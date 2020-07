Exclusief: MWC 2021 gaat door, maar mogelijk virtueel

MWC 2020 was een van de eerste grote evenementen in de tech-industrie die besloot om alles te annuleren vanwege het coronavirus. Het organiserend comité is sindsdien bezig geweest met het organiseren van de 2021-versie van het evenement.

GSMA, hoofdorganisator van het Mobile World Congress, bevestigt aan TechRadar dat het plannen heeft om volgend jaar 'gewoon' door te gaan, maar sluit een virtueel alternatief niet uit.

Een woordvoerder van GSMA meldt aan TechRadar het volgende: "We werken eraan om ervoor te zorgen dat MWC 2021 een niet te missen gebeurtenis wordt. We houden de situatie voortdurend in de gaten, net als bij MWC 2020. Dit houdt onder meer in dat we deskundig advies over gezondheid en veiligheid opvragen."

"De situatie is complex en nieuw. We leren voortdurend en werken samen met Fira en onze partners om alle nodige acties te ondernemen die voor een veilige omgeving en inspirerende ervaring zorgen."

De GSMA werkt momenteel toe naar een fysiek evenement, maar de zegsman maakte duidelijk dat er ook plannen in de maak zijn voor als het event niet in fysieke vorm kan doorgaan vanwege de pandemie.

CES 2021, een ander groot tech-evenement dat jaarlijks plaatsvindt in Las Vegas, heeft eerder al bevestigd enkel en alleen virtueel door te gaan. Mobile World Congress 2021 staat geboekt voor 1 maart, en vindt dus enkele weken na CES plaats.

De GSMA woordvoerder vertelt verder dat "MWC ons geleerd heeft om flexibel te blijven en snel te schakelen bij het uitkomen van belangrijke informatie".

"Naast de fysieke veranderingen ontwikkelen we een communicatieplan om ervoor te zorgen dat alle stakeholdergroepen met regelmaat over de laatste informatie van de GSMA beschikken."

"Het is nu meer dan ooit belangrijk dat de GSMA de sector bijeenroept terwijl we samenwerken om het wereldwijde financiële herstel aan te pakken. Persoonlijke evenementen zijn de sleutel tot dit herstel en we kennen de waarde van het samenzijn van mensen".

Wat als je niet aanwezig kunt zijn?

Het bedrijf is al bezig om wat elementen van de show virtueel plaats te laten vinden, wat zeker handig is voor degenen die op dat moment niet naar Barcelona kunnen reizen, zelfs al gaat het evenement zelf wel door.

Over heel de wereld zijn er verschillende soort reisverboden afgegeven, en het ziet ernaar uit dat dit in 2021 niet anders zal zijn. Het is doorgaans gebruikelijk dat aanwezigen op de mobiele technologiebeurs uit alle hoeken van de wereld komen om het nieuwste van het nieuwste te zien in Barcelona, Spanje.

De woordvoerder sprak hierover het volgende: "Bij MWC waren er 2 miljoen bijeenkomsten, miljoenen aan deals gedaan en waardevolle sociale interactie die onze industrie bindt. Voor degenen die niet in staat zijn om op dat moment te reizen, werken we aan het virtueel beschikbaar stellen van een aantal elementen."