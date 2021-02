'iPhone 13 komt met dikkere bezels en zonder notch'

We vermoeden dat we de iPhone 13 pas in september te zien krijgen, maar er doen al veel speculaties de ronde over welke veranderingen we in het nieuwe vlaggenschip van Apple mogen verwachten. Volgens het laatste gerucht verdwijnt de notch op het display volledig.

Volgens Twitteraar @MauriQHD, een van de meer bekende en betrouwbare tipgevers die we kennen, heeft Apple een prototype iPhone 13-toestel dat zonder notch komt, maar wel met iets dikkere bezels aan alle vier de kanten ter compensatie.

Dit is echter geen garantie dat dit het nieuwe ontwerp van de iPhone 13 wordt, die later in 2021 zijn opwachting zal maken. Het notch-loze ontwerp waar Apple aan werkt, kan volgens dezelfde bron ook pas klaar zijn bij de komst van de iPhone 14.

Sinds de komst van de iPhone X in 2017 is de notch een vaste waarde geworden bij iPhones. Apple verkoopt echter nog steeds de iPhone SE die gebruik maakt van het oudere ontwerp van Apple smartphones: dikkere bezels, geen notch en een home-knop onder het display.

Notch of geen notch

De geruchten die we tot nu toe over de iPhone 13 hebben opgevangen, gingen al over de notch: het idee dat de smartphone een kleinere notch zal hebben, is er eentje dat reeds verschillende keren de revue is gepasseerd.

Het verbaast ons niets dat Apple na vier jaar de cameratechnologie in de notch aanpakt om dit een wat meer compact te maken. Zelfs als het kleiner wordt, kan het meer sensoren toevoegen, waaronder misschien een LiDAR-scanner.

Nieuwe stappen in de technologie rond het verwerken van de camera onder het display kunnen na verloop van tijd de nood aan een notch laten verdwijnen. Het lijkt ons echter niet waarschijnlijk dat Apple dit soort tech klaar zal hebben voor het einde van het jaar.

We zullen moeten wachten tot Apple meer informatie rond de iPhone 13 lost, waaronder hoe het de camera en sensoren vooraan positioneert zonder notch. We vermoeden dat ze in de dikkere bezel gaan, al zijn we dus niet zeker. Verwacht dat we hier meer over te zien gaan krijgen in de aanloop naar september.