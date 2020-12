iOS 14.3 update is verschenen - verandert manier waarop je foto's neemt

Apple's nieuwe iOS 14.3-update is verschenen. Het brengt nieuwe langverwachte functies met zich mee voor jouw iPhone. Het is de grootste verandering sinds iOS 14 in oktober verscheen. iOS 14.3 geeft voor het eerst toegang tot Apple Fitness Plus. Deze dienst is echter nog niet beschikbaar in Nederland en België. Wel doet het ProRAW-fotoformaat zijn intrede.

De meeste functies zijn beschikbaar voor alle iPhone-gebruikers, maar dit geldt niet voor alles. Het ProRAW-formaat is bijvoorbeeld alleen van toepassing op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Desalniettemin krijgen andere iPhone-gebruikers ook enkele camera-upgrades. Deze worden hieronder vermeldt. Verder lees je in dit artikel de andere nieuwigheden in iOS 14.3.

Apple Fitness Plus (maar niet voor ons)

iOS 14.3 brengt Apple Fitness Plus, de abonnementsdienst voor iPhones en Apple Watches, naar de iPhone om jouw te helpen met sportoefeningen. Echter is deze dienst momenteel nog niet beschikbaar in Nederland en België. Dus we hebben hier nog niet veel aan. Toch is het handig dat de ondersteuning er al is, voor als het moment zich voortdoet dat Apple Fitness Plus ook de Benelux bereikt.

ProRAW-formaat

Apple heeft enkele grote beloftes gedaan als het gaat om het ProRAW-bestandsformaat. Deze stelt je in staat om foto's in een RAW-achtig formaat te schieten, waardoor je deze vanaf een ruwere versie kunt aanpassen dan de huidige HEIF/HEIC/JPEG-formaten in iPhones. ProRaw gebruikt echter wel wat computergestuurde fotografiefoefjes, zoals Deep Fusion en Smart HDR om voor rijke foto's te zorgen, nog voor het bewerkingsproces.

Enkel de iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen in dit ProRAW-formaat schieten, voor nu tenminste.

Andere camerafuncties

Oudere iPhones krijgen nog steeds wat extra functies, maar verwacht niets baanbrekends. Vanaf Apple’s iPhone 6s tot de iPhone X kun je voortaan gespiegelde selfies maken. Dit was eerder al mogelijk voor de iPhone XS en nieuwere toestellen. Om dit in te schakelen moet je naar Instellingen > Camera gaan en dan 'Spiegel camera aan voorzijde' activeren.

Alle iPhones kunnen video's opnemen in 25 fps. Ook hier moet je dit handmatig instellen. Ga naar Instellingen > Camera en zorg dat 'Toon PAL-structuren' aan staat. Vervolgens verschijnen de nieuwe opties. Je kunt kiezen tussen 1080p HD bij 25 fps of 4K bij 25 fps.

AirPods Max-ondersteuning

iOS 14.3 zorgt ervoor dat jouw iPhone compatibel is met de nieuwe AirPods Max. Deze nieuwe over-ear koptelefoon van Apple verschijnt op 15 december en bedraagt maar liefst 629 euro. Als je deze nieuwe koptelefoon van Apple wil gebruiken met je iPhone, dan zal je deze software-update moeten installeren

Apple TV Plus krijgt tabblad Apple’s Original series/films

Kun je geen original series van Apple vinden? Met iOS 14.3 is er een nieuw tabblad aan de onderkant voor Apple Originals series en films binnen Apple TV Plus.

Bekijk welke data door apps wordt verzameld

Een van de minder bekende functies in iOS 14.3 is dat je nu meer inzicht hebt in welke data door apps wordt verzameld. Ontwikkelaars moeten de persoonlijke, financiële en niet-identificeerbare informatie die hun apps verzamelen zichtbaar maken. Dit wordt duidelijk gemaakt voor gebruikers in de App Store, alvorens zij een app downloaden.

Bug fixes

iOS 14.3 brengt uiteraard weer wat bug fixes, waaronder een oplossing voor het ontbreken van notificaties voor Berichten. Andere fixes gaan over het juist functioneren van app-iconen en een aantal beveiligingsupdates.