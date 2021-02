'iPhone 13 Pro-camera krijgt upgrades'

Een nieuw gerucht suggereert dat de aankomende iPhone 13-reeks verbeterde groothoek- en telefotocamera's krijgt, maar enkel voor de high-end iPhone 13 Pro- en Pro Max-versies.

Dit zijn geen grote upgrades: de groothoeklenzen zouden een betere diafragma krijgen: van f/2,4 in de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max naar f/1,8 in de iPhone 13 Pro/Pro Max. Dat bericht is afkomstig van MacRumors, dat notities van een analist van Barclays kon inkijken.

De upgrades zorgen voor betere prestaties bij weinig licht, wat al verbeterd was bij de iPhones van vorig jaar, die de Night Mode naar groothoeklenzen bracht. De upgrade van de diafragma's komen niet naar de standaard iPhone 13 of iPhone 13 Mini (als dit toestel er komt natuurlijk), maar enkel naar de prijzigere toestellen.

Dit bevestigt een eerdere voorspelling van Apple-analist Ming-Chi Kuo, die al meldingen maakte van een groothoeklens met een opening van f/1,8 en zei dat de iPhone 14 die in 2022 uitkomt dezelfde camera zal hebben.

De notitie van Barclays meldde ook dat de iPhone 13 Pro de betere telefotocamera van de Pro Max zal hebben. Hierbij wordt de f/2,0 camera van de 12 Pro met een brandpuntafstand (de afstand tussen de lens en het punt waarop de lichtstralen invallen) van 52 mm verbeterd naar de f/2,2 camera van de 12 Pro Max, met een brandpuntafstand van 65 mm.

Kort gezegd, dit zou de helderheid van de telefotolens van de smartphone verbeteren, en gaat van een 2x optische zoom naar eentje van 2,5x.

De iPhone 13: stapsgewijze upgrades

Of de iPhone 13 nu een kleinere notch, betere camera's, Wi-Fi 6E of LiDAR voor alle toestellen krijgt, de meeste toevoegingen zijn welkom, maar verre van spannend. De meest drastische upgrades die we potentieel zien verschijnen, zoals in het scherm ingebouwde vingerafdrukscanners en schermen met een beeldverversing van 120Hz, waren jaren geleden ook al in Android-toestellen aanwezig.

Anderzijds waren dit ook de verwachtingen bij de iPhone 12-reeks, al bleken de upgrades samengevoegd wel substantieel: een 'Mini'-toestel, upgrades van de camera-hardware, een nieuw ProRaw-formaat en het MagSafe-systeem voor draadloos opladen en het toevoegen van accessoires. We zullen dus nog even moeten wachten op meer nieuws rond deze toestellen of de uiteindelijke onthulling ervan, alvorens we een zicht krijgen op de al dan niet dramatische aanpassingen.