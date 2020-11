Apple Watch 6 vs Apple Watch SE: welke smartwatch is geschikt voor jou?

De Apple Watch 6 en Apple Watch SE zijn de duurste en goedkoopste Apple Watches van 2020. Ze zien er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit, maar er zijn wat verschillen in specificaties. De twee smartwatches hebben verschillende sensoren, polsbanden en functies. Natuurlijk is het vlaggenschip, de Apple Watch 6, een stuk duurder.

Wat Apple Watches de meest gekozen wearable voor iPhone-gebruikers maakt, zijn de indrukwekkende integratie tussen de twee apparaten, de app-ondersteuning en goede fitnessmogelijkheden. Deze hoogtepunten vind je zowel in de Apple Watch 6 als de Apple Watch SE.

Beide ondersteunen standaard trainfuncties, hartslagmonitoring en gps-tracking. Geavanceerdere functies, waaronder een ECG en zuurstofsaturatiemeter, vind je alleen in de Series 6.

De Apple Watch 6 kost bijna een derde meer dan de SE. Zijn de extra functies genoeg om potentiële kopers te overtuigen?

Design en scherm – Zelfde voorkant, andere achterkant

Als je voornamelijk een Apple Watch wil als accessoire, dan is de SE de betere keuze ten opzichte van de prijzigere Apple Watch 6. Je zou dan zelfs nog voor een model van vorige generaties kunnen gaan. Apple heeft namelijk niet veel verandert aan het design van de Apple Watch sinds het eerste model in 2015 verscheen.

De Apple Watch 6 en SE komen beiden in varianten van 40 mm en 44 mm. Hoewel ze dezelfde afmetingen hebben, is de Apple Watch 6 net een paar gram zwaarder. Het gaat niet om een groot verschil, maar vanwege het lage gewicht van de horloges, zou het verschil wel merkbaar kunnen zijn.

Beide apparaten zijn waterdicht tot vijftig meter diepte. De behuizing van de SE en Series 6 is gemaakt van aluminium. In sommige landen is er ook een roestvrijstalen versie beschikbaar van de Series 6.

Bij de Apple Watch 6 heb je de keuze uit zilver, goud, spacegrijs, blauw en Product Red. De Apple Watch SE is beschikbaar in goud, zilver of spacegrijs.

Afbeelding 1 van 2 Apple Watch 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Apple Watch SE (Image credit: TechRadar)

Als we het hebben over de horlogebandjes zijn de keuzes identiek. Beide Apple Watches hebben een (gevlochten) Solo- en Sportbandje. Voor de Apple Watch 6 is er ook een ademende Nike Sports-band en een prijzig Milanees bandje beschikbaar.

De schermen van de recent verschenen Apple Watches zijn op papier hetzelfde. Ze hebben een Retina LTPO OLED-scherm met 1000 nits helderheid, een resolutie van 448 x 368 en een pixeldichtheid van 326 pixels per inch in de 44 mm variant. De scherpte is in alle Apple Watches uitstekend.

Het enige verschil tussen de schermen is het voorste glazen paneel van de Watch. De Apple Watch 6 heeft een scherm van saffierkristalglas, terwijl de betaalbaardere SE een Ion-X glas heeft. Beide horloges hebben een schermgrootte van 1,78 inch.

Hoewel deze specificaties identiek zijn, is het vervelend dat de Apple Watch SE niet net als de Apple Watch 6 over een always-on display beschikt. Bij de SE moet je nog steeds je pols naar je toe halen om het scherm te activeren, terwijl de Series 6 altijd de tijd weergeeft.

Het grote andere verschil zit hem in de sensoren aan de achterzijde. Op de Apple Watch 6 vind je een ECG- en SpO2-sensor, die bij de SE ontbreken.

Fitness en functies – ECG en SpO2

Apple introduceerde de elektrocardiogram-technologie (ECG) voor het eerst in de Watch 5 en heeft deze meegenomen in de Watch 6, maar niet in de SE. Door de toevoeging van de functie kan het apparaat jouw hartritme meten en een mogelijke onregelmatige hartslag detecteren. De Watch 6 kan je op deze manier op de hoogte brengen van eventuele hartaandoeningen.

De SE beschikt ook niet over een zuurstofsaturatiemeter (SpO2). Deze functie was voor de Series 6 niet aanwezig op een Apple Watch. Met deze functie kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten.

Apple Watch 6 (Image credit: Apple)

Beide Apple Watches zijn uitstekende fitness- en gezondheidstrackers. Wanneer Apple Fitness Plus in Europa beschikbaar wordt zal het nog meer waarde krijgen. Het abonnement biedt een hoop work-outs die je via jouw Apple TV, iPad of iPhone kunt bekijken. Onder de activiteiten behoren onder meer yoga, indoor fietsen en rennen op een loopband. De Apple Watch geeft jouw hartslag weer op de interface van Fitness Plus. De Apple Watches ondersteunen daarnaast applicaties van derde partijen. Ook deze kunnen gebruik maken van de sensoren in de wearables.

Besturingssysteem, prestaties en batterij - meer van hetzelfde

Apple zegt dat de Watch 6 en SE zo'n 18 uur meegaan, net als vorige generaties Apple Watches. Vanwege het ontbreken van een always-on display, heeft de SE in werkelijkheid een langere batterijduur. Het komt meer in de buurt van anderhalve dag. De Apple Watch 6 loopt op dat gebied wat achter.

Gebruikers zullen zonder twijfel moeite hebben met het vinden van een tijdvak om de Watch op te laden, vooral als je gebruik maakt van functies als slaaptracking (vanaf watchOS 7). Je kunt de smartwatch dan niet opladen tijdens het slapen en zal hiervoor een ander moment moeten vinden.

Als het aankomt op kracht, zien we weinig verschillen tussen de prestaties. De Apple Watch 6 heeft wel een nieuwere processor dan de SE. Beiden hebben 32GB opslag aan boord en 1GB RAM-geheugen.

Gelukkig ondersteunen beide Apple Watches ook applicaties van derden, wat niet bij iedere verkrijgbare smartwatch het geval is. De ondersteuning is over het algemeen gelijk tussen beide modellen, tenzij de app iets met de ECG- of SpO2-sensoren te maken heeft. Deze functies werken natuurlijk niet op de SE.

Prijs

De prijs van de Apple Watch 6 begint bij €429. Hiervoor krijg je de 40 mm versie. De 44 mm variant is verkrijgbaar vanaf €459. De Apple Watch SE begint daarentegen bij €299 voor de 40 mm versie. De 44 mm variant bedraagt minstens €329. Afhankelijk van het soort bandje dat je kiest lopen de bovenstaande prijzen op.

Welke neem jij?

De Apple Watch SE is een goede keuze als je een betaalbare, hoogwaardige technologie in handen wil hebben. Het heeft misschien iets minder functies, maar is aan de buitenkant vrijwel niet van de Apple Watch 6 te onderscheiden. Voor de meesten zal de Apple Watch SE voldoen. Het is een premium wearable die goede prestaties biedt en als betrouwbare fitnesstracker functioneert.

Dan is daar de Series 6. Het vlaggenschip-model is de beste keuze voor mensen die graag een always-on display willen en/of graag hun gezondheid willen monitoren en gebruik willen maken van de SpO2-sensor en ECG-functie. Natuurlijk moet je bereid zijn hier wat meer voor te betalen.