iPhone 13 kan periscoopcamera hebben voor betere zoom dan de iPhone 12

De iPhone 12-reeks heeft uitstekende camera's, maar ze hinken wat achterop als het op hun zoomvaardigheden aankomt, zelfs met de iPhone 12 Pro Max die slechts 2,5x optische zoom aanbiedt. Het ziet er echter naar uit dat Apple dit wil aanpakken in een toekomstige iPhone.

Dat nieuws is afkomstig van ETNews (een Zuid-Koreaanse website met technieuws), die stelt dat "mensen binnen de industrie die bekend zijn met een situatie aangaande de ontwikkeling van iPhonecamera's" hebben gezegd dat Apple op zoek is naar leveranciers van gevouwen camera's voor een toekomstige iPhone.

Een gevouwen camera staat beter gekend als een periscoopcamera, omdat het licht op dezelfde manier als bij een periscoop ombuigt en zo een breder bereik heeft qua optische zoom dan een conventionele telefotocamera, zonder daarvoor meer plaats in beslag te moeten nemen. Dat wil zeggen dat Apple het zoombereik van een toekomstige iPhonecamera kan vergroten zonder het toestel of het camerablok groter te maken.

Inzoomen op Samsung

Het is een functie die we reeds in een aantal smartphones hebben zien verschijnen, zoals de Samsung Galaxy Note 20 Ultra, die een 5x optische zoom en 50x digitale zoom aanbiedt.

Samsung is blijkbaar een van het beperkte aantal bedrijven dat in staat is om deze camera's in smartphones in te bouwen, en het bericht van ETNews zegt dat Samsung ook patenten bezit die Apple nodig heeft om op een eenvoudige manier gevouwen camera's te ontwerpen voor een iPhone.

Apple kan in dit geval een samenwerking aangaan met Samsung voor deze camera's, maar het bericht zegt verder dat "sommigen geloven" dat Samsung niet zal samenwerken met Apple om er voor te zorgen dat zijn eigen toestellen - zoals de aankomende Samsung Galaxy S21 - genoeg blijven verschillen van de iPhone-reeks.

We moeten dit natuurlijk met een korreltje zout nemen, maar het houdt steek dat Apple zijn camera's wil verbeteren en dat het daar moeilijkheden mee kan ervaren als het geen toegang krijgt tot de technologie van Samsung.

Het bericht geeft verder wel geen antwoord op de vraag wanneer we een periscoopcamera kunnen zien verschijnen. Het is zeker mogelijk dat hij verschijnt op de iPhone 13, maar eerder zei Ming-Chi Kuo (een analist met een goede reputatie als het op lekken en voorspellingen rond Apple aankomt) al (via MacRumors) dat Apple bezig is met het bekijken van leveranciers voor een periscooplens voor een iPhone in 2022.

We zullen dus mogelijk moeten wachten op de iPhone 14 vooraleer we met deze periscoopzoom op een iPhone aan de slag kunnen.

