iOS 15 steeds onwaarschijnlijker voor deze oudere iPhone-modellen

Eind vorig jaar suggereerde een bericht dat de in 2021 verwachte iOS 15-update van Apple niet op sommige oudere iPhone-modellen zou verschijnen. Een nieuwe bron claimt dat het over gelijkaardige informatie beschikt om die stelling bij te staan.

Als beide berichten kloppen, dan zullen de iPhone 6s, iPhone 6s Plus en originele iPhone SE bij de toestellen horen die de nieuwste software niet meer ontvangen. Hiermee wordt gesteld dat de iPhone 7-reeks en nieuwere toestellen nog wel iOS 15 krijgen.

Deze nieuwe informatie komt van een bericht op de Franse website iPhoneSoft. Ook al hebben we in het verleden nog geen leaks gezien van deze bron, de website zegt dat de informatie afkomstig is van een bron binnen Apple.

De smartphones die in dit nieuwe bericht staan komen overeen met de iPhone-modellen die ook volgens eerdere berichten iOS 15 mislopen. Er wordt wel geen melding gemaakt van de iPad-modellen die in 2020 in een andere bron verschenen.

Dat suggereert dat de iPad Mini 4, iPad Air 2 en iPad 5 (het model van 2017) mogelijk ook geen upgrade krijgen naar iPadOS 15, de iPad-aftakking van de iOS 15-software. Het is echter mogelijk dat deze van de nieuwe lijst zijn weggelaten.

Wat wil dat zeggen voor oudere iPhones?

Als je in het bezit bent van een van deze oudere toestellen, dan wil dat niet zeggen dat je niet meer in staat zal zijn om je smartphone of tablet nog te gebruiken. Het houdt wel in dat je een boel nieuwe functies en veiligheidsupdates voor de software van Apple zal mislopen.

Apple voorziet zijn toestellen nog vrij lang van nieuwe software. De iPhone 6s zal bijna zes jaar oud zijn als iOS 15 uitkomt, maar dat maakt het natuurlijk niet minder irritant voor zij die graag hun oudere toestellen blijven gebruiken, maar ook van nieuwe software upgrades willen genieten.

Apple onthult vaak software-updates op de WWDC in juni, en vorig jaar stapte het bedrijf over op een virtueel evenement om zijn nieuwe software te onthullen. Wat Apple voor 2021 in petto heeft, is nog onduidelijk, maar verwacht rond het midden van het jaar iets van de nieuwe mobiele software van het bedrijf te zullen horen.

Via 9To5Mac