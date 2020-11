'Sommige iPhone 13-modellen hebben geen aansluitingen'

We horen al langere tijd geruchten dat Apple werkt aan een poortloze iPhone. Het lijkt er steeds meer op dat de iPhone 13 het betreffende toestel is. Het zou ten minste om één van de modellen van de reeks gaan.

Lekker Jon Prosser, die het vaker bij het juiste eind heeft, zegt op zijn Front Page Tech serie op YouTube dat Apple van plan is om een van de iPhone 13-modellen poortloos te maken.

Het gaat hier niet om een nieuwe bewering van Prosser. In mei tweette hij over exact hetzelfde. Het lijkt erop dat hij er nog steeds van overtuigd is dat de plannen van Apple omtrent een poortloze iPhone nog onveranderd zijn.

Welk model heeft de minste poorten?

Er wordt niet gezegd welk iPhone 13-model de gelukkige variant zonder aansluitingen wordt. Het zou om de iPhone 13 mini kunnen gaan, omdat het ontbreken van poorten deze telefoon nog kleiner zou kunnen maken.

Voor nu kunnen we alleen maar speculeren. Toch is de kans aanwezig dat de bewering van minstens één poortloze iPhone 13 klopt. Prosser is namelijk niet de enige met deze claim. Ook Ming-Chi Kuo (een analist die ook vaak juiste informatie over Apple verschaft) zei in december 2019 ongeveer hetzelfde. Ook een andere bron suggereert dat een of meer iPhone 13-modellen zonder poort komen.

Als een telefoon poortloos is, betekent dit dat je volledig afhankelijk bent van draadloos opladen. Voor sommige mensen zou dit vervelend kunnen zijn. Door middel van MagSafe probeert Apple dat zo makkelijk mogelijk te laten verlopen. De magneten moeten de draadloze oplader uitlijnen met de iPhone 12-toestellen. Net als het ontbreken van de koptelefoonaansluiting zal het iets zijn waar mensen snel aan gewend raken.

De iPhone 13 zal niet eerder dan september 2021 verschijnen. Het is dus nog erg vroeg voor geruchten. We kunnen nergens nog echt zeker van zijn. Houd TechRadar in de gaten voor updates.

Via iMore