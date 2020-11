'iPhone 13 krijgt kleinere batterij met langere levensduur'

De iPhone 12 is pas net gereleaset en nu al horen we berichten over de opvolger: de iPhone 13. Er gaan twee geruchten rond over de toekomstige iPhones, waarvan één expliciet gelinkt is aan het 2021-model van Apple.

Het eerste nieuws over de aanstaande iPhone 13 gaat over de batterijcapaciteit. 9to5mac meldt dat Ming-Chi Kuo, een gerespecteerde Apple-tipgever het volgende over het volgende vlaggenschip van Apple te melden heeft: "wij voorspellen dat de iPhone 13 het eerste iPhone-model wordt met 'battery soft board'-technologie, wat intern ruimte zal besparen en de kosten vermindert".

'Soft board'-technologie zorgt voor een doorgaans kleinere batterij dan degene die nu in iPhones wordt gebruikt. Dit kan Apple helpen bij het maken van kleinere telefoons, zoals de iPhone 12 Mini. Ook kunnen de batterijen een hogere capaciteit krijgen dan wat deze momenteel bieden.

Als Apple dezelfde batterijcapaciteit zou houden tussen de iPhone 12 en iPhone 13, zou de fysieke batterij volgend jaar in theorie een stuk kleiner kunnen zijn.

Het tweede nieuwtje komt van Patently Apple. Deze ontdekte een patent van Apple die een 'beschermende oplaadmodus' voor iPhones omschrijft. Hierbij zou het opladen van de telefoon vanzelf stoppen als je de stekker in het stopcontact laat zitten. Als je smartphones te lang aan de lader laat als deze al vol is, dan kan het vermogen van de batterij om de lading vast te houden verminderen. Dit heeft weer tot gevolg dat de levensduur van de batterij steeds korter wordt.

De functie klinkt erg als een soortgelijke optie voor Sony Xperia-toestellen. De smartphone zorgt ervoor dat deze pas honderd procent batterijniveau bereikt op het moment dat jij het apparaat doorgaans nodig hebt. Zo kan de telefoon de hele nacht aan de lader liggen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je de batterij beschadigt.

Omdat het om een patent gaat, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat deze functie daadwerkelijk in toekomstige toestellen van Apple terechtkomt. Het zou wel een aangename functie zijn voor gebruikers die een slechte ervaring hebben met de batterijduur van iPhones in het verleden.

We weten ook niet of er voor deze functionaliteit andere hardware vereist is. Het kan iets zijn wat pas in een nieuwere iPhone verschijnt of wat ook naar eerdere modellen kan worden gebracht door middel van een iOS-update.

Wat betreft deze lekken, zullen we moeten afwachten of deze blijken te kloppen. Deze mogelijke toekomst voor iPhone-batterijen klinkt in ieder geval alvast veelbelovend.