8T Pro bestaat simpelweg (nog) niet. Kijken we naar de specificaties van de OnePlus 8T, dan lijkt dat ons ook niet nodig.

OnePlus 8T uit de doeken

(Image credit: Aakash Jhaveri)

6,55 inch Fluid AMOLED-scherm met 120Hz technologie

Qualcomm Snapdragon 865 aan boord met 5G-ondersteuning

8GB RAM + 128GB opslag, ook versie met 12GB RAM + 256GB opslag

De OnePlus 8T is de eerste niet Pro-versie van OnePlus die uitgerust is met een 120Hz display. Zijn voorgangers moesten het doen met 'slechts' 60Hz of 90Hz. Het 120Hz display zorgt voor een bijzonder vloeiende weergave, en maakt het scrollen, browsen en gamen op de smartphone een genot om naar te kijken.

Het platte 6,55 inch Full HD+ display is groot en wordt omringd door minimale randen. Er is enkel in de linkerbovenhoek een uitsparing gemaakt voor de frontcamera. OnePlus noemt haar displaytechnologie Fluid AMOLED. Het scherm is wederom afkomstig van Samsung en is van bijzonder hoge kwaliteit.

Met een Just Noticeable Color Difference (JNCD) van ongeveer 0,3 beschikt de 8T over de hoogste kleurnauwkeurigheid in de branche. De piekhelderheid van het scherm bedraagt 1.100 nits, waardoor het display aflezen in fel zonlicht niet voor problemen moet zorgen.

(Image credit: TechRadar)

Onder de motorkap is er niet veel nieuws onder de zon. Net als bij de OnePlus 8-serie maakt de 8T gebruik van de Snapdragon 865 chip. Dit is nog altijd een van de snelste chipsets op de markt. Uiteraard is 5G-ondersteuning ook aanwezig, waardoor je met deze telefoon goed voorbereid bent op het gloednieuwe mobiele netwerk.

Er is minimaal 128GB opslaggeheugen en 8GB RAM inbegrepen, maar er komt ook een variant met 256GB opslaggeheugen en 12GB RAM. Beide versies maken gebruik van UFS 3.1 flashopslag voor razendsnelle laadtijden.

Uit de doos draait de OnePlus 8T op OxygenOS 11, de nieuwste softwareschil van OnePlus. Deze versie is gebaseerd op de nieuwste versie van Android, namelijk Android 11. Daarmee is het de eerste niet door Google geproduceerde smartphone wereldwijd die uit de doos op Android 11 draait. Er is onder meer een verbeterde layout, nieuwe animaties, meer aanpassingsmogelijkheden, en enkele nieuwe features om bediening met één hand makkelijker te maken aanwezig.

De accucapaciteit van de OnePlus 8T bedraagt 4.500mAh. Het vlaggenschip ondersteunt 65W Warp Charge. Deze snelheid, die we onder meer kennen van de Oppo Find X2 Pro, zorgt ervoor dat het toestel binnen 39 minuten weer volledig vol zit met accusap.

(Image credit: TechRadar)

Aan camera's is er bij de OnePlus 8T eveneens geen gebrek. Achterop vind je maar liefst vier camera's terug. De primaire 48MP-hoofdcamera beschikt onder meer over optische beeldstabilisatie. Deze wordt bijgestaan door een 16MP-groothoekcamera, een macrocamera en een monochroomlens. Een telefotocamera zoals bij de OnePlus 8 Pro ontbreekt.

De groothoeksensor van de OnePlus 8T schiet in een beeldhoek van 123 graden, waardoor je prachtige landschapsfoto's kunt maken, of bijvoorbeeld met gemak grote groepen in beeld weet te krijgen. Net als de primaire camera ondersteunt de groothoeksensor de Nightscape-modus, waardoor je zelfs in situaties met weinig licht nog mooie plaatjes kunt schieten.

Dankzij de nieuwe videoportretmodus is het nu mogelijk om filmpjes te maken met bokeh-effect, ook wel bekend als achtergrondvervaging. Aan de voorzijde zit een 32MP-frontcamera.

OnePlus 8T releasedatum en prijs

Zoals hierboven reeds vermeld heb je de keuze uit twee opslagversies. De variant met 128GB opslaggeheugen en 8GB RAM komt op de markt in de kleuren Aquamarine Green en Lunar Silver voor 599 euro. De 256GB-versie met 12GB RAM kost 699 euro en komt enkel beschikbaar in de kleur Aquamarine Green.

De OnePlus 8T is vanaf vandaag 14 oktober om 17:00 beschikbaar als pre-order. Vanaf 20 oktober is het toestel verkrijgbaar via onder meer OnePlus.com en diverse retailers, waaronder Coolblue.