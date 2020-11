Apple halveert App Store commissie voor 'merendeel' van ontwikkelaars

Momenteel ontvangt Apple 30 procent commissie van elke app-aankoop en in-app-aankoop op haar platform. Vanaf januari 2021 komt daar echter verandering in; Apple vangt dan nog 15 procent van ontwikkelaars die een jaarlijkse omzet hebben van minder dan 1 miljoen dollar.

Apple claimt dat het merendeel van de ontwikkelaars kunnen genieten van de verlaging in commissie. Hoewel de grote ontwikkelaars achter de grote apps en games dus niet in aanmerking komen, voert Apple een verandering door die degenen bevoordeelt die het ook het meest nodig hebben. Je kunt immers discussiëren over het feit dat ontwikkelaars die al ontzettend veel geld verdienen ook 30 procent kunnen missen aan Apple.

In een persbericht bevestigt Apple dat deze nieuwe maatregel van start gaat op 1 januari 2021. Zowel bestaande ontwikkelaars die tot 1 miljoen dollar in 2020 hebben verdiend met al hun applicaties, alsook nieuwe ontwikkelaars komen in aanmerking voor de regel.

Elke deelnemende ontwikkelaar die meer dan 1 miljoen dollar aan omzet behaalt, zal automatisch overschakelen naar 30 procent commissie voor de rest van het jaar. In een toekomstig kalenderjaar kan de ontwikkelaar in kwestie ook weer terugvallen naar 15 procent, mocht de omzet onder het vastgestelde prijspunt van 1 miljoen dollar komen.

Het is een verandering die kan betekenen dat we nog meer apps en games op de App Store zullen zien verschijnen, omdat het voor kleine ontwikkelaars verleidelijker is en minder risico's met zich meebrengt om de app-winkel van Apple te betreden. Het betekent ook dat klanten gerustgesteld kunnen worden dat meer van het geld wat ze uitgeven ook echt naar de app-makers gaat.

Gevolg van strijd met Epic?

Deze vrij rigoureuze aanpassing van de App Store-voorwaarden zou zomaar eens het gevolg kunnen zijn van de voortdurende strijd tussen Apple en Epic. De uitgever van onder meer Fortnite is ontevreden met het feit dat Apple 30 procent opeist van elke betaling. Uiteraard profiteert Epic niet van deze nieuwe regel, aangezien ze de omzetgrens van 1 miljoen dollar met gemak overschrijden, maar deze regel stelt Apple wel in een positiever daglicht.

Google hanteert ook een commissie van 30 procent op Play Store-transacties, dus deze verandering zal waarschijnlijk de App Store een veel aantrekkelijker platform voor kleine bedrijven worden dan de Google Play Store. We wachten met spanning af of Google gaat reageren op deze zet van Apple.

