iPhone 13 wordt mogelijk vouwbaar met speciale beschermlaag

Apple speelt al een tijdje met het idee van een vouwbare telefoon (mogelijk met de naam iPhone Flip of iPhone Fold). Dit weten we omdat verschillende lekken en patenten naar voren zijn gekomen die dit suggereren. Er komt nu nog een gerucht bij, aangezien een Apple-patent beweert dat het een van de grootste problemen van vouwbare telefoons oplost.

Patently Apple heeft ontdekt dat het patent is aangevraagd in april en gepubliceerd is op 27 oktober 2020. In de aanvraag staan details over een beschermlaag voor vouwbare schermen, bedoelt om scheuren en barsten te voorkomen.

Deze beschermlaag moet helpen tegen het vormen van scheuren, maar ook reeds bestaande microscheurtjes opvullen. Dit is belangrijk, aangezien glasbreuken vaak beginnen door de aanwezigheid van microscheurtjes. Door deze te vullen, breekt het scherm naar verluidt minder snel.

(Image credit: Apple / Patently Apple)

Vouwbare toestellen zijn over het algemeen iets kwetsbaarder dan 'normale' smartphones. Dit komt door de bewegende onderdelen en het flexibele scherm. De toevoeging van enige mate van duurzaamheid is voor veel kopers belangrijk voor de gemoedsrust.

Aangezien het een patent betreft, is het belangrijk om te weten dat het niet per definitie om een commercieel product gaat. Het betekent enkel dat Apple experimenteert met ideeën. We zijn er niet zeker van dat het bedrijf ook daadwerkelijk een vouwbare telefoon op de markt brengt, hoewel geruchten dit wel suggereren.

Het is mogelijk dat de iPhone 13 (of een versie ervan) vouwbaar wordt, vooral nu rivalen als Samsung en Huawei al een aantal jaren vouwbare telefoons uitbrengen. Vouwbare telefoons zijn echter nog geen mainstream producten, dus Apple hoeft niet heel erg te haasten. Als er ooit een vouwbare iPhone komt, dan zou dit ook pas voor de iPhone 14 of 15 kunnen gelden.

Via MacRumors