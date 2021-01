iPhone 13 kan vergezeld zijn van next-gen vapor chamber technologie

We hebben al enkele geruchten gehoord over wat de iPhone 13 allemaal in huis kan hebben, en er is nu een nieuw stukje next-gen technologie dat we aan de lijst van potentiële upgrades kunnen toevoegen: vapor chamber-technologie.

Volgens een bericht op AppleInsider van Ming-Chi Kuo, een bekende Apple-analist, zou Apple de technologie 'agressief aan het testen zijn' om het te kunnen implementeren in toekomstige iPhones. Het is echter nog niet duidelijk of het op tijd klaar zal zijn voor de toestellen van 2021.

Het koelingssysteem is een miniatuurversie van de opstellingen die we in high-end gamingsystemen zien. Water wordt verdampt door de hitte die van de interne componenten afstraalt, waarna de warmte-energie wordt verspreid doorheen heel de behuizing.

De verbeterde koeling betekent minder risico op oververhitting, en mogelijk hogere snelheden voor het aansturen van apps en graphics op je scherm. Volgens Kuo is Apple reeds een tijdje met de technologie aan het werken, al heeft het nog geen adequate standaard gevonden om het in de smartphones van het bedrijf te implementeren.

Hou het koel

Het plaatsen van vapor chambers in smartphones is geen grote nieuwigheid. Huawei heeft er bijvoorbeeld al eentje verwerkt in de Mate 20 X, en we weten dat Microsoft het concept al een tijdje verkent als mogelijke optie om de mobiele toestellen beter af te koelen.

Zeker bij langere periodes van hoge stress, dus bij games en andere veeleisende apps, zullen CPU's en GPU's vanuit zichzelf gas terug nemen om een oververhitting en systeemcrash te voorkomen.

Meer geavanceerde koeling moet dit probleem helpen oplossen, door de iPhone koel te houden, ongeacht de activiteiten die erop plaats vinden. We hebben nog geen officieel nieuws gehoord van Apple, dus we zullen misschien tot september moeten wachten om te zien of het in de iPhone 13 wordt ingebouwd.

Andere aanpassingen in de iPhone 13 zijn de introductie van een in het scherm ingebouwde vingerafdruksensor, wat naar verluidt wil zeggen dat Touch ID opnieuw zijn intrede maakt. Dezelfde bron suggereert dat de Lightning-poort niet meer aanwezig zal zijn.